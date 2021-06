Kaip pažymi naujų nuostatų iniciatoriai, akcizų tarifų didinimas atitinka Europos Komisijos rekomendacijas Lietuvai didinti ekonomikos augimo nestabdančių mokesčių įtaką biudžeto pajamoms, mažins sveikatai žalingų produktų įperkamumą ir vartojimą.

Planuojama, kad dėl pasikeitusių akcizų valstybės biudžetas kitąmet jau turėtų gauti apie 29 mln. eurų papildomų pajamų, o per visą trejų metų laikotarpį – per 104 mln. eurų.

Už naujus teisės akto pakeitimus balsavo 111 Seimo narių, prieš – 1, susilaikė 4 parlamentarai.

Didės akcizai alkoholiui

Naujajame akcizų plane siekiama nuosekliai mažinti apmokestinimo skirtumus už 1 laipsnį alkoholio, nepriklausomai produkto rūšies: skirtingo stiprumo alaus, vyno ar kitų alkoholinių gėrimų.

Naujojoje 3 metų perspektyvoje nuspręsta akcizus etilo alkoholiui didinti kasmet po 6,8 proc., tarpiniams produktams – vidutiniškai po 8 proc., vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams virš 8,5 proc. stiprumo, alui – 10 proc. Nors vynui ir alui akcizai augo procentaliai daugiau nei etilo alkoholiui, tačiau jų kainų pokytis mažesnis.

Skaičiuojama, jog padidinus akcizus, kitais metais alus galėtų pabrangti apie 2 euro centais, vynas virš 8,5 proc. stiprumo – apie 10 euro centų, o stiprieji gėrimai – apie 30 euro centų.

Pagal priimtus pakeitimus akcizas alui didės 2022 m. iki 7,82 euro, 2023 m. – iki 8,60 euro, 2024 m. – iki 9,46 euro už 1 procentą faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos (akcizų tarifas nustatomas už produkto hektolitrą).

Siekiant paskatinti kraftinio alaus gamintojus ir kartu alaus vartotojus rinktis mažų alaus daryklų produkciją, sutarta įtvirtinti 50 proc. mažesnį akcizo tarifą mažoms alaus darykloms, pagaminančioms ne daugiau 80 tūkst. hektolitrų alaus per metus. Per pusę mažesnis akcizo tarifas bus taikomas 10 tūkst. hektolitrų per metus realizuoto alaus.

Vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 8,5 proc., akcizas už produkto hektolitrą 2022 m. didės iki 78 euro, 2023 m. – iki 93 eurų, 2024 m. – iki 109 eurų; vynui ir fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais didesnė kaip 8,5 proc., – iki 181 euro 2022 m., iki 199 eurų 2023 m., iki 219 eurų 2024 m.

Tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 15 proc., akcizų tarifas bus didinamas iki 200 eurų 2022 m., iki 216 eurų 2023 m., iki 234 eurų 2024 m.; tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra didesnė kaip 15 proc., – iki 285 eurų 2022 m., iki 308 eurų 2023 m., iki 333 eurų 2024 m.

Etilo alkoholiui akcizų tarifas didėtų iki 2163 eurų 2022 m., iki 2310 eurų 2023 m., iki 2467 eurų 2024 m.

Augs akcizų tarifas rūkalams

Siekiant mažinti tabako produktų prieinamumą, cigaretėms taikomus akcizų tarifus nuspręsta didinti nemažesniu tempu kaip ir anksčiau (po 6−7 proc. kasmet), cigarams ir cigarilėms – po 20 proc., rūkomajam ir neapdorotam tabakui – po 7,8 proc., o kaitinamojo tabako ir jam alternatyviems produktams – po 32 proc.

Atsižvelgiant į akcizų pokyčius, cigarečių kaina kitąmet galėtų didėti 17 euro centų, cigarų ir cigarilių – 27 euro centais, rūkomajam tabakui – 17 euro centų, kaitinamojo tabako produktams – 27 euro centais, o elektroninių cigarečių skysčiui – 7 euro centai.

Priimtais pakeitimais nutarta nuo 2022 m. cigarečių akcizų tarifo specifinį elementą padidinti iki 74,3 euro, 2023 m. – iki 79,6 euro, 2024 m. – iki 85,3 euro, o nustatytą kombinuotąjį akcizų tarifą už 1 000 cigarečių – iki 122,5 euro 2022 m., iki 130 eurų 2023 m., iki 138 eurų 2024 m.

Cigarams ir cigarilėms taikomas akcizų tarifas už kilogramą produkto didės iki 66 eurų 2022 m., iki 79 eurų 2023 m. ir iki 95 eurų 2024 m.

Rūkomajam tabakui akcizų tarifas už kilogramą produkto nuo 2022 m. bus didinamas iki 97 eurų, nuo 2023 m. – iki 104,6 euro, nuo 2024 m. – iki 112,8 euro.

Kaitinamojo tabako produktams akcizų tarifas už 1 tūkst. vienetų kaitinamojo tabako produktų nuo 2022 m. augs iki 45,6 euro, 2023 m. – iki 60,2 euro, 2024 m. – iki 79,5 euro.

Kadangi kaitinamojo tabako ir kiti alternatyvūs produktai parduodami ir vartojami vienetais, tad siekiant aiškesnio ir paprastesnio akcizų apskaičiavimo, kontrolės ir priežiūros sutarta nustatyti akcizų tarifą už 1000 vienetų (šiuo metu taikoma už 1 kilogramą tabako).

Elektroninių cigarečių skysčiui akcizų tarifas už mililitrą skysčio nuo 2022 m. didės iki 0,15 euro, nuo 2023 m. – iki 0,19 euro, nuo 2024 m. – iki 0,25 euro.

Neapdorotam tabakui už kilogramą nuo 2022 m. bus taikomas 97 eurų, nuo 2023 m. – 104,6 euro, nuo 2024 m. – 112,8 euro akcizų tarifas.