Brangias plyteles saugo

Laisvės aikštėje įsikūrusiems verslininkams nesiseka ir šią vasarą. Pernai dėl aikštės remonto jie negalėjo įrengti lauko terasų. Dėl to patyrė daug nuostolių, tačiau nesiskundė. Suprato, kad nepatogumai užklupo dėl svarbių priežasčių. Jos gi laikinos. Užtat visi manė, kad šią vasarą atsigriebs – aikštės rekonstrukcija baigėsi.

Nors aikštė valstybinei komisijai dar nepriduota, tačiau jau sutvarkyta, todėl lauko prekybai tarsi niekas neturėtų trukdyti. Laisvės aikštė bus priduota tik tada, kai bus baigta Vasario 16-osios gatvės rekonstrukcija. Kaip paaiškėjo, apsidžiaugė per anksti.

Kavinių savininkai žado neteko perskaitę savivaldybės raštą, kad nebegalima lauke statyti terasų ar dengtų stoginių. Nebegalima statyti ir dėžių su gėlėmis. Verslininkams visiškai suprantama, kad reikia saugoti labai brangiai kainavusias aikštės plokštes, negalima jų gręžti, bet visa kita?..

Juk tvorelės, vazonai su gėlėmis – detalės, suteikiančios jaukumo ir privatumo sėdintiesiems lauke. Kavinėms leista įsirengti markizes, po jomis galima pastatyti staliukus su kėdėmis. Aišku, galima juos išdėstyti ir toliau, bet tuomet lankytojai sėdės ant saulės, ant jų lis. Būtent taip – tik su markizėmis – numatyta Laisvės aikštės rekonstrukcijos projekte.

Skvernais per kavos puodelį

Atėjus vasarai ir prasidėjus karščiams panevėžiečiai aikštėje pradėjo dairytis pavėsio, kur būtų galima prisėsti ir išgerti kavos. Jie labai nustebo neberadę, kur pasislėpti. „Dėl ko toji aikštė sutvarkyta? Ar projektas dėl projekto, ar dėl gyventojų? Kodėl mes turime sėdėti ant saulės? Pro šalį eina praeiviai ir braukia skvernais per kavos puodelį“, – piktinosi panevėžietė Danutė.

Laisvės aikštėje veikia 6 kavinės ir picerijos. Kavinė „Kavos dėžutė“, „Biso“ restoranėlis jau užsikabinę markizes, kitos pasistatė tik skėčius nuo saulės. Kavinė „Galerija XX“ lankytojus pasitinka atsinaujinusi. Vietoj ankstesnės pavėsinės su medinėmis pertvaromis dabar lauko terasa nuo aikštės atitverta dėžėmis su gėlėmis.

Nuo saulės ar lietaus žmonėms galima pasislėpti po skėčiais. Šį sezoną vietoj vyninės atidaryta kavinė „Akordai“ taip pat įsirengė markizes, bet vėjas trukdo jas iškleisti.

Valdžia ploja, verslas šoka

Skurdžiausiai atrodo pieno produktų parduotuvė „Karvutė“. Nusipirkus kavos, varškės ar ledų galima prisėsti lauke tik ant pliko grindinio pastatytų staliukų su kėdėmis. Pardavėjos neslėpė mačiusios nekokį vaizdelį, kaip vieną moterį apdirbo balandis.

„Karvutės“ vedėja Nijolė Žeriukienė sakė, kad markizes užsisakė, tačiau jas vėluojama pagaminti. „Mes džiaugiamės, kad leido išnešti staliukus. Na, taip, valdžia kelia reikalavimus, nori mus visus suvienodinti. Nežinau, kodėl jie nori paversti aikštę pilka. Ji ir taip neišvaizdi, granitas sunkus, šaltas“, – sakė vedėja.

Moteriai nesuprantama situacija, kai valdžia ploja, o jie turi šokti.

Gėlės nepatinka dizaineriui

Naują lauko terasą pasigaminusios „Galerijos XX“ savininkas Raimondas Pilvinis sakė, kad pirmiausia gavo raštą iš miesto savivaldybės dizainerio Arvydo Narkevičiaus, o po kelių dienų

atėjo moteris ir pareiškė, kad visas dėžes su gėlėmis reikės susirinkti. „Mes galime visokių konfigūracijų padaryti, dėžes su gėlėmis patraukti arčiau kavinės sienos. Padaryti taip, kad žmonėms būtų užuovėja ir pavėsis. Nesuprantu, gal jie nori mus išguiti iš aikštės?“ – klausė R.Pilvinis.

Anot jo, ši vasara neturėjo būti nuostolinga, bet greičiausiai bus, jei reikės užsakyti markizes, o viena kainuoja apie tūkstantį eurų, ir nuimti ką tik pagamintos lauko terasos akcentus. Vien tai jau atneš nemažų nuostolių.

„Biso“ restoranėlio ir naujos kavinės „Akordai“ savininkas Laurynas Jonušas svarstė, kad savivaldybė pati nežino, ko nori. Dar praėjusį rudenį L.Jonušas gavo raštą iš valdžios, kad teks pasidaryti lauko prekybos projektą su markizėmis. Verslininkas sąlygas įvykdė. Tačiau vasarą norėjo lankytojams sukurti jaukumo ir apstatė terasą gėlėmis.

Savivaldybė iš pradžių aiškino, kad bus galima atsitverti tvorelėmis su gėlėmis, tačiau vėliau nuomonę pakeitė. „Prie „Akordų“ pastatėme vazonus su rododendrais, bet vėl negerai, nes gėlės nepatinka dizaineriui. Mes savo pinigus investuojame, puošiame miestą, bet vis tiek negerai“, – kalbėjo verslininkas.

Nebegali statyti prie fontano

„Kavos dėžutės“ savininkė Agnė Butautaitė viena pirmųjų pasipuošė markizėmis. Ji sakė, kad anksčiau pradėjusi domėtis reklama, gavo iš savivaldybės aikštės projekto vizualizaciją. „Mums buvo leista pasirinkti spalvą pagal kavinės sienos spalvą, bet spalva turėjo būti pastelinė. Iš projekto buvo aišku, kad reikia užsisakyti markizes“, – pasakojo A.Butautaitė.

Kavinės staliukai vasarą stovėdavo ir prie fontano. Verslininkė sakė, kad žmonės juos labai mėgo. Ji norėjo, kad ir po remonto taip būtų. A.Butautaitė prisiminė, kad tuometė vyriausioji miesto architektė Daiva Gasiūnienė ją patikino, kad ten tikrai galės staliukus statyti.

Tačiau vyr. architektė grįžo atgal į ankstesnę darbovietę Anykščiuose ir situacija pasikeitė. „Dabar prie fontano nebėra kaip statyti staliukų. Kur yra laisvos erdvės, bus galima dalyvauti konkurse lauko prekybai. Konkursai vyks tik tada, kai bus priduota aikštė“, – kalbėjo verslininkė.

Kas Vilniui tinka, Panevėžyje – ne lygis

Su valdininkų biurokratiškumu susidūrė ir aikštėje esanti kosmetikos prekių parduotuvė „Douglas“. Jos vedėja Gaila Pleškienė tikino, kad jau beveik mėnuo nesusikalba su savivaldybe. „Mes norėjome šalia parduotuvės pastatyti reklamą – iš dirbtinių gėlių nupintą didelį kvepalų buteliuką. Pernai vasarą jis stovėjo prie parduotuvės Gedimino prospekte Vilniuje“, – aiškino vedėja.

Reklama labai patraukli – prie jos žmonės gali fotografuotis, ji šviečia ir naktį. Padėti susitarti vedėja paprašė vilniečių vadovų, šie jai pasakojo, kad paskaitę A.Narkevičiaus atsakymą vos neišvirto iš kojų. Atsakyme rašoma, kad statyti reklamos aikštėje neleidžiama, Panevėžys mielai perleis estafetę kitiems miestams. Dar siūloma statyti reklamą prekybos centro „RYO“ vestibiulyje, prie „Douglas“ parduotuvės.

„Man prieš vilniečius buvo žiauriai gėda. Gedimino prospektui tiko, o Panevėžyje – ne lygis. Kokios pagalbos valdžia gali tikėtis iš verslininkų, jei visaip mus tramdo?“ – kalbėjo vedėja.

Ji žino, kad artėjant Kalėdoms, kol dar nebus įžiebta eglė, valdžia ketina prašyti jų prisidėti prie aikštės apšvietimo. Dabar G.Pleškienė abejoja, ar parduotuvės savininkų atsakymas bus teigiamas.

Jei nepadarys – bus įspėti

„Jeigu nejauku, tai ir nesėdėkite!“ – atrėžė A.Narkevičius, paklaustas, kodėl aikštėje nebeliko lauko terasų.

Jis aiškino matantis daugybę lauke sėdinčių žmonių ir padarė išvadą: jeigu sėdi, vadinasi, patinka. Dizaineris sakė, kad jam irgi gera sėdėti vos ne viduryje aikštės be jokios priedangos nuo saulės. Projektuotojų sumanymas esąs toks, kad visos kavinės būtų vienodos, nė viena neišsiskirtų.

Paklaustas, kodėl verslininkai neturi teisės padaryti jaukesnę terasą, atitverti ją nuo aikštės, A.Narkevičius pareiškė, kad gali būti tvorelės, bet tiktai ne iššaukiančios.

„Galerija XX“ pakankamai neiššaukiančiai susitvarkė. Tik gal per daug gėlių rūšių prisodinta. Be to, skirtingų dydžių ir aukščių dėžutės. Jeigu visiems vienodi reikalavimai, tai vienodi. Vienam leisi, kitas irgi užsinorės. Vienas turi daugiau pinigų, kitas mažiau“, – aiškino dizaineris.

Pasak jo, patys kavinių savininkai pristatė lauko prekybos projektus tik su markizėmis, jokių dėžių ar tvorelių nebuvo. O dabar skundžiasi. A.Narkevičius sukritikavo ir parduotuvės „Douglas“ reklamą.

„Tai kičas. Jūs norite, kad ji stovėtų miesto centre ir konkuruotų su fontanu?“ – klausė jis.

Anot dizainerio, reklama Vilniuje stovėjo nišoje ir niekam nekliudė. Panevėžyje kvepalų buteliukas jokio grožio nesuteiks, nors ir švies naktį, nes fontanas taip pat šviečia. „Mes nepretenduojame į pereinamumą. Gali ją statyti kituose miestuose“, – teigė A.Narkevičius.

Iki kada kavinėms teks suvienodinti lauko reklamą dizaineris nepasakė. Tik neslėpė, kad jei to nepadarys, bus įspėti.