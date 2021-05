Be elektros – dvi paras

Skaitytojas Arūnas (vardas pakeistas) naujienų portalui lrytas.lt pranešė, kad pirmadienio rytą Kelmės rajone žmonės susirūpino nutrūkusiu elektros laidu. Jis užsikabino ant jo tėvų sodybos tvoros, taip pat ant medžių, gulėjo ir ant gatvės.

„Visas kaimas jau antrą parą gyvena be elektros, o kaimukas gana nemažas“, – sakė Arūnas.

Jis patikino, kad į Energijos skirstymo operatorių (ESO) dar pirmadienio rytą kreipėsi tiek jis, tiek kiti kaimo gyventojai. Jiems pranešta, kad įvykis užregistruotas skubos tvarka. Tačiau dar antradienio popietę problema nebuvo išspręsta.

„Mums sako, kad užregistruota, kad nepyktume, lauktume, nes visoje Lietuvoje yra gedimų. Tai čia yra skubos tvarka, kai jau antrą parą nesugeba komanda sureaguoti?

Kaimas ir be elektros, ir be vandens dabar turi gyventi. Tai vandenį ir elektrą geriausiu atveju žmonės turės birželį ar per Jonines, švenčių proga? Dabar žmonės eina į parduotuvę pirkti vandens, bet juk yra ne tik žmonių fiziologiniai poreikiai, kaime yra ir gyvūnų, kuriuos reikia prižiūrėti.

Atrodo, čia antrarūšiai žmonės gyvena, niekam neįdomūs“, – piktinosi Arūnas lėtu ESO darbu ir nesirūpinimu gyventojais, nes nukritę elektros laidai žmonėms kelia pavojų.

Iš tiesų pavojinga

Antradienio popietę lrytas.lt kreipėsi į ESO. Įmonės ryšių su visuomene projektų vadovas Paulius Kalmantas patvirtino, kad iš tiesų naktį iš sekmadienio į pirmadienį šalyje siautęs stiprus vėjas ir šlapdriba laužė medžius, jų šakas, todėl nutrauktų elektros laidų, nulaužtų oro elektros tiekimo linijų atramų tikrai buvo.

„Kelmės rajonas buvo vienas iš labiausiai pažeistų. Dėl nepalankių oro sąlygų čia buvo fiksuojami masiniai elektros tinklo gedimai, tačiau didžioji dalis bus atstatyta operatyviai, nes buvo pasiruošta galimiems gedimams gavus meteorologų perspėjimus“, – paaiškino P.Kalmantas.

Anot jo, tokiai situacijai esant prioritetas tvarkant gedimus visada skiriamas toms linijoms, kurias sutvarkius elektros energijos tiekimas būtų atstatytas didžiausiam kiekiui gyventojų. Tai paaiškina, kodėl pavieniai gedimai kai kur nėra tvarkomi iš karto.

Tačiau antradienio vakarą darbuotojams nuvažiavus į Arūno nurodytą vietą pamatyta, kad buvo nutrūkęs visai ne elektros, o apšvietimo laidas.

„Tas laidas pavojaus nekėlė. Bet ESO jį sutvarkė, pakėlė, pasirūpino, kad būtų saugu ir perdavė informaciją savivaldybei, kadangi tai buvo apšvietimo laidas, o jie dažniausiai priklauso savivaldybėms“, – patikslino padėtį P.Kalmantas.

Jis paminėjo, kad tai buvo tik sutapimas, jog nutrūkus šviestuvo laidui gyventojams dingo ir elektra.

„Jiems dingo elektra, todėl suprantama, kodėl jie galvojo, kad nutrūko būtent elektros laidas. Žmonės neturi elektros, nes Kelmėje po audros tikrai buvo nemažai elektros atjungta, daug jau ir atstatėme. Bet gedimai gali būti ir už kelių kilometrų“, – kalbėjo P.Kalmantas.

Apie nutrūkusius apšvietimo stulpų laidus derėtų pranešti savivaldybei. Tačiau, kaip sakė P.Kalmantas, ne kiekvienas žmogus gali atskirti, tai elektros ar apšvietimo laidas. Tad bet kokiu atveju galima kreiptis ir į ESO, jie padės išspręsti problemas.

Visgi P.Kalmantas atkreipė dėmesį, kad, jeigu nutrūko elektros laidai, gyventojai gamtos stichijų metu turėtų nesiartinti prie elektros įrenginių ar oro linijų. Tarp žmogaus ir nutrūkusio laido turėtų būti bent 8 metrų atstumas.

Reikėtų saugotis ir ant elektros laidų užvirtusių medžių ar išvirtusių laidų atramų, kurios taip pat gali būti pavojingos gyvybei. Prie jų taip pat nerekomenduojama artintis, juo labiau – liesti.