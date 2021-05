Gina nuo „vulgarios beskonybės“

Paplaujos bendruomenė, Paupio g. 17 namo gyventojų bendrija ir vaikų lopšelis–darželis „Klaužada“ parengė peticiją „Nepritariu „Metelicai“ Paupio rajone“. Jie prieštarauja, kad Paupio ir Aukštaičių gatvių aikštėje būtų įrengtos lauko kavinės ir turi tam ne vieną priežastį.

„Ar norėtumėte, kad Paupio rajone atsirastų „Metelica“, „Disco 311 Buddha“, „LUCH“, „Marushka“, „CASH“ ar panaši vieta? Ar norėtumėte, kad šalia vaikų darželio, Kūdrų parko, ramiai tekančios Vilnelės skambėtų tranki muzika?

Ar norėtumėte, kad vietoje aikštėje siūlomo meninio akcento atsirastų girdykla, priklausanti daug problemų keliančiam, netvarkingam ir teistam žmogui? Jei ne – pasirašykite šią peticiją ir apginkite Paupį, Paplaujos bendruomenę ir patį Vilnių nuo vulgarios beskonybės“, – rašoma peticijoje.

Šioje vietoje leidimą įrengti lauko kavines gavo dvi įmonės: UAB „KAVA TAU“ ir UAB „Dilitas“. Dėl pastarosios, kuriai vadovauja Stepas Visockis, ir kilo žmonių nepasitenkinimas.

Daugelio barų bei kavinių Vilniuje savininkas iš tiesų anksčiau turėjo nemalonumų su teisėsauga. Prieš keletą metų teismas pripažino S.Visockį suniokojus Vilniaus benediktinių vienuolyno pastatą, kuriame jis 2011 m. atidarė Kotrynos vyninę. Už tai jis turėjo atlyginti apie 22 tūkst. eurų turtinę žalą.

Dar 2014 m. vasarą šis verslininkas ant Išganytojo kalno Subačiaus gatvėje irgi pastatė lauko kavinę. Iš pradžių S.Visockis Subačiaus g. iš savivaldybės išsinuomojo apleistą požeminę slėptuvę, o paskui ja prisidengdamas įrengė medinę terasą, nors tam jokios teisės neturėjo.

Būta triukšmo ir dėl jo baro „Cash“ lauko kavinės Vilniaus gatvėje – S.Visockis kavinę įrengė tiesiai ant šaligatvio.

Dėl tokios verslininko praeities Paplaujos bendruomenė įsitikinusi, kad ir vėl gali kilti problemų.

„Atsižvelgiant į S.V. ankstesnio verslo specifiką, galima pagrįstai tikėtis, kad šioje vietoje bus įrengta masinio susibūrimo vieta, kurioje nuolat skambės tranki muzika. Neatmestina, kad neretai bus kviečiama policija“, – teigiama peticijoje.

Leidimo nederino, bet jo ir neatšauks

Bendruomenė taip pat pasipiktinusi, kad šis lauko kavinių įrengimas su gyventojais nebuvo derintas.

„Mes suprantame, kodėl savivaldybė nenori derinti su bendrijomis tokių dalykų. Žmonės niekada nepritars alkoholio pardavimams prie namų. Tačiau būtų gerai, jei leidimų skyrius, dalindamas leidimus, suderintų tai su sveiku protu ir bent pažiūrėtų į leidimo prašytojo istoriją“, – portalui lrytas.lt sakė Paplaujos bendruomenės pirmininkas Paulius Zaviša.

Tačiau Vilniaus miesto savivaldybės Licencijavimo ir leidimų skyriaus vedėjas Julius Morkūnas atkirto, kad viešosios miesto erdvės yra sutvarkytos už visų miestiečių pinigus, tad jos priklauso ne rajono gyventojams, bet visiems vilniečiams. Todėl savivaldybė neprivalo lauko kavinių vietos derinti su bendruomenės nariais, o ir šioje situacijoje jokios grėsmės nėra.

„Leidimai yra išduodami įvertinant pateiktus kavinių savininkų dokumentus. Šioje situacijoje verslininkas pateikė visus reikiamus dokumentus, kurie neprieštarauja leidimo išdavimui“, – aiškino J.Morkūnas, pabrėždamas, kad visgi situacija, kaip ir visais atvejais, bus stebima, o kol kas atšaukti leidimo niekas tikrai nesiruošia.

Šioje teritorijoje bendruomenė buvo suplanavusi įrengti architektūrinę instaliaciją su Paplaujos istoriniais akcentais, o dabar viskas pasisuko kitaip.

„Su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais diskutuota, kad čia galėtų atsirasti meninis akcentas. Tuo diskusija nesibaigė: įsitraukė menininkai, siūlė savo vizijas, pradėjo kurti eskizus. O tada mums pranešta, kad čia bus kavinė ir viskas nuspręsta“, – pasakojo bendruomenės pirmininkas.

Pasak Paplaujos senbuvės Jolantos Digrienės, aikštėje jau net įrengtas apšvietimas planuotam meniniam akcentui.

Tačiau savivaldybės atstovai teigė nieko konkretaus dėl bendruomenės taip norimo meninio akcento nebuvo derinę, bet apie idėjas žinoję. Tad, kol tiksliai nežinoma būsimo meninio akcento vieta ir jam reikalinga erdvė, savivaldybė numatė šios viešosios erdvės dalį skirti laikinoms lauko kavinėms.

Bijo, kad aikštė bus nuniokota

Bendruomenei kelia nerimą ir galimas aplinkos nuniokojimas, mat gyventojai nežino, iš kur kavinėms bus tiekiama elektra, vanduo, kur bus įrengti sanitariniai mazgai. „Elektros tiekimą galintys užtikrinti generatoriai arba įrengti laikini lauko tualetai gadins aikštės estetinį vaizdą, skleis triukšmą bei nemalonius kvapus“, – nerimsta gyventojai.

Senbuvė J.Digrienė taip pat pabrėžė, kad ši vieta – visiškai netinkama lauko kavinėms įrengti, tad bendruomenės nariai baiminasi, kad bus pažeistos aikštės raudonos plytelės.

„Aikštė kreiva, turi nuolydžius vienoje ir kitoje pusėje. Čia kaip Algirdo Kaušpėdo dainoje: „Ko stovi taip keistai pasviręs?“ Viskas bus pakrypę. Čia nesusipratimas.

Bijoma, kad verslininkas pažeis tą erdvę. Gali būti, kad jis kavinę statys ne ant nuolydžio, o darys kažkokį pagrindą, taip pažeis plyteles“, – portalui lrytas.lt aiškino ji, pabrėždama, kad vieta kavinėms netinkama ir dėl saugumo, nes aikštę supa gatvės, į kurias vaikai gali imti ir išbėgti.

Ji pripažino, kad taip pat viena iš didžiausių problemų – triukšmas. Anot jos, šiame rajone itin gera akustika, tad kavinės triukšmą girdės ne tik šalia, bet ir toliau gyvenantieji, o žmonės jau ir taip pavargę nuo nuolatinių statybų garsų.

Be to, jos nuomone, problemų kels ir pats verslininkas, nes su juo nesutariama dar net neįkūrus kavinės. „Kai jis įkels koją – bus viskas. Čia bus problema. Jis labai nesiskaito su žmonėmis. Jis jau pagrasino P.Zavišai, kad paduos jį į teismą dėl to, kad parašėme peticiją“, – atskleidė J.Digrienė.

Kaltina melu

Tačiau verslininkas S.Visockis su kaltinimais nesutinka. „Kaltinimai nepagrįsti. Juk buvo paskelbtas viešas konkursas lauko kavinėms. Visi, kas norėjo, galėjo dalyvauti. Laimėjo dvi įmonės, bet kažkodėl viskas nukreipta prieš „Dilitą“, o „Kavai tau“ nieko nesakoma“, – pykčio neslėpė verslininkas.

Jis aiškino, kad laimėjo 35 kv. m. aikštės, iš kurių 10 kv. m. užims vežimėlis su kava ir sumuštiniais, o likusiame plote stovės tik keturi staliukai po dvi vietas, tad gyventojų piktinamasis dėl triukšmo ir alkoholio vartojimo yra nepagrįstas. Jis tikino, kad ir erdvė nebus niekaip sugadinta.

„Pagal reikalavimus toje aikštėje nieko negalima daryti: nei kalti, nei gręžti. Galima tik susidėti staliukus ir nedidelius skėtukus prekybos vietoje.

Neturiu alkoholio licencijos, tokia licencija išduodama tik stacionariems objektams. Tai kokie šokiai, estrada 35 kv. m. plote? O kaip statybos ir nuolat važiuojančios sunkiosios mašinos? Darželiui jos nekenkia? Dulkių ten nėra? Jos važiuoja labai tyliai ant oro pagalvių?“ – gynėsi S.Visockis.

Dėl neišvaizdžių tualetų pasipiktinusiai bendruomenei verslininkas taip pat turi atsaką. „Jie, neišsiaiškinę situacijos, galvoja, kad tie tualetai bus sudėti į tą aikštę. Bet jie bus ne aikštelėje, o šalia išnuomotoje žemėje. Bus pastatyti gražūs „Toi-Toi“ tualetai-konteineriai, ne biotualetai. Juk pati bendrija prašė miesto, kad parke atsirastų tualetai“, – portalui lrytas.lt teigė S.Visockis, pabrėždamas, kad ir praeiviai galės užeiti į tualetus, kurių taip ilgai gyventojai reikalavo.

Verslininkas taip pat kaltina bendruomenę melu. Nors savivaldybė derinti lauko kavinių įrengimo su gyventojais neprivalo, tačiau pats S.Visockis sakė tokią informaciją bendruomenės pirmininkui pranešęs.

„Balandžio 20 d. apie pietus buvo nusiųsta šita informacija. Jei informacija nebūtų nusiųsta, iki dabar niekas nieko nebūtų žinojęs. Jie būtų sužinoję tik tada, kai būtų atvežti ir pastatyti tie keturi staliukai.

Negalima teigti ir sakyti, kad įmonė nebendravo ir jie nieko nežinojo. Čia yra melas. Mes nusiuntėme informaciją pirmininkui tikėdamiesi bendradarbiavimo, o jie viską apvertė ir panaudojo tai prieš mus ir savivaldybę.

Moralinę teisę piktintis jie turi, bet juridinės teisės reikšti pretenzijas įmonei – jokios. Čia ne jų žemė. Jie visas pretenzijas turėtų reikšti savivaldybei, kodėl įtraukė šią vietą į kavinių plotų konkursą. Kuo čia dėta įmonė?“ – kėlė klausimą jis.