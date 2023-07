Krentanti bitkoino kaina ir TOP 3 BTC alternatyvos

Bitkoino kaina nukrito žemiau $30 000, o BTC20 tampa geriausia bitkoino alternatyva

Bitkoino kaina nukrito žemiau $30 000, o naujoji kriptovaliuta BTC20 per 24 valandas surinko daugiau nei $342 000. Kas laukia šių monetų pirkėjų ir kurią dabar verčiau pasirinkti?

Bitkoino kaina

Bitkoino kaina šiuo metu nesiekia $30 000 – tai yra puiki situacija norintiems įeiti į rinką ir šiek tiek mažiau pozityvi jau esamiems Bitcoin savininkams.

Šiuo metu Bitcoin pasipriešinimas yra matomas ties maždaug $31 400, o palaikymas – apie $29 600. Svarbus veiksnys, kurį reikia stebėti, yra tai, ar Bitcoin gali galutinai viršyti $29 600 lygį – tai sukeltų kriptovaliutos pakilimą.

Kita vertus, aiškus lūžis žemiau $29 600 gali lemti maždaug $28 450 palaikymo lygį ir galbūt net mažesnį iki maždaug $27 450.

Taigi, labai svarbu atidžiai stebėti $29 600 lygį, kuris yra pagrindinis šiandieninės prekybos taškas, diktuojantis bitkoino kainą ateityje.

Geriausia Bitcoin alternatyva – BTC20

Pagalvokite, kiek būtų pavykę užsidirbti, jei Bitcoin būtumėte įsigiję 2011 m. vos už $1 – pelnas būtų siekęs net 3 000 000%.

Gera žinia yra tokia, kad BTC20 suteikia pirkėjams būtent tokią galimybę.

Nors gali atrodyti mažai tikėtina, kad pavyks pakartoti tokį išskirtinį augimą, visgi, $BTC alternatyvos, tokios kaip Harry Potter Obama Sonic 10 Inu, investuotojams jau grąžino 81 088%.

Tai nėra 3 000 000% investicijų grąža, bet 81 000% yra gana didelis skaičius, be to, jis buvo pasiektas per daug mažesnę laiko dalį lyginant su aukščiausia Bitkoin kaina (sužinokite daugiau apie BTC kriptovaliutos prognozes ir istoriją).

Daug kas prognozuoja, kad $BTC20 dar geriau sužais Bitcoin alternatyvos tema nei prieš tai paminėtos monetos. Skirtingai nei kiti pasirinkimai, pavyzdžiui, $BCH ir $BSV, žetonas yra sukurtas Ethereum pagrindu, o tai padidina potencialą keliauti į priekį ir atnešti investuotojams grąžą.

Kodėl BTC20 yra populiarus?

BTC20 yra ERC-20 žetonas, veikiantis Ethereum tinkle. Tai yra didelis privalumas, kadangi daugeliu atžvilgių Ethereum yra pranašesnis už Bitcoin.

Pirmiausia todėl, kad jis gali paleisti „dApps“ (decentralizuotas programas) arba išmaniąsias sutartis. Taipogi, yra naudojama mažiau energijos operacijoms atlikti nei pirmąjai ir vis dar populiariausiai kriptovaliutai – Bitcoin.

Nepaisant veikimo Ethereum tinkle, BTC20 taipogi panaudoja Bitcoin vardo žinomumą, o tai sukuria didesnį pasitikėjimą projektu.

Taigi, BTC20 sukuria galimybę rasti Bitcoin ir Ethereum privalumus vienoje vietoje – nieko keisto, kad ši moneta pritraukia vis daugiau dėmesio.

„Stakinimas“ – uždirbkite 65% APY

Bitcoin kalnakasiai yra apdovanoti 6,25 BTC už kiekvieną iškastą bloką. BTC20 taipogi laikosi apdovanojimų grafiko, bet procesas vyksta šiek tiek kitaip.

BTC20 apdovanos dalyvius, priklausomai nuo jiems priklausančio akcijų fondo dalies ir jos laikymo („staking“).

Tai reiškia, kad pirkėjų žetonų skaičius neturi įtakos apdovanojimų dydžiui, pavyzdžiui, jei būtų atrakinti 6 BTC20 su 100 000 $BTC20 statymų fondu, o jūs „statytumėte“ 20 000 $BTC20, gautumėte penktadalį premijos.

TOP 3 bitkoino alternatyvos

Atidžiau išnagrinėkime Bitcoin alternatyvas, kurios galėtų būti puikia investicija:

BTC20

Kaip jau minėjome, BTC20 yra nauja ir daugiausiai žadanti Bitkoin alternatyva, kuri siekia atgaivinti ankstyvųjų kriptovaliutos dienų nostalgiją ir jaudulį.

Dauguma BTC20 mato kaip alternatyvą pirmajai kriptovaliutai – šis naujas projektas taiko ekologiškesnį „Proof-of-Stake“ protokolą, siūlantį uždarbį tiesiog iš žetonų laikymo („staking“) ir pašalina daug energijos reikalaujantį kasimo procesą. Toks veiklos principas ne tik sumažina poveikį aplinkai, bet ir suteikia savininkams pelningą pasyvių pajamų šaltinį.

Kaip ERC-20 žetonas, veikiantis Ethereum grandinėje, BTC20 gali integruotis kriptovaliutų piniginėse ir kitose platformose, suteikdamas patogią patirtį visiems investuotojams.

Svarbu paminėti, kad visi žetonai yra viešai prieinami ir skirti bendruomenei, o projektas užtikrina laipsnišką BTC20 žetonų (panašu į Bitcoin blokų generavimą) išleidimą, apimantį iki 120 metų.

Šiuo metu kriptovaliutos pirkimas yra galimas už $1 – norintieji įsigyti turėtų paskubėti, nes išankstinis išpardavimas jau įpusėjo.

Apsilankykite BTC20 puslapyje

Wall Street Memes

Wall Street Memes siekia įkūnyti interneto triumfą prieš nereguliuojamą kapitalizmą per savo revoliucinį $WSM žetoną. Tapdami šios bendruomenės dalimi asmenys gali parodyti, kad finansinės naudos siekimas nebūtinai turi būti skatinamas godumo ir gali duoti dosnių rezultatų.

Augantis Wall Street Memes populiarumas yra susitelkęs įvairiose socialinės medijos platformose, net patraukiant įtakingų veikėjų, tokių kaip Elon Musk, dėmesį.

Turėdama įtakingą ir plačią bendruomenę (virš 1 milijono žmonių!), labai tikėtina, kad ši kriptovaliuta artimiausiu metu užmegs partnerystę su pagrindinėmis prekybos platformomis ir pateks į DEX/CEX sąrašus.

Svarbu paminėti, kad Wall Street Memes nėra naujokas rinkoje – prieš keletą metų sukurta „WallStBulls NFT“ kolekcija buvo išparduota vos per pusvalandį ir surinko daugiau nei $2,5 mln.

Išankstinio pardavimo etape įsigyti $WSM žetonus galima įvairiais būdais, įskaitant ETH, BNB, USDT arba tradicinius banko pavedimus, iki kol kriptovaliuta bus oficialiai įtraukta į DEX biržų sąrašą. Dabartinė vieno žetono kaina – $0.0322.

Apsilankykite Wall Street Memes puslapyje

yPredict

yPredict yra investicinė platforma, kuri išnaudoja dirbtinio intelekto galią, kad padėtų net ir pradedantiesiems prekybininkams mokytis, tobulėti ir priimti geresnius prekybos sprendimus.

Šios platformos pagrindas yra $YPRED prieigos raktas, suteikiantis savininkams išskirtines privilegijas.

Vartotojams įsigijus $YPRED žetonų, atsiveria daugybė galimybių ir funkcijų vidinėje projekto platformoje. Čia galima gauti vertingų įžvalgų apie kriptovaliutų rinką ir ateities prognozes, įvairius pirkimo ir pardavimo modelius, DI prekybos signalus bei techninę analizę.

Norintiems patobulinti savo žinias apie kriptovaliutų pasaulį, komponentas „Learn-2-Earn“ bus tinkama vieta pradėti mokytis ir užsidirbti – nariai galės gauti apdovanojimų išlaikydami testus.

Šiuo metu vyksta išankstinė prekyba ir jau parduota daugiau nei 6,5 milijono $YPRED žetonų. Dabartinė kriptovaliutos kaina – $0,1, kuri kils iki $0,12 paskutiniame prekybos etape.

Apsilankykite yPredict puslapyje

Bitkoino kaina ir TOP 3 BTC alternatyvos: apibendrinimas

Neseniai nukritusi bitkoino kaina paskatino investuotojus ieškoti naujausių Bitcoin alternatyvų. Daugelis rinkos specialistų numato, kad BTC20 vaidins svarbų vaidmenį kriptovaliutų rinkoje, naudodamasis ekologiškesniu „Proof-of-Stake“ protokolu ir „Ethereum“ pagrindu. Be to, Wall Street Memes ir yPredict dar labiau paįvairina esamus pasirinkimus – šios alternatyvos žada įdomų potencialą ieškantiems naujų investavimo horizontų.

Primename, kad investavimas dažnai turi bent minimalią riziką, tad investuokite tik tai, ką galite leisti sau prarasti.

Apsilankykite BTC20 puslapyje