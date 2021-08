Nors taupančiųjų skaičius auga, suma nedidėja – atskleidė, kam taupo jaunimas

18–25 metų jaunuoliai dažniausiai teigia taupą būstui. Tarp taupymo tikslų vėl atsirado kelionės – finansiškai joms ruošiasi 34 proc. apklaustųjų.

Kaip rodo SEB banko atliktas tyrimas, daugiausia jaunuolių (85 proc.) teigia planuoją savo mėnesio išlaidas, o daugiau negu 100 eurų per mėnesį sutaupo beveik trečdalis (29 proc.) apklaustųjų. Šios tendencijos išlieka panašios jau trečius metus iš eilės. Tiesa, šiemet didesnis skaičius jaunuolių sutaupo mažesnes sumas – daugiau negu pusė jaunuolių teigė per mėnesį sutaupą nuo 20 iki 100 eurų. Taip pat sumažėjo netaupančių jaunuolių dalis – 18 proc. apklaustųjų teigė nesutaupą nieko, kai pernai šis skaičius siekė 24 procentus.

„Pandemija kiekvieną mūsų privertė peržvelgti savo taupymo įpročius ir juos atitinkamai pakoreguoti. Skaičiai rodo, kad šiemet visiškai nieko nesutaupančių jaunuolių liko mažiau negu pernai, o tam įtakos turėjo pandemija ir išaugęs saugumo poreikis. Taupančių jaunuolių dalis auga, ir tokia tendencija džiugina“, – sako Eglė Dovbyšienė, SEB banko Mažmeninės bankininkystės tarnybos Rytų regiono vadovė, Vilniaus finansinių paslaugų centro vadovė.

Taupymo tendencijos Latvijoje ir Estijoje šiek tiek skiriasi. Estijoje jaunuoliai taupyti linkę labiausiai – daugiau kaip 100 eurų atsideda 38 proc. apklaustųjų, Latvijoje tiek sutaupantys nurodo tik 16 proc. jaunuolių.

Kaip ir prieš metus, konkrečiam tikslui taupo daugiau negu pusė (59 proc.) apklaustųjų.

Nuosekliai daugėja taupančių būstui: tokį tikslą nurodo daugiau negu kas antras (55 proc.). 2019 metais būstui ar jo pradinei įmokai taupė 30 proc., pernai – 44 proc. apklaustųjų.

„Akivaizdu, kad jaunimas stebi būsto rinkos pokyčius ir į juos reaguoja – jau trečius metus iš eilės galime stebėti taupančiųjų būstui ar jo pradinei įmokai augimą. Tai lėmė bendras pakilimas būsto rinkoje ir didėjančių būsto kainų lūkesčiai. Būstui jaunimą skatina taupyti ir pasikeitę darbo bei mokslo įpročiai, kuomet vis daugiau laiko praleidžiama namuose, tad didėja ir nuosavo būsto poreikis“, – teigia E. Dovbyšienė.

Prioritetą būstui taupantys jaunuoliai teikia ne tik Lietuvoje. Šiam tikslui taupantys nurodė 60 proc. jaunuolių Estijoje ir 38 proc. Latvijoje. Būstui daugiausia nurodo taupantys 23–25 metų jaunuoliai.

Tarp 18–19 metų jaunuolių populiariausias taupymo tikslas – automobilis ar kita transporto priemonė. Pernai šiam tikslui lėšas kaupė 17 proc. jaunimo, šiemet šis skaičius išaugo daugiau negu dvigubai – iki 40 procentų.

Pandemija buvo smarkiai paveikusi jaunuolių norą taupyti kelionėms, o dabar šis taupymo tikslas vėl sugrįžta – pernai šiam tikslui taupą nurodė vos 14 proc. apklaustųjų, šiemet kelionėms taupo daugiau negu kas trečias (34 proc.).

SEB banko užsakymu taupymo ir finansinės elgsenos tyrimą atliko tyrimų bendrovė „Norstat“ šių metų gegužės ir birželio mėnesiais. Apklausoje dalyvavo penki šimtai 18–25 metų Baltijos šalių gyventojų.