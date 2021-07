Nuo šiol tiksliai žinosime, už ką mokame: tiekėjai privalės nurodyti, iš ko susideda elektros kaina

Pagal jas, elektros energijos tiekėjai privalės sąskaitose vartotojams detaliai nurodyti, iš ko susideda galutinė elektros kaina, bei nuolaidos dydį. Nuo rugsėjo 1 d. sąskaitose privalės būti ir nuoroda į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos svetainę (VERT) www.vert.lt, kurioje veiks nepriklausomų elektros tiekėjų pasiūlymų palyginimo įrankis. Tai suteiks vartotojams daugiau aiškumo, taip pat bus paprasčiau palyginti skirtingų tiekėjų pasiūlymus ir rinktis tarp jų.

„Mūsų tikslas – kad kiekvienas gyventojas galėtų paprastai pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją pagal savo vartojimo įpročius ir taip užsitikrinti jam palankiausią elektros kainą. Pakeitimai suteikia daugiau aiškumo, teisių ir patogumų vartotojams, taip pat padidins elektros rinkos dalyvių konkurenciją ir gyventojų aktyvumą, liberalizuojant elektros energijos rinką ir renkantis nepriklausomą tiekėją“, – sako energetikos ministras Dainius Kreivys.

Nuo rugsėjo 1 d. sąskaitose ar elektroninėje prieigoje tiekėjai privalės vartotojams pateikti informaciją apie terminuotos sutarties galiojimo pabaigą, nurodyti, kad yra galimybė rinktis tiekėją, pateikiant nuorodą į svetainę www.pasirinkitetiekėja.lt. Tiekėjai taip pat turės nurodyti, kad informaciją vartotojams apie jų teises, galiojančius teisės aktus ir ginčų sprendimo būdus teikia VERT.

Siekiant neklaidinti vartotojų, kintamosios kainos sutartimis galės būti vadinamos tik sutartys, sudaromos su išmaniosios apskaitos prietaisus turinčiais vartotojais. Tokiems vartotojams atsiras galimybė pasiūlyti jų elektros vartojimo poreikius atitinkantį planą.

Nuo kitų metų pradžios, vartotojo prašymu tiekėjas be papildomo mokesčio arba už sąnaudomis pagrįstą užmokestį privalės pateikti vartotojui kintamosios kainos sąskaitos detalizavimą, kuriame matytųsi valandinis elektros energijos vartojimas, susietas su biržos elektros energijos kaina. Nutraukti sutartį su elektros tiekėju vartotojas galės per dvi, o ne per tris savaites, kaip iki šiol. Neretai pasitaiko, kad vartotojai sutartis pasirašyti įgalioja kitą asmenį – šeimos narį, draugą ar kaimyną. Dabar tam užteks paprasto, nebe notariškai patvirtinto vartotojo įgaliojimo.

Patikslinta ir nuotolinių sutarčių telefonu sudarymo tvarka – jos bus laikomos sudarytomis tik vartotojui pasirašius pasiūlymą arba rašytinį sutikimą.

Šiuo metu vyksta antrasis elektros energijos rinkos liberalizavimo etapas, per kurį iki metų pabaigos nepriklausomą elektros tiekėją turi pasirinkti 747 tūkst., arba 45 proc. buitinių vartotojų. Siekiant spartinti šį procesą, Seime priimti Elektros energijos įstatymo pakeitimai, kad vartotojams tiekėją būtų pasirinkti paprasčiau, patogiau ir greičiau.

Elektros energijos rinkos liberalizavimas yra vienas iš Lietuvos įsipareigojimų ES. Dauguma šalių ES ir regione, kurio elektros rinkoje dalyvauja ir Lietuva, yra liberalizavusios elektros rinką buitiniams vartotojams.

Primename, jog galutinę elektros energijos kainą vartotojui sudaro perdavimo, skirstymo, viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (VIAP), sisteminių paslaugų, elektros įsigijimo iš biržos ir tiekimo dalies kainos. Po elektros rinkos liberalizavimo persiuntimo paslaugos kainą, sisteminių paslaugų kainą bei VIAP ir toliau nustatys VERT, o tiekėjai konkuruos elektros tiekimo kainos dalyje.