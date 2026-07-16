Naujasis žemės ūkio ministras siūlys atsisakyti Maisto tarybos

Anot ministro, steigiant Maisto tarybą buvo tikimasi, kad ji padės ieškoti sprendimų dėl maisto kainų mažinimo ir suburs tam reikalingus ekspertus bei socialinius partnerius. Tačiau šių lūkesčių pateisinti tarybai esą nepavyko.
„Lūkesčiai tikrai buvo dideli, daug įdėta darbo, daug susitikimų, daug posėdžių, o apčiuopiamų rezultatų ir sprendimų nėra“, – ketvirtadienį „Žinių radijuje“ sakė K. Mažeika.
Pasak jo, vietoje dabartinės tarybos būtų siūloma grįžti prie ministro patariamosios tarybos modelio, kai konkrečiais klausimais būtų konsultuojamasi su mokslo, verslo ir socialinių partnerių atstovais.
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„Tęsti to, kas neduoda rezultatų, turbūt nėra tikslinga“, – teigė ministras.
K. Mažeikos teigimu, siekiant didesnio poveikio maisto kainoms, dalį iki šiol Maisto tarybos nagrinėtų funkcijų reikėtų patikėti Konkurencijos tarybai.
„Dėl kainų stebėjimo, dėl tam tikrų susitarimų ir kitų dalykų – jų funkcija yra pagrindinė ir esminė. Galbūt daugiau dėmesio reikėtų skirti tam, kad jie atliktų tam tikrus pavedimus, kurie galėtų duoti rezultatą“, – kalbėjo jis.
ELTA primena, jog Maisto taryba buvo suformuota 2025 m. vasarį, kai Vyriausybei dar vadovavo ekspremjeras Gintautas Paluckas. Taryba nuo pat pradžių turėjo rūpintis maisto kainų skaidrumu, sveikesne visuomenės mityba ir stebėti importo konkurenciją su vietos produkcija.
Po 4 atstovus taryboje turi Lietuvos žemės ūkio taryba (LŽŪT) ir Žemės ūkio rūmai.
Po vieną atstovą turi Vyriausybės kanceliarija, Žemės ūkio, Ekonomikos ir inovacijų bei Finansų ministerijos, Žemės ūkio duomenų centras, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, Vilniaus bei Sveikatos mokslų universitetai, Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimų vystymo institutas.
Po vieną vietą Maisto taryboje taip pat teko Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų, mėsos perdirbėjų, Prekybos įmonių ir paukštininkų asociacijoms bei asociacijai „Lietuvos maisto pramonė“ ir Lietuvos pienininkų asociacijai „Pieno centras“.
Lietuvos pramoninkų konfederacija (LPK), Vartotojų teisių apsaugos taryba, Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ naujojoje taryboje irgi turi po vieną atstovą.
G. Palucko Vyriausybėje Žemės ūkio ministerijai vadovavęs Ignas Hofmanas tikėjosi, kad naujoji institucija gali būti darbdavių, profsąjungų ir institucijų atstovus vienijančios Trišalės Tarybos atitikmuo žemės ūkio sektoriuje.