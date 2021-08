Patyrę grybautojai atskleidė, ar gausiau palijus jau galima leistis į miškus grybų

Senojo ir Naujojo turgų direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Mickus sako, kad grybai turguose dar nepasirodė. Naujajame turguje yra tik dvi vietos, kuriose prekiaujama voveraitėmis. Pavyzdžiui, trečiadienį jų turėjo tik du prekiautojai. Litras šių grybų kainuoja 4,5 euro.

„Voveraičių mūsų turguose labai mažai. Vieną savaitę jų apskritai nebuvo. Dar nėra grybų, miškai dar neperlijo. Pernai, man atrodo, jau birželį buvo baravykų. O šiemet dar ne. Šiemet ir grybai vėluoja. O ko norėti, juk šitaip sausa buvo. Jiems juk reikia šilumos ir drėgmės. Šilumos turėjome daug, drėgmės – deja...“ – kalbėjo V. Mickus.

Paklaustas, kada grybai turėtų pasirodyti turguose, atsakė, kad viskas priklausys nuo to, kokios bus gamtinės sąlygos.

Miesto Tarybos narė Elida Mantulova garsėja kaip aistringa grybautoja, bet ji šiemet dar miškų netikrino. Kitą savaitę planuoja turėti vieną savaitę atostogų per šiuos metus, tai tikisi patikrinti.

„Per voveraičių sezoną, kuris prasideda, man atrodo, antroje birželio pusėje, mes paprastai nevažiuojame į miškus. Jeigu jų labai norisi, nusiperkame turguje. Važiuojame tada, kai prasideda baravykai, raudonikiai, ir tada grybaujame su dideliu entuziazmu. Netrukus turėtų prasidėti tauriųjų grybų sezonas. Nusipirkome naują šaldytuvą, krausčiau viską iš senojo lauk. Žiūriu, kad dar labai daug turiu stiklainių su gražiais grybais iš praėjusių metų“, – pasakojo ponia Elida.

Kad grybų šiemet kur kas mažiau, pastebi ir lietuviškų miško gėrybių supirkėjai bei perdirbėjai. Bet jie tikina, kad greitai lietuviškų voveraičių bus galima rasti prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvėse. Šiam lietuviškam prekybos tinklui Varėnoje veikianti grybų perdirbimo įmonė „Tandemus“ šiemet planuoja pristatyti bent 0,5 tonos voveraičių.

„Šiemet pastebime, kad miškai šių gėrybių šykšti. Nors pavasaris buvo lietingas ir sužadino lūkesčius, bet per karščius liepą grybiena išdžiūvo, drėgmės labai trūksta. Dėl to voveraitės dygsta vangiai. Net patyrę grybautojai užtrunka ilgiau, kol prirenka pintines. Bet jie ir šiemet per dieną sugeba pririnkti po 5 kilogramus voveraičių. Tačiau, galima sakyti, voveraičių valgiai tampa prabanga“, – teigia „Tandemus“ padalinio vadovas Vincas Martusevičius.