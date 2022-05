Komitetui pritarus naujai vaiko priežiūros išmokų tvarkai, specialistė įsitikinusi – naujas modelis nenaudingas mamoms

Ministerija pasiūlė šią išmoką ateityje mokėti kitaip negu dabar – tėvai galės pasirinkti, ar jie nori išmoką gauti iki vaikui sueis 18 arba 24 mėnesiai. Pirmuoju atveju išmoka siektų 60 proc. kompensuojamojo uždarbio, antruoju – pirmaisiais metais 45 proc., antraisiais – 25 proc.

Tačiau pastarąjį dydį Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas pasiūlė padidinti iki 30 proc., tam neprieštaravo ir ministerijos atstovai.

Ministrės Monikos Navickienės teigimu, pirmas vaiko priežiūros etapas iki 18 mėnesių nuo dabartinių 12-os ilginamas, nes trūksta darželių, todėl per 18 mėnesių tėvai galėtų susirasti, kas prižiūrėtų jau ūgtelėjus vaikus.

Tėvai taip pat galės dirbti, bet jų darbo užmokestis negalėtų viršyti iki susilaukiant vaiko gauto atlyginimo. Be to, vietoj šiuo metu reikalaujamo 12 mėnesių per paskutinius dvejus metus socialinio draudimo stažo tėvystės išmokai gauti siūlomas pusmečio stažas.

„Kad galėtume duoti ženklą šeimoms, kad šeimos, kurios augina vaikus, iš pataisų pajustų finansinę naudą – būtų gaunamos ženklesnės pajamos“, – trečiadienį Seimo komitete sakė ministrė Monika Navickienė.

Tokios galimybės, pasak jos, „Sodros“ biudžete yra: „Galime tokį kompromisą daryti.

Seimo komitetas trečiadienį pritarė įstatymų paketo pataisoms, keičiančioms vaiko priežiūros reguliavimą. Jeigu Seimas tam pritartų, nauja tvarka įsigaliotų nuo kitų metų sausio.

Panašius siūlymus dėl išmokų didinimo buvo pateikę parlamentarai iš visų opozicinių frakcijos.

Vilniaus universiteto Socialinės politikos katedros vedėja Daiva Skučienė įsitikinusi, kad naujas vaiko priežiūros išmokų modelis nenaudingas mamoms.

„Atostogų pratęsimas iki 18 mėnesių sumažintų moterų galimybes grįžti į darbo rinką“, – komitete teigė ji.

D.Skučienė siūlo palikti dabartinę tvarką ir 77,5 proc. tarifą bei valstybės lygiu spręsti klausimą, kur į darbą norintiems išeiti tėvams palikti vaikus antrais metais.

„Vaiko lankymas darželyje būtų labai geras dalykas, nes yra tam tikri pasiekimai dėl vaiko kalbos vystymosi, santykių su svetimais suaugusiaisiais“, – kalbėjo mokslininkė.

„Galėtų būti vienodo dydžio išmoka, kuri kompensuotų paslaugų kainą rinkoje“, – tvirtino D.Skučienė.

Šiuo metu vaiko priežiūros išmoka siekia 100 proc. atlyginimo, jei atostogos trunka vienerius metus, o jei dvejus – pirmaisiais metais – 70 proc., antraisiais – 40 proc. atlyginimo.