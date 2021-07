Apie tai „Žinių radijo“ laidoje „Dienos klausimas“ kalbėjo socialinės apsaugos ir darbo viceministras Audrius Bitinas, ekonomistas, Vilniaus universiteto profesorius Romas Lazutka ir Lietuvos tėvų forumo atstovas Audrius Murauskas.

Viceministras A.Bitinas aiškino, kad pertvarkos motinystės sistemoje pirmiausia reikia dėl to, jog pagal 2019 m. priimta ES direktyvą reikia įvesti vadinamąsias nepertraukiamas atostogas mamoms ir tėčiams.

„Kadangi pokytis nemažas, vertiname galimybę, kad dėl to, jog galėtų šeima išlaikyti didesnį ryšį su vaiku, galbūt būtų tikslinga vaiko priežiūros atostogų minimalią trukmę pailginti nuo 12 mėn. iki 18 mėnesių.

Kaip žinia, darželių tinklas nėra toks, kokio norėtųsi. Tad daugelis mano, kad ilgesnis laikotarpis, nepaisant to, kad mėnesinės išmokos būtų mažesnės, būtų geresnis variantas“, – „Žinių radijuje“ kalbėjo A.Bitinas.

Jis patikslino, kad bendroje sumoje išmokos nemažės, nes jas valstybė mokės ilgesnį laiką.

„Statistika rodo, kad tėčiai vaiko priežiūros atostogas ima tik antraisiais metais. Tuo laikotarpiu 90 proc. jų dirba. Nepaisant to, kad per dešimtmetį tris kartus daugiau tėčių ima vaiko priežiūros atostogas, vis dėlto santykis su mamomis yra 40:60, – komentavo A.Bitinas. – Manome, kad tokie pokyčiai pribrendę“.

Šiuo metu Lietuvoje esama kelios rūšys motinystės išmokų: kai moteris laukiasi, jai mokama 100 proc. algos neatskaičius mokesčių; vaiko priežiūros išmoka, kuri pagal dabartinę tvarką gali būti mokama 12 arba 24 mėnesius; pirmąjį mėnesį būti su vaiku pasirinkę būti tėčiai taip pat gauna išmoką.

A.Bitinas nurodė, kad neperleidžiamų atostogų bus galima ir neimti, tačiau tokiu atveju negaus numatytų išmokų.

„Pagal dabartinę tvarką kompensuojama arba 70 proc. ir 40 proc. atlyginimo (jei vaiko priežiūros atostogos trunka dvejus metus), arba 100 proc. algos (jei vaiko priežiūros atostogos tęsiasi metus).

„Tai – gana daug. Tokia sistema – viena dosniausių pasaulyje, – įvertino ekonomistas R.Lazutka. – Iš dalies padengti vaiko auginimo išlaidas valstybė moka vaiko pinigus. Jie nėra ypač dosnūs, bet pagal mūsų atlyginimus irgi gana reikšmingi. Dar reikia turėti galvoje, kad valstybės biudžeto lėšomis vaikai gydomi, mokomi“.

Anot pašnekovo, Lietuvoje didelė problema ta, kad minimos išmokos mokamos iš socialinio draudimo, o socialinio draudimo išmokos mokamos tiems, kurie buvo drausti ir atitinkamą laikotarpį mokėjo įmokas. Problema ta, kad nemaža dalis tėvų netenkina to reikalavimo ir išmokų negauna.

R.Lazutka pateikė Statistikos departamento duomenis: vaikų iki dvejų metų yra 54 tūkst., o išmokų išmokama 38 tūkstančiai.

„Šnekame apie socialinio draudimo sistemą, kur yra reikalavimas per 24 mėn. turėti 12 mėn. stažą. Jis įveikiamas. Kitas dalykas – skatinama dirbti ir mokėti įmokas. Reikia žiūrėti, koks įmokų tarifas, kiek valstybės surenka pinigų ir kiek tam galime skirti.

Toms šeimoms, kurios netenkina stažo, yra socialinės paramos sistema – mokamos specialios išmokos vaikams. Yra 70 eurų per mėnesį siekiantys vaiko pinigai, 41 euras mokamas nepasiturintiems, skiriama vienkartinė išmoka nėščiai, be to, galima gauti socialinę paramą“, – aiškino viceministras.

R.Lazutka kalbėjo apie tai, kad motinystės ir tėvystės išmoka iš „Sodros“ būtų mokama gerokai trumpiau.

„Motinoms apie porą mėnesių mokama prieš gimdymo ir po gimdymo. Svarstoma įvesti dviejų mėnesių neperleidžiamas atostogas – tai būtų dar dviem žmonėms po du mėnesius, vadinasi, pusę metų mokama iš socialinio draudimo. Daugelyje šalių socialinis draudimas moka būtent tokį laikotarpį – keletą mėnesių gimus vaikui, o po to prasideda socialinė parama šeimoms, nes jos turi mažą vaiką, kuriam reikia priežiūros. Tą būtų galima būtų finansuoti iš valstybės biudžeto ir ne pagal tai, kiek tėvai uždirbo. Vaiko priežiūra nėra draudiminis įvykis“, – komentavo R.Lazutka.

Anot jo, būtų galima sakyti, kad tie, kurie daugiau uždirbo, yra verti ir daugiau gauti iš „Sodros“. Tačiau, pasak profesoriaus, vėliau gali būti, kad tas žmogus nedirbs ar uždirbs mažai, tuo metu tas, kuris dabar uždirba minimalią alga, gaus labai mažą išmoką – per dvejus metus 6 tūkst. eurų – o po to darys karjerą ir „Sodrai“ mokės didesnę įmoką, tačiau ja nepasinaudos.

Tėvų forumo atstovas Audrius Murauskas kritikavo naująją tvarką.

„Toks vaizdas, kad valdantieji lyg nori rūpintis šeima. Tačiau tai – tik lozungai, o ne reali pagalba šeimai: reali pagalba būtų sąlygų sudarymas, o ne nurodymas, kokiomis sąlygomis to pasiekti.

Kalbama kad tėvas papildomai įtraukiamas du mėnesius pabūti su vaiku. Ėjimas labai gražus. Tačiau valstybė už tuos du mėnesius nesumoka, bet ji prievartauja mamą tam laikui atimti iš šeimos ir sugrąžinti į darbo rinką. Įsivaizduokite: jei mama mokytoja, ji nė iš šio, nė iš to grįžta dar dviem mėnesiams padirbėti“, – savo poziciją dėstė A.Murauskas.

Pasak jo, jei valstybė norėtų sudaryti sąlygas vaikui ilgiau pabūti su tėčiu, atsirastų galimybės ir tėčiui, ir mamai pabūti vaiko priežiūros atostogose. „Šiuo gi atžvilgiu, jei mama pasiliks su vaiku, o kartu tėtis bus namuose, šeima praras pinigus. Valstybė elgiasi labai negražiai“, – kalbėjo Lietuvos tėvų forumo atstovas.

Kaip populistinį jis vertina ir ketinimą nuo metų iki pusantrų pailginti minimalų vaiko priežiūros atostogų laiką. Pasak A.Murausko, realiai šiandien dauguma tėvų naudojasi ne vienerių, o dvejų metų atostogomis.

Laidoje taip pat kalbėjusi Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Roma Vida Pivorienė pabrėžė, kad ankstyvoje vaikystėje praleistas laikas kartu yra labai svarbus vaiko psichologiniam branduoliui formuotis, o konkrečiai tėvui tai leidžia įsisąmoninti jo kaip tėvo vaidmenį ir suprasti ką jam reiškia būti tėvu.