Turi brangti, kitaip įstaigos brankrutuotų

Statistikos departamento duomenimis, 2019 m. birželį fiksuotas 7,2 proc. metinis medicinos paslaugų kainų šuolis, 2020 m. birželį – 9,1 proc., o jau šių metų birželį skaičiuojamas 8,7 proc. pabrangimas.

Odontologijos paslaugų kainų šuolis ryškesnis. 2019 m. birželį jos brango 4,2 proc., 2020 m. birželį – net 17,6 proc., o šiemet – 1,8 proc.

Pasak Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos prezidento Laimučio Paškevičiaus, kainos kilo, nes per pandemiją įstaigoms prireikė stipriai keisti veiklą.

„Teko labai dažnai dezinfekuoti patalpas, įstaigos turėjo nusipirkti ir specialių termometrų, kurie kainavo po kelis tūkstančius eurų, taip pat ir kombinezonus, kitas apsaugos priemones, kurias po kiekvieno paciento specialistams reikėjo keisti.

Viešajam sektoriui valstybė nupirko ir nemokamai išdalijo kaukes, apsaugos priemones, o privačios įstaigos turėjo tai nusipirkti pačios už kosmines kainas, todėl tuo metu patyrė didžiulius nuostolius. Vieno paciento aptarnavimo sąnaudos labai išaugo“, – L.Paškevičius vardijo priežastis, kodėl medicinos ir odontologijos paslaugos taip pabrango.

Taip pat svarbi priežastis – augančios sveikatos sektoriaus darbuotojų algos. Jeigu atlyginimai didėja, kyla ir paslaugų kainos.

„Jeigu įstaigos nėra sudariusios sutarčių su Ligonių kasomis ir pačios neturi sukaupusios didelių sumų, tada jos priverstos didinti paslaugų kainas, kad išmokėtų darbuotojams darbo užmokestį“, – naujienų portalui lrytas.lt paminėjo asociacijos prezidentas.

Be to, gydymo įstaigose per pandemiją teko įdarbinti ir daugiau darbuotojų, tad atlyginimus reikėjo mokėti ir jiems. Taip pat brango medicininė įranga ir reikalingos medžiagos medicinos paslaugoms, tai irgi galiausiai įskaičiuojama į paslaugų kainą.

„Kartą paskambino radiologijos įmonės atstovas ir pasakė, kad sidabro kaina pabrango 50 proc., todėl brango ir rentgeno juostų kaina. Taigi teko rentgeno paslaugų kainą padidinti 50 proc. Apie tai įstaigos informavo prieš mėnesį.

Bet paslaugos kaina turi padidėti, kitaip įstaigos bankrutuotų“, – paaiškino jis.

Galėjo pasinaudoti situacija?

Galima pagalvoti, kad privačios klinikos, matydamos, jog per pandemiją valstybinės ligoninės užpildytos, todėl pacientai noriai ieško privačių paslaugų, kainas pakėlė daugiau negu padidėjo jų sąnaudos apsaugos priemonėms ir atlyginimams mokėti.

Tačiau L.Paškevičius nemano, kad tokių įstaigų galėjo būti, o klientai irgi nėra kvaili. Jei paslaugų kaina netenkina, jie gali paskambinti į kitas gydymo įstaigas, sužinoti kainas ir apsilankyti kitur.

„Kuo daugiau paslaugų teikėjų, tuo sunkiau keisti kainas, o manipuliuoti jomis, manau, išvis neįmanoma. Tai privačiam sektoriui būtų pražūtinga strategija, nes anksčiau ar vėliau klientai tai pastebėtų ir pereitų į kitas įstaigas.

O susigrąžinti pacientą, jei jis nuėjo į kitą įstaigą ir gavo paslaugą už mažesnę kainą, labai sudėtinga“, – aiškino L.Paškevičius.

Kainas didino ne visi

Tačiau kainas didino ne visos įstaigos. Pats L.Paškevičius prasidėjus karantinui vadovavo Medicinos diagnostikos ir gydymo centrui Vilniuje, kuriame buvo nuspręsta, kad per karantiną kainos nebus keičiamos.

„Tai solidarumas – per karantiną sunku visiems, tad mes išlaikėme tas pačias kainas“, – sakė jis.

Taip pat pasielgė ir Vilniuje įsikūrusi „Šypsnio klinika“, kurioje teikiamos odontologijos paslaugos. Klinikos akcininkas Aurimas Zakarauskas patikino, kad jų kainos paskutinį kartą buvo keistos prieš daugiau nei metus.

„Apsaugos priemonės nesudaro tokios liūto dalies visame paslaugų krepšelyje, kad tai smarkiai pakeltų kainą. Pabrangusių vienkartinių pirštinių išlaidas pasilikome sau ir tikrai jų „nenuleidome“ pacientams. O ir pirštinių kaina labai svyravo – vieną mėnesį jos labai brango, kitą – pigo“, – portalui lrytas.lt pasakojo pašnekovas.

Tačiau A.Zakarauskas pripažino, kad artimiausiu metu kainas visgi gali tekti didinti. Tai susiję su atlyginimų kėlimu.

„Pastaruosius keletą metų atlyginimas Lietuvoje labai smarkiai kyla, tad tam, kad išliktume konkurencingi, privalome mokėti atitinkamą darbo užmokestį.

Ne pirštinės, ne servetėlės, kurių kainos, atrodo, smarkiai pakilo, bet būtent darbo užmokestis sudaro liūto dalį paslaugų kainoje“, – paaiškino jis, užsimindamas, kad užmokestis neturėtų taip smarkiai pakilti, kad tą pajustų pacientai.

Tačiau Kaune veikiančio Aušros medicinos centro administravimo direktorė Rūta Draugelė pripažino, kad kai kurių specialistų – kardiologų, chirurgų, ortopedų – paslaugų kainos tikrai šiek tiek pakilo dėl reikiamų naudoti apsaugos, dezinfekcijos priemonių, respiratorių.

Tačiau kai kurių paslaugų kainos spėjo ne tik pakilti, bet ir vėl grįžti į prieš tai buvusius skaičius.

„Kai odontologai dirbo su kombinezonais, kainos buvo aukštesnės, o paskui, kai jų nebereikėjo, kai pasiskiepijome, kainos grįžo į tą patį lygį“, – portalui lrytas.lt paminėjo R.Draugelė.

Sveiki bus tik turtingieji?

Dar pernai skelbta, kad Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) patikrino beveik 60 odontologijos paslaugas teikiančių bendrovių. Tarp dažniausiai fiksuotų pažeidimų – nedeklaruojamos pajamos, mokestinės drausmės nesilaikymas, neatitikimai tarp darbuotojų atlyginimo ir jų klientų apsilankymų skaičiaus, taip pat lengvųjų automobilių naudojimas asmeninėms reikmėms.

Šiemet odontologai ir vėl pakliuvo į teisėsaugos akiratį. Atlikus kratas įtarta, kad nemaža dalis odontologijos kabinetų neveda medicinos priemonių apskaitos žurnalų, kurie privalomi pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymą. Manoma, kad taip mėgina nuslėpti vykdytos veiklos mastą, naudoja įtartinas mokesčių slėpimo schemas.

Pasak SEB banko ekonomisto Tado Povilausko, praktika rodo, kad po VMI ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos patikrinimų dažnai tose įmonėse darbo užmokestis padidėja, nes tenka mokėti tokį patį atlyginimą, koks anksčiau galbūt buvo vokelyje, tačiau šįkart jį reikia mokėti oficialiai. Tad papildomos išlaidos mokesčiams, kurie anksčiau buvo slėpti, gali turėti nedidelės įtakos paslaugų kainų kilimui.

„Tačiau konkurencija odontologijos sektoriuje yra didelė, tad pernelyg daug išsišokti irgi neįmanoma“, – naujienų portalui lrytas.lt paminėjo ekonomistas.

Kaip jis sakė, algų augimas sveikatos sektoriuje ir toliau tęsis, tad medicinos ir odontologijos paslaugų kainos tikrai nemažės. Lieka tik vienas klausimas: kokiu tempu tos kainos ir toliau didės?

T.Povilauskas mano, kad algų ir kainų augimas nuo šiol bus šiek tiek lėtesnis, tad pasitikrinti sveikatą kol kas netaps tik turtingųjų privilegija.

„Tikėkimės, gyventojų galimybės susimokėti už paslaugas nemažės. Jeigu reikės, žmonės tikrai ras pinigų susitvarkyti dantis“, – juokėsi jis.