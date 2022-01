Patikėjusi „finansų ekspertu“ atidavė banko prisijungimo duomenis: tikėjosi pelningai investuoti, bet pinigus prarado

Nukentėjusiosios teigimu, ji sulaukė įdomaus telefoninio skambučio. Finansų brokeriu prisistatęs vyras rusų kalba teigė, kad atstovauja patikimai ir plačiai pasaulyje veikiančiai brokerių kompanijai, o tada ėmė porinti apie pelningas investicijas.

Moteris susidomėjo ir sutiko investuoti. Iš pradžių ji pervedė nedaug pinigų, paskui sumas tik didino, nes jai pinigų krūva smarkiai didėjo.

Po to pamažu iš moters buvo išvilioti banko prisijungimo duomenys, o tada jau ji per 3 dienas neteko per 14 tūkstančių eurų.

Tik po to, kai „konsultantas“ liovėsi bendrauti, nukentėjėlė suprato, kad buvo apgauta, ir kreipėsi į policiją.