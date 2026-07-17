„Agrokoncerno grupės“ statomai biometano gamyklai – 12,75 mln. eurų finansavimas iš Vokietijos banko LBBW

Biometano jėgainėje tikimasi per metus pagaminti apie 20 GWh biodojų, kurios bus tiekiamos į nacionalinį dujotiekį. Kartu bus generuojamos ir žaliųjų dujų kilmės garantijos – elektroniniai sertifikatai, patvirtinantys, kad ši energija pagaminta iš atsinaujinančių šaltinių, sako „Agrokoncerno grupės“ generalinis direktorius Donatas Maciunskas.
„Šis projektas parodo, kad žemės ūkis gali gaminti ne tik augalinės ir gyvulinės kilmės maisto žaliavas, bet ir kartu įgyvendinti inovatyvius energetikos sprendimus. Tai stiprina verslo atsparumą, aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos rodiklius bei kuria ilgalaikę vertę“, – pažymi jis.
II etapo investicijas finansuoja „Agrokoncernas grupė“ kartu su vienu didžiausių Vokietijos valstybinių komercinių bankų „Landesbank Baden-Württemberg“ (LBBW), pirmaujančia Europos institucija įmonių ir eksporto finansavimo srityse.
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Bankas „Agrokoncerno grupės“ valdomai įmonei „Ateities ūkis“ suteikė 12,75 mln. eurų ilgalaikę paskolą. Tai yra pirmasis atvejis, kai LBBW Lietuvoje finansuoja agrosektoriaus įmonę pagal Eksporto kredito agentūros (Export Credit Agency arba ECA) finansavimo schemą.
„LBBW didžiuojasi galėdamas paremti šį Lietuvos žemės ūkiui reikšmingą projektą. Labai vertiname inovatyvų ir atsakingą „Agrokoncerno grupės“ požiūrį“, – sako LBBW Eksporto finansavimo pritraukimo direktorius Thomas Oetter.
D. Maciunskas pabrėžia, kad šis sandoris svarbus ne tik įmonių grupei, bet ir visam šalies agrosektoriui.
„Šis sandoris rodo augantį tarptautinį pasitikėjimą Lietuvos agrosektoriaus galimybėmis, atsparumu ir ilgalaikiu augimo potencialu. ECA garantuotas finansavimas žymiai palengvina galimybę pritraukti lėšų tokio masto projektams, ypač, kai jie atitinka atsakingos plėtros tikslus. Kartu tai diversifikuoja mūsų finansavimo šaltinius ir atveria kelią tarptautiniams kreditoriams dalyvauti strategiškai svarbiuose projektuose“, – sako jis.
Projekte dalyvauja ir daugiau nei 25 metų patirtį turinti Vokietijos bendrovė „COMMIT Project Partners GmbH“, kuri apjungia skirtingus įrangos tiekėjus į vieną bendrą sandorį ir formaliai atstovauja projektą kaip eksportuotoja pagal ECA finansavimo sistemą. Bendrovė taip pat užtikrina, kad įranga būtų pristatyta laiku ir tinkamai, sutartys būtų vykdomos, o rizika – valdoma. Visa tai stiprina projekto galimybes pritraukti finansavimą.
„COMMIT Project Partners GmbH“ veikia kaip finansinis paketuotojas. Mūsų vaidmuo yra suburti tiekėjus po viena sutartimi. Tai investuotojams suteikia galimybę gauti ilgalaikį finansavimą, paremtą ECA garantija. Mums didelė garbė būti šios reikšmingos „Agrokoncerno grupės“ iniciatyvos dalimi. Šis į ateitį orientuotas projektas nustato naujus žemės ūkio sektoriaus finansavimo standartus“, – sako „COMMIT Project Partners GmbH“ generalinis direktorius Gerrit Schmitter.
Biometano jėgainės veiklos pradžia planuojama 2027 m. vasaros viduryje. Projekto generaliniu rangovu pasirinkta Lietuvos inžinerijos ir energetikos bendrovė „Biokona“, kurios specializacija – biometano ir biodujų technologijos.
„Džiaugiamės galėdami prisidėti prie šio naujos kartos pieno komplekso, kuriame susijungia ūkininkavimas ir atsinaujinančios energetikos sprendimai. Būtent tokie projektai pagreitina perėjimą prie žiedinės, mažiau anglies dioksido išskiriančios ekonomikos“, – sako įmonės „Biokona“ generalinis direktorius Algirdas Petreikis.
Sėkmingai įgyvendinus projektą, tai bus antroji „Agrokoncerno grupės“ valdoma biometano jėgainė. Pirmoji veikia Radviliškio rajone, šalia žemės ūkio bendrovės „Draugas“.
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