Nuo liepos 1 dienos teisę gauti vienišo asmens išmoką turės neįgalieji ir senatvės pensijos amžiaus sukakę šalpos pensijų ir mažų pensijų priemokų gavėjai. Nuo 2022 m. sausio 1 d. šią išmoką galės gauti visi vieniši, neįgalieji ir senatvės pensijos amžiaus sukakę asmenys.

Vienišo asmens išmoka gavėjus pasieks šį rudenį, skaičiuojant už laikotarpį nuo įstatymo įsigaliojimo, t. y. liepos mėnesio.

Vienišo asmens išmoką turės teisę gauti vieniši gavėjai, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje: tai yra asmenys, kurie yra nesudarę santuokos arba ją nutraukę, našliai, kurie neturi teisės gauti našlių pensijos, našliai, kurių gaunama išmoka našlystės atveju yra mažesnė už vienišo asmens dydį, bei tie našliai, kurie turi teisę gauti našlių pensiją, tačiau vietoj jos yra pasirinkę gauti našlaičių pensiją.

2021 metais vienišo asmens išmoka bus socialinio draudimo našlių pensijos bazinio dydžio, tai yra 28,63 eurai, o nuo 2022 metų išmokos dydis sieks 32 eurus.

Vienišo asmens išmoka neturės įtakos kitoms vienišam asmeniui pagal įstatymus priklausančioms kas mėnesį mokamoms išmokoms ar kompensacijoms, taip pat skiriamai piniginei socialinei paramai bei mokėjimui už socialines paslaugas, jeigu kituose įstatymuose nebus nustatyta kitaip.

„Kai gyveni vienas be vaikų, be šeimos, galų gale tie būsto išlaikymo kaštai tau yra santykinai didesni, nepaisant to, ar tu esi našlys, ar tu esi niekada nesusituokęs, ar išsiskyręs žmogus. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į vienišų pensininkų skurdo rodiklius, kurie yra daugiau negu dvigubai didesni negu visos Lietuvos visuomenės“, – Seime kalbėjo finansų ministrė Gintarė Skaistė.

Nustatyta, kad vienišo asmens išmoką pagal asmenų pateiktus prašymus skirs ir mokės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos įgaliota administravimo įstaiga.