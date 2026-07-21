Su obuoliais rudenį bus riesta: „Visko būta, bet kad šitaip – nesitikėjom“

Apkaltino žiemą
Lietuvos verslinių sodų asociacijos „Vaisiai ir uogos“ prezidentė Vitalija Kuliešienė teigia, kad veikiausiai kalta žiema, nes pavasarį tokių šalnų nebuvę.
„Manome, kad tai įvyko žiemą, kai buvo 30 laipsnių šalčio ir kada žemė vis tiek buvo neįšalus, šaknyse vyko vegetacija, o obelų viršūnės buvo tokiame speige. Tai taip, lyg ir mokslininkai, ir mes taip galvojame, nes šiaip šalnų pavasarį nebuvo. Kai kurių obelų žiedai ir išsprogo, ir žydėjo, bet pačios obelys tiesiog numirė“, – komentavo V. Kuliešienė.
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Pasak jos, neatsilaikė net medžiai, kurie įprastai išgyvena.
„Tos lietuviškos veislės – ‚Auksis‘, ‚Noris‘, ‚Skaistis‘, – kurios jau yra patikrintos ir tikrai atsparios šalčiams. Tačiau šiemet įvyko kažkokia gamtos anomalija. Beje, šitaip yra visoje Lietuvoje“, – kalbėjo Lietuvos verslinių sodų asociacijos „Vaisiai ir uogos“ prezidentė ir teigė, kad gal pietų Lietuvoje bus obuolių.
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Pasak jos, lietuviškos veislės ‚Auksis‘, ‚Noris‘ laikytos patikimomis.
„Jeigu naujos veislės, būdavo, pašąla, dar kažkas, tai šitos visada derėdavo stabiliai. Tačiau šiemet Lietuvoje bene visos obelys iššalo“, – apgailestavo V. Kuliešienė.
„Mes tokiame šoke, nes pirmą kartą nepriklausomoje Lietuvoje atsitiko šitaip. Aišku, su tais sodais visada būdavo visko. Be to, ir klimatas keičiasi, o juk sodą pasodini ilgam. Per tiek metų visko būta, bet kad šitaip – nesitikėjom“, – komentavo V. Kuliešienė.
Net bijo skaičiuoti
Žemės ūkio ministerija atkreipia dėmesį, kad šį kartą nušalo ne vaismedžių žiedai, o iššalo patys augalai, todėl poveikis bus ilgalaikis – atsodinti užtruks dvejus trejus metus. Kol kas žala dar nustatinėjama, neatmetama kreiptis paramos sektoriui iš Europos Sąjungos fondų.
Verslinių sodų asociacijos „Vaisiai ir uogos“ prezidentė V. Kuliešienė sako, kad šiuo metu sodininkai net bijo pradėti skaičiuoti nuostolius.
„Niekada nebūna kompensacijos tiek, kiek nuostolių padaryta, tai nežinau, ar nebus ir kai kurių sodų bankrotų. Tokio struktūrinio nušalimo laipsnio dar nėra buvę, sodininkams sunku net mąstyti, kaip padaryt, kaip atsodint, iš kur pinigų gaut“, – mintimis dalijosi V. Kuliešienė ir teigė, kad kol kas sunku atspėti, koks šiemet bus obuolių derlius.
Dembavos medelyno vadovas Gytis Kuliešius nesitiki gero obuolių derliaus.
„Obelys nušalo dėl oro žiemą. Teko kalbėti su mokslininku, kuris taip nušalusių obelų nematė nuo 1985 metų, o ‚Auksis‘ veislė Lietuvoje buvo pati atspariausia. Todėl ir buvo taip netikėta. Nors buvo labai prastas pavasaris, bet daugiau bėdos pridarė žiema, nes šalčiai stojo nuo sausio 2 dienos ir neatleido ilgai. Atėjus pavasariui nutirpo sniegas, bet ilgai nebuvo lietaus – gal mėnesį laiko.
Medžiams buvo pati blogiausia oro kombinacija: ir šaltis, ir staigus atšilimas, ir lietaus nėra. Dalį negyvų obelų teks išrauti, kai kurias gal bus įmanoma pergenėti, nes kai kurios obelys nuo šaknų pradeda atsigauti. Todėl bandysime obelis gaivinti. Beje, nebuvo tokios situacijos, kad 20 ha sodą žiema sunaikintų“, – susijaudinęs pasakojo G. Kuliešius ir stebėjosi, kad obelys didžiausios, o ant šakų tik trys žali lapai.
Panevėžio rajono daugiašakio ūkio savininkas Paulius Speičys tveriasi už galvos ir sako, kad obuolių šiais metais nebus.
„Iššalo lietuviškos veislės obelys – ‚Auksis‘. Iššalo koks penktadalis sodo. Obelys stovi tokios pusgyvės. Dar vyliausi, kad kažkurias pavyks atgaivinti, bet pamačiau, jog nieko gero nebus. Nuotaikos nekokios, bet gyventi reikia“, – pasidejavo ūkininkas iš Velžio seniūnijos.
Iššalo šilauogės
Nekokiomis nuotaikomis gyvena ir šilauoges Panevėžio rajone auginantis Gediminas Kurlianskas.
„Situacija buvo ekstremali. Buvo virš 30 laipsnių šalčio, o šilauogės žiemą krauna pumpurus, atėjus pavasariui pradeda žydėti. Bet žydėti nepradėjo, nes nušalo pumpurai. Šiek tiek uogų turėsime, bet labai minimaliai.
Pačius šilauogių krūmus bandysime gaivinti. Todėl šiuo metu dirbame ir stengiamės krūmus atgaivinti – karpome nušalusias šakas. Realiai derliaus neturėsime. Taip atsitiko pirmą kartą. Šilauoges auginame 2,5 ha plote“, – aiškino jų augintojas G. Kurlianskas.