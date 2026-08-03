VerslasAgronaujienos

Žvejams verslininkams nepatiks – prasideda sustiprinti reidai

2026 m. rugpjūčio 3 d. 08:40
Aplinkosaugininkai dvi savaites vykdys sustiprintus verslinės žvejybos kontrolės reidus Kuršių mariose. Per šį laikotarpį planuojama surengti dešimt patikrinimų, pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD).
Daugiau nuotraukų (3)
Reidai bus vykdomi rugpjūčio 3–16 dienomis. Jų metu bus tikrinamos verslinės žvejybos įmonės. Aplinkosaugininkai vertins, ar tinkamai pildomi žvejybos žurnalai, ar laimikiai atitinka nustatytus reikalavimus, taip pat tikrins naudojamus žvejybos įrankius.
Taip pat bus stebima, ar laikomasi nustatyto žvejybos režimo, ypač tamsiuoju paros metu, kai svarbu užtikrinti, kad tinklai būtų statomi ir išimami laiku.
AAD primena, kad nuo liepos 16 d. iki rugpjūčio 31 d. žvejoti 70–80 mm akių dydžio statomaisiais tinklaičiais leidžiama tik tamsiuoju paros metu.
Susiję straipsniai
Siūlo grąžinti kuro akcizo lengvatą ūkininkams: tai – klaida, kurią reikia ištaisyti

Siūlo grąžinti kuro akcizo lengvatą ūkininkams: tai – klaida, kurią reikia ištaisyti

Nuo šių metų žvejai sulauks kompensacijų: įvardijo, kokiais atvejais jos bus skiriamos

Nuo šių metų žvejai sulauks kompensacijų: įvardijo, kokiais atvejais jos bus skiriamos

Įsigaliojo griežtesnės sankcijos už verslinės žvejybos taisyklių pažeidimus

Įsigaliojo griežtesnės sankcijos už verslinės žvejybos taisyklių pažeidimus

Žvejybą galima pradėti ne anksčiau kaip likus 2 val. iki saulės nusileidimo, o baigti – ne vėliau kaip 9 val. ryto. Žvejybos pradžia laikomas momentas, kai pradedami statyti ar tikrinti žvejybos įrankiai, o pabaiga – kai, išėmus ar patikrinus įrankius, plaukiojimo priemonė pasiekia žuvų iškrovimo vietą.
Taip pat primenama, kad nuo liepos 15 d. iki spalio 31 d. galioja papildomi žvejybos apribojimai. Draudžiama naudoti statomuosius tinklaičius, stambiaakes ir marines gaudykles dviejų kilometrų atstumu nuo rytinio Kuršių marių kranto ruože tarp Klaipėdos ir Atmatos kairiojo kranto. Tokie pat ribojimai taikomi ir žvejybos baruose nuo 6 iki 12, esančiuose tarp vakarinio marių kranto ir farvaterio.
Už verslinės žvejybos tvarkos pažeidimus numatyta administracinė atsakomybė. Už pažeidimus gali būti skiriama bauda iki 350 eurų, o už šiurkščius pažeidimus –  iki 1750 eurų.
verslinė žvejybaKuršių mariosAplinkos apsaugos departamentas (AAD)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.