Ūkininkams nesaldu – pieno supirkimo kaina ir toliau mažėja

Tuo metu bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina per mėnesį sumažėjo 0,15 proc. iki 280,41 euro už toną.
Panašios tendencijos fiksuotos ir stambiuose ūkiuose. Jiems, ŽŪDC duomenimis, birželį už pieną buvo mokama vidutiniškai 382,48 euro už toną – 2,23 proc. mažiau nei gegužę. Stambiųjų ūkių supirkto pieno dalis sudarė 68,19 proc. viso birželį supirkto natūralaus pieno kiekio.
Per mėnesį Lietuvoje supirkta 125,14 tūkst. tonų pieno – 1,14 proc. daugiau nei gegužę, tačiau 0,45 proc. mažiau nei prieš metus tuo pačiu laikotarpiu.
Karščio bangos paveikė ir Italijos kulinarinio simbolio gamybą: „Nenorime būti paskutinė karta“
Tarptautinės pieno rinkos apžvalgos rodo, kad Europos Sąjungos (ES) pieno gamybos augimas šių metų antrąjį ketvirtį turėtų pasiekti aukščiausią tašką. „Rabobank“ vertinimu, antrąjį pusmetį ES pieno gamyba turėtų mažėti, o tai galėtų gerinti pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą pasaulinėje pieno rinkoje.
Analitikų teigimu, mažėjanti pasiūla ilgainiui taip pat galėtų sumažinti spaudimą žalio pieno bei kai kurių pieno produktų kainoms.
Susiję straipsniai
Europos Komisijos Pieno rinkos stebėjimo centro duomenimis, sausio–balandžio mėnesiais žalio pieno gamyba ES buvo 4 proc. didesnė nei prieš metus. Gamyba augo 20 valstybių narių, o didžiausias (5–10 proc.) augimas užfiksuotas Belgijoje, Austrijoje, Kipre, Vokietijoje ir Nyderlanduose.
Lietuvoje pieno gamyba padidėjo 2,3 proc. Tuo metu Estijoje per pirmuosius keturis metų mėnesius ji sumažėjo 9,6 proc., o Latvijoje pieno gamyba buvo 4,8 proc. mažesnė nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.