Žvejams verslininkams nepatiks – prasideda sustiprinti reidai

Reidai bus vykdomi rugpjūčio 3–16 dienomis. Jų metu bus tikrinamos verslinės žvejybos įmonės. Aplinkosaugininkai vertins, ar tinkamai pildomi žvejybos žurnalai, ar laimikiai atitinka nustatytus reikalavimus, taip pat tikrins naudojamus žvejybos įrankius.
Taip pat bus stebima, ar laikomasi nustatyto žvejybos režimo, ypač tamsiuoju paros metu, kai svarbu užtikrinti, kad tinklai būtų statomi ir išimami laiku.
AAD primena, kad nuo liepos 16 d. iki rugpjūčio 31 d. žvejoti 70–80 mm akių dydžio statomaisiais tinklaičiais leidžiama tik tamsiuoju paros metu.
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Žvejybą galima pradėti ne anksčiau kaip likus 2 val. iki saulės nusileidimo, o baigti – ne vėliau kaip 9 val. ryto. Žvejybos pradžia laikomas momentas, kai pradedami statyti ar tikrinti žvejybos įrankiai, o pabaiga – kai, išėmus ar patikrinus įrankius, plaukiojimo priemonė pasiekia žuvų iškrovimo vietą.
Taip pat primenama, kad nuo liepos 15 d. iki spalio 31 d. galioja papildomi žvejybos apribojimai. Draudžiama naudoti statomuosius tinklaičius, stambiaakes ir marines gaudykles dviejų kilometrų atstumu nuo rytinio Kuršių marių kranto ruože tarp Klaipėdos ir Atmatos kairiojo kranto. Tokie pat ribojimai taikomi ir žvejybos baruose nuo 6 iki 12, esančiuose tarp vakarinio marių kranto ir farvaterio.
Už verslinės žvejybos tvarkos pažeidimus numatyta administracinė atsakomybė. Už pažeidimus gali būti skiriama bauda iki 350 eurų, o už šiurkščius pažeidimus – iki 1750 eurų.