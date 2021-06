Tiesa, dauguma Klaipėdos barų pasirinko variantą nesinaudoti galimybių paso teikiamais pranašumais ir neleido žmonių į patalpų vidų. Pagrindinis motyvas yra tas, kad ne visi lankytojai turi galimybių pasus. Linksmintis einama dažniausiai kompanijomis, todėl mažai tikėtina, kad visi be išimties turės galimybių pasą. Be to, ir pastarųjų dienų oras skatino likti lauke.

„Dirbame iki vidurnakčio, kaip ir leidžiama. Laukiame, kada bus panaikinti visi apribojimai“, – „Vakarų ekspresui“ sakė „Rory pub“ savininkas Gediminas Mustakimovas. Tačiau jį stebina, kad pagrindinėje Klaipėdos linksmybių vietoje, Žvejų gatvėje, lauko terasos pilnos žmonių ir po vidurnakčio.

„Tikrai nemanau, kad žmonės ten sėdi ir niekas jų neaptarnauja“, – akmenį į kolegų daržą meta G.Mustakimovas. Jis mano, kad jei jau yra taip, kad šalia barų yra gyvenamieji namai, reikėtų taisyklių laikytis.

Tiesa, barų savininkai pastebi, kad po karantino žmonės yra daug pozityvesni, mažiau pavydo, agresijos, todėl ir nusiskundimų kol kas dėl to, kad žmonės leidžia ilgiau laiką lauko kavinėse, nėra.

„Lankytojų srautais tikrai reikėtų pasidžiaugti“, – sako G.Mustakimovas. Vis dėlto jis mano, kad tikrąsias išvadas bus galima daryti vėliau.

Skuba džiaugtis

Muzikinio klubo „Bluez“ savininkas Vitalijus Karčickas „Vakarų ekspresui“ sakė, kad miestas tikrai atsigavo.

„Žmonės vaikšto, prisėda puodeliui kavos, pasipuošę, tikrai matosi, kad pasiilgo bendravimo, jaučiasi, kad yra noras išeiti, save parodyti ir į kitus pažiūrėti“, – lankytojų nuotaikas perteikia V.Karčickas. Jis netgi lygina, kad šiuo metu sulaukia daugiau žmonių nei laikotarpiu prieš pandemiją.

„Atrodo, kad žmonės skuba pasidžiaugti, nes vasara trumpa, be to, nėra aiškumo, ar ateityje apribojimai vėl nebus sugrąžinti“, – pastebi V.Karčickas.

Anot jo, apima jausmas, kad pandemija žmones padarė geresnius, lankytojai daug pozityvesni, padavėjos pastebi, kad klientai palieka daugiau arbatpinigių, mažiau konfliktuoja.

„Per visus karantinus kaip įmonė gavome tik porą nedidelių išmokų, tikrai labai nukentėjome, todėl tikrai džiaugiamės, kad šiuo metu lankytojų srautai viršija lūkesčius“, – sako V.Karčickas.

Klaipėdietiški koncertai

„Kartu su kaimynais, „Bardako“ klubu, turime bendrą projektą – lauko terasą su specialiu apšvietimu, tikrai atrodo labai įspūdingai“, – kviečia apsilankyti „Bluez“ savininkas. Tiesa, staliukų gali tekti ir palaukti, nes išankstinės rezervacijos netaikomos. Paties sezono piko metu laikyti tuščią staliuką net ir pusvalandį, kol atvyks svečiai, yra prabanga.

„Šiai vasarai dar turiu planų, jei pavyks, įrengti nedidelę lauko sceną ir vakarais grįžtančius iš pliažo pasitiksime „Studijos“ ir kitų klaipėdietiškų grupių gyvo garso koncertais“, – planus atskleidžia V.Karčickas. Anot jo, vienintelė problema, kad šiemet kaip nė vienais metais labai sunku rasti darbuotojų. O dėl galimybių paso – tai jokių problemų. Oras palankus, todėl „Bluez“ net nebando žmonių kviesti į uždaras patalpas.

„Kompanijoje vieni galimybių pasą turi, kiti neturi, o lauke tokios problemos nėra“, – sako verslininkas. Tiesa, „Bluez“ lauko terasa turi leidimą dirbti iki vidurnakčio, nors ankstesniais metais šokiai klubo viduje vykdavo iki 3-4 valandos nakties.

Turistus keičia kareiviai

Pagrindinis pastarojo laikotarpio akcentas yra tai, kad per pandemiją labai sumenko turistų iš užsienio skaičius. Jie ypač laukiami baruose ir pasilinksminimo įstaigose, nes dažnai yra išlaidesni, tačiau praėjęs savaitgalis buvo išskirtinis. „Buvo tikrai daug užsieniečių, kareiviai, gal kažkokios pratybos vyko“, – pastebėjo V.Karčickas.

„Vakarų ekspresui“ pavyko pakalbinti Klaipėdos senamiestyje vakare linksmai laiką leidusią kompaniją. Pasirodo, tai tikrai karinėse pratybose dalyvaujantys kariai, kurie savaitgalį gavo laisvo laiko ir atvyko į Klaipėdą iš savo laikinosios bazės prie uostamiesčio esančioje Kairių karinėje teritorijoje.

Tai tikrai internacionalinės pajėgos iš Portugalijos, Norvegijos, Vokietijos ir kitų šalių. Jie džiaugėsi gera uostamiesčio atmosfera, draugiškais žmonėmis, ypač žavėjo gražios vietos merginos ir tai, kad mieste galima pavalgyti „McDonalds“ greito maisto restorane.

Pigiau nei Palangoje

O štai vilnietis Tadas su kompanija pasirinko Klaipėdą savaitgalio linksmybėms, nes čia pigiau nei Palangoje ir žmonių šiek tiek mažiau, bet pakankamai, kad jaustųsi gera atmosfera.

„Viskas prasidėjo nuo gyvenamojo ploto paieškų. Palangoje padoresnį butą buvo pavykę rasti tik už 100 eurų parai, o Klaipėdoje pavyko rasti už 30 eurų“, – „Vakarų ekspresui“ sakė Tadas. Pradžioje jis ir kompanija galvojo, kad tiesiog iš Klaipėdos vyks į Palangą papramogauti, tačiau vėliau tokių minčių atsisakė.

„Puikiai leidžiame laiką čia, tikrai gera atmosfera, nieko netrūksta. Tikrai įsitikinome, kad, kaip mums ir rekomendavo, puikūs paplūdimai Smiltynėje, o mieste vakare pramogų netrūksta. Be to, skaičiuojame, kad bus daug pigiau, nei būtume praleidę savaitgalį Palangoje“, – sakė Tadas.

Senamiesčio pramogų įstaigų lankytojai pastebi, kad bene didžiausia problema yra vakare rasti laisvą staliuką lauke. Kartais tenka tiesiog sukti ratu, kol pavyksta rasti laisvą vietelę. Tačiau vėlesnis malonumas tai atperka. Vienas baro savininkas net prisimena, kad pradžioje, kai tik atidarė barus, klientas prie alaus bokalo net meldėsi ir dėkojo Dievui.

Striptizas – su galimybių pasu

„Gerai, kad turiu galimybių pasą, nes kitaip nebūčiau pakliuvęs į striptizo klubą“, – džiaugiasi klaipėdietis Tomas. Anot jo, po vidurnakčio Klaipėdoje tikrai nėra daug vietų, kur galima leisti laiką patalpų viduje. Užsukti kviečia nebent klubas „Bardakas“ arba azartinių lošimų įstaigos. Beje, net kai kurie striptizo klubai po karantino Klaipėdoje jau nebeatsidarė.

UAB „Nesė“ direktorė Inga Česnakienė sako, kad visas verslas laukia, kuomet bus panaikinti visi apribojimai ir nebereikės galimybių paso.

„Į „Irish Pub„ vidų leidžiame, tačiau ateina tik vienas kitas klientas. Dauguma kazino klientų taip pat laukia, kol bus panaikintas privalomas galimybių pasas“, – situaciją apibūdina I.Česnakienė. Ji visiško atlaisvinimo laukia ir dėl to, kad „Pramogų bankas“ neturi didelės lauko terasos.

„Buvo planų plėstis Teatro aikštės teritorijoje, tačiau ir miesto valdžia pristabdė, ir neaiškumai dėl pandemijos ribojimų, tačiau kitais metais planuojame tai įgyvendinti“, – „Vakarų ekspresui“ planus atskleidė I.Česnakienė.

Vienas pasas kompanijai

„Vakarų ekspresą“ taip pat pasiekė informacija, kad kai kurios naktinio pasilinksminimo vietos, į kurių patalpas patekti reikalingas galimybių pasas, pro pirštus žiūri į tokių pasų tikrinimą. Įstaigų lankytojai vieni kitiems telefonais siuntinėja draugų galiojančių galimybių pasų nuotraukas ir su vienu tokiu dokumentu patenka visa kompanija.

„Yra įstaigų, kurios bijo didelių baudų ir į tai žiūri griežtai, tačiau kiti rizikuoja“, – pačių įstaigų „Vakarų ekspresui“ nepanoro įvardinti vienas klaipėdietis.

Taigi nepaisant dar likusių suvaržymų ir apribojimų, Klaipėdos naktinis gyvenimas jau atgijo, o artimiausiomis dienomis prasidės tikrasis atostogų sezonas, kuris paprastai siejamas su Joninėmis. Neįtikėtina yra tai, kad nors sezonas dar tik prasideda, verslininkai jau džiaugiasi jo rezultatais. Tai viena pandemijos teigiamų pasekmių – gebėjimas džiaugtis mažais dalykais.