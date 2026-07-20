Kretingos r. ruošiasi atidaryti paukštyną – augins iki 12 tūkst. kalakutų

Neskelbiamas asmuo planuoja tokia veikla užsiimti Kretingos r., Anužių kaime. Rajono savivaldybės paskelbti projektiniai pasiūlymai rodo, kad paukštidė būtų įkurta buvusio sandėlio pastate.
Dėl to reikėtų keisti maždaug 800 kv. metrų ploto pastato paskirtį, jame vienu metu ketinama auginti iki 12 tūkst. kalakutų.
„Pastate planuojama laikyti ir auginti kalakutus. Numatoma veikla apims paukščių auginimą uždarose patalpose, užtikrinant tinkamas sąlygas jų laikymui, šėrimui, priežiūrai bei gyvūnų gerovės reikalavimų laikymuisi“, – teigiama projektiniuose pasiūlymuose.
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Anot jų, dėl veiklos sklindantys kvapai bus sukontroliuoti.
Sklypas, kuriame yra pastatas, ribojasi su privačia žeme, tačiau gyvenamųjų pastatų arti nėra.
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Kretingos rajone tai būtų ne pirma kalakutų auginimo vieta – Kalniškių kaime jau kelis dešimtmečius veikia Vlado Baltuonio ūkis, kuriame gali būti auginama apie 20 tūkst. šių mėsai skirtų paukščių.
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