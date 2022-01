Vidutinė elektros kaina Lietuvoje per savaitę padidėjo 4 proc. ir siekė 145 eurų už megavatvalandę (MWh). Latvijoje elektra kainavo 143,5 euro, o Estijoje buvo pigiausia Baltijos šalyse – 139,2 euro, pranešė „Litgrid“.

„Antroje sausio pusėje įsismarkavęs vėjas praėjusią savaitę šiek tiek aprimo (...) Suvartojimui bei importuojamam elektros kiekiui išliekant tame pačiame lygyje, sausio pabaigoje išaugo tik vietinių šiluminių elektrinių gamyba ir tai turėjo įtakos ir nedideliam kainų augimui“, – sakė „Litgrid“ Strategijos departamento direktorius Liutauras Varanavičius.

Vėjo jėgainės per savaitę pagamino 44 proc. Lietuvoje generuotos elektros energijos.

66 proc. šalies elektros poreikio buvo importuota. Palyginti su ankstesne savaite, bendras importas išaugo 1 proc., iki 243 gigavatvalandžių (GWh). 17 proc. elektros į šalį pateko iš trečiųjų šalių, 48 proc. – iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį, 31 proc. buvo importuota per sieną su Latvija bei 4 proc. iš Lenkijos per „LitPol Link“ jungtį.

Elektros suvartojimas praėjusią savaitę Lietuvoje padidėjo 0,4 proc. ir siekė 279 GWh. Jos gamyba sumažėjo 2 proc., o vietos elektrinės užtikrino 37 proc. šalies elektros suvartojimo. Lietuvoje per savaitę pagaminta iš viso 102 GWh elektros.

Bendras elektros srautas iš Lietuvos išaugo 2 proc., iki 47 GWh. Per „LitPol Link“ į Lenkiją buvo nukreipta 95 proc. Lietuvos eksportuojamos elektros, o likę 5 proc. eksportuota į Latviją.