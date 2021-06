Lietuviai aktyviam laisvalaikiui pinigų ne tik netaupo, bet ir skolinasi – nori nuosavų vandens motociklų

Vandens sporto ir pramogų sektoriaus atstovai sako, kad tokių pramogų populiarėjimą dar labiau paskatino pandemija. Tuo metu bankų atstovai pažymi, kad lietuviai vis daugiau dėmesio skiria kokybiškam poilsiui bei sveikam gyvenimo būdui, tad noriai investuoja į aktyvų laisvalaikį, o šiltojo sezono pramogoms yra linkę ir pasiskolinti.

Naujų potyrių ieško prie vandens motociklų vairo

Viena iš vandens pramogų, kuri pastaruoju metu sulaukia išties didelio lietuvių susidomėjimo, yra plaukiojimas vandens motociklais.

Lietuvos vandens motociklų sporto federacijos prezidentas Tomas Gurkšnys sako, kad daugėja tiek norinčių vandens motociklus išbandyti kaip pramogą, tiek susidominčių jais kaip sportu. Anot jo, Lietuvoje ši sritis turi dar didelį augimo potencialą, tačiau jį mūsų šalyje kol kas riboja griežtas tokios veiklos reglamentavimas.

„Vandens motociklai priskiriami vandens transporto priemonėms, varomoms vidaus degimo varikliais, tad plaukioti jais galima tik nurodytuose vandens telkiniuose ir laikantis nustatytų sąlygų. Mūsų šalyje vandens motociklu plaukioti leidžiama tik Baltijos jūroje ir dar 8 vandens telkiniuose – daugelyje jų sezonas prasidėjo birželio 21 d.

Visgi, vandens motociklų gerbėjų skaičius sparčiai auga, tą rodo ir didėjantis mūsų organizojamų renginių dalyvių skaičius, vis aktyvesne tampanti vandens motociklų gerbėjų bendruomenė, bendras susidomėjimas vandens motociklais socialiniuose tinkluose, internete. Taip pat kiekvienais metais daugėja žmonių, kurie nori įsigyti savo vandens motociklus“, – pasakoja T. Gurkšnys.

Anot jo, šio noro nesumažina ir pakankamai reikšminga tokios transporto priemonės kaina. T. Gurkšnio teigimu, vandens motociklas, priklausomai nuo jo gamintojo, galingumo, techninių sprendimų, gali kainuoti maždaug nuo 6 tūkst. iki 25 tūkst. eurų.

Tiesa, nusprendus įsigyti vandens motociklą šį sezoną, gali tekti gerokai paplušėti – dėl pandemijos metu strigusios šių transporto priemonių gamybos ir sumažėjusios pasiūlos geriausi pasiūlymai yra išgraibstomi akimirksniu.

Nori ne tik pramogos, bet ir naudos

Lietuvoje sparčiai populiarėja ne tik plaukiojimas vandens motociklais, bet ir kitos aktyvios vandens pramogos – pavyzdžiui, plaukimas vandenlentėmis.

Šalia Vilniaus įsikūrusio vandenlenčių parko „Wake Spot“ vadovė Aurelija Vaškelytė sako, kad vandenlentės pastaraisiais metais išties užkariavo lietuvių širdis, o dar labiau susidomėjimą šia pramoga padidino pandemija.

„Aktyviai laisvalaikį leisti mėgstantys lietuviai vandenlenčių sportą atrado jau prieš keletą metų, o per pandemiją, kai žmonės ėmė ieškoti naujų pramogų savo šalies ribose, susidomėjimas dar labiau išaugo.

Šiemet sezonas taip pat jau įsivažiuoja – per savaitę mūsų parke praplaukia po kelis šimtus žmonių. Liepą, rugpjūtį tikimės dar didesnio aktyvumo. Be to, didelė dalis gyventojų vieną kartą išbandę šią pramogą „užsikabina“ ir toliau aktyviai užsiima šiuo sportu. Džiugu, kad vandenlenčių entuziastų bendruomenė nuolat auga ir, priešingai nei kai kuriose kitose aktyvaus sporto srityse, prie jos prisijungia daug merginų“, – kalba A. Vaškelytė.

A. Vaškelytės teigimu, vandenlenčių sportas yra ne tik smagus, bet ir sveikatai naudingas laisvalaikio praleidimo būdas. Reguliariai plaukiant vandenlentėmis fiziškai sustiprėjama, išmokstama pajausti ir valdyti savo kūną, lavinamas balansas ir koordinacija.

Ji taip pat pažymi, kad lietuviai tokiai pramogai negaili pinigų. Dažnas išbandęs plaukimą vandenlente, vėliau nori įsigyti ir savo nuosavą įrangą. A. Vaškelytė skaičiuoja, kad vandenlentė gali kainuoti iki 800 eurų, tačiau kartu su hidrokostiumu, šalmu ir kitais priedais visa įranga gali atsieiti tūkstantį ir daugiau eurų.

Dar kelis šimtus eurų per mėnesį gali tekti paskirti ir vandenlenčių parkų abonementams.

Negaili pinigų kokybiškam laisvalaikiui

„General Financing banko“ Rizikos valdymo departamento direktorius Eimantas Palionis taip pat pastebi, kad lietuviai turiningam laisvalaikiui yra linkę skirti vis daugiau pinigų.

„Daugėja gyventojų, kurie mato prasmę investuoti ne tik į praktinius dalykus – automobilį, būstą, buitį palengvinančius prietaisus, bet ir į aktyvų, kokybišką laisvalaikį, išskirtines patirtis ar įspūdžius. Vasara yra puikus metas pailsėti nuo darbų, skirti laiko savo fizinei ir emocinei sveikatai, o įprastą poilsį paįvairinti naujais hobiais, kurie iš vieno sezono pramogos gali peraugti į aktyviai propaguojamą sportą.

Šiuo metu daugelis atsigręžia į vandens pramogas, o planuodami įsigyti nuosavas priemones – vandens motociklus, katerius, burlentes, banglentes, vandenlentes, irklentes bei joms skirtą papildomą įrangą – tautiečiai neretai apmąsto ir pirkimą išsimokėtinai ar galimybę pasiskolinti trūkstamą sumą“, – sako E. Palionis.

Anot jo, didesnį dėmesį aktyviam laisvalaikiui ir pramogoms, iš dalies lemia ir augantis lietuvių pragyvenimo lygis bei besikeičiantys prioritetai.

Įtakos tam gali turėti ir ilgiau nei metus trunkanti pandemija, apribotos galimybės užsiimti įprasta veikla – keliauti, lankytis sporto klubuose, mėgėjiškai užsiimti komandiniu sportu.