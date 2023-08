„ChatGPT“ prognozės bitkoino kainai ir TOP 3 „Altcoins“

„ChatGPT“ prognozuoja Bitcoin kainą ir 3 geresni Altcoins

Pasinaudojome „ChatGPT“ išmanumu, kad sužinotume, kokia bus Bitcoin kaina ateityje ir kurios naujos kriptovaliutos gali būti labai vertingos.

„ChatGPT“ prognozuoja Bitcoin kainą

Bitkoinas pastaruoju metu laikėsi šiek tiek virš $29 000 ribos, o tai rodo potencialą pasiekti $30 000. Pažymėtina, kad reikšmingi Bitcoin savininkai parduoda mažiau, o tai atskleidžia jų laukimą būsimam vertės padidėjimui.

Paskutinis Bitcoin vertės augimas gali būti susijęs su PayPal pranešimu apie jų naują skaitmeninę valiutą PayPal USD (PYUSD). Taipogi auga ir naujos kriptovaliutos, pavyzdžiui, Wall Street Memes, Shibie, yPredict ir daugelis kitų. Toks pokytis gali turėti įtakos visuomenės suvokimui apie kriptovaliutas ir prisidėti prie Bitcoin vertės kilimo.

Trumpai apžvelgiant „ChatGPT“ pateiktas artimiausias Bitcoin prognozes, kriptovaliutos pakilimas virš $29 500 gali susidurti su iššūkiais ir galimi neigiami aspektai, jei nebus palaikomas $28 800 lygis.

Kova prieš $29 200 pasipriešinimą tęsiasi, o pastebima kritimo tendencijos linija susidaro ties $29 100. Netrukus Bitcoin kaina turėtų siekti $29 400 ir $29 500 lygių.

TOP 3 Altcoins

Wall Street Memes – projektas, turintis bendruomenės varomą varikliuką

Nuo išankstinio pardavimo pradžios Wall Street Memes ($WSM) jau pasiekė įspūdingą sumą – ankstyvieji investuotojai nusipirko žetonų už daugiau nei 22 mln. JAV dolerių.

Gausus finansavimas tik įrodo, kad bendruomenės vaidmuo projekte yra svarbiausias ir kad gerbėjų, norinčių prisijungti, tikrai netrūksta. Verta pažymėti, kad vien „Twitter“ paskyroje Wall Street Memes turi per 230 000 sekėjų.

Žvelgiant iš „ChatGPT“ perspektyvos, ši ankstyva sėkmė prognozuoja puikias ateities perspektyvas bei reikšmingus pasiekimus rinkoje. Įdomu tai, kad paklausus apie projektą, „ChatGPT“ prognozavo būsimą žetono kainą apie $100 per ateinančius kelerius metus.

Atsižvelgiant į prognozes ir į dabartinę $WSM žetono kainą ($0.0331), ateityje kaina prilygtų apie 300 000% siekiančiam pelnui.

Šiuo metu nusipirkti kriptovaliutos galima išankstinėje prekyboje už $0.0331, apsilankius oficialioje Wall Street Memes svetainėje.

Apsilankykite Wall Street Memes svetainėje

XRP20 – patobulinta XRP versija su galimybe užsidirbti

XRP20 yra XRP antrininkas Ethereum blokų grandinėje, atitinkantis ERC-20 žetonų standartą.

XRP20 išsiskiria savo „Stake To Earn“ ir žetonų deginimo funkcijomis. Taipogi, skirtingai nei jo pirmtakas, XRP20 yra visiškai decentralizuotas, tad visas žetonų paskirstymas yra bendruomenei.

ERC-20 kriptovaliutos pagrindas kartu su „Stake To Earn“ opcija sukuria didelį pranašumą rinkoje, leidžiantį uždirbti atlygį. Nusiperkant kriptovaliutos ir ją laikant platformoje, investuotojai prisideda prie sandorių patvirtinimo ir tinklo saugumo, o už tai mainais yra atlyginama projekto žetonais. Dėl šio koncepto XRP20 yra optimalus pasirinkimas ieškantiems ilgalaikių investicijų ir pasyvių pajamų.

Dar labiau išsiskiria XRP20 žetonų deginimo mechanizmas. Netrukus po projekto įtraukimo į biržos sąrašus yra numatoma sudeginti 10% viso žetonų kiekio. Tai lems, kad pasiūla gerokai sumažės, o paklausa augs, todėl monetos vertė turėtų reikšmingai pakilti.

XRP20 šiuo metu vykdo išankstinę prekybą savo oficialiame puslapyje ir siūloma vieno žetono kaina – $0.000092.

Apsilankykite XRP20 svetainėje

yPredict – norintiems mokytis ir siekiantiems efektyvių investicijų

yPredict platforma buvo sukurta tam, kad suteiktų vartotojams prekybos įžvalgų. Visai neseniai buvo pristatytas pirmasis DI pagrįstas prekybos modelis, o tai yra labai svarbus pasiekimas, atsižvelgiant į tai, kad išankstinė prekyba vis dar tęsiasi.

Per ateinančius mėnesius platforma laipsniškai didins savo pasiūlą, be to, bus sukurta prekyvietė, kurioje nuspėjamųjų ir analitinių modelių kūrėjai galės parduoti savo paslaugas.

Šioje ekosistemoje $YPRED kriptovaliuta veiks kaip mokėjimo priemonė už įvairias paslaugas ir prieigą prie platformos analitinių išteklių (dalis jų bus nemokamos).

Tokie projekto užmojai paskatino „ChatGPT“ optimistišką požiūrį į žetoną ir jo ateitį. Šis DI įrankis prognozuoja kainų diapazoną nuo $50 iki $100 jau kitąmet, o tai reiškia potencialią grąžą iki 100 000% (remiantis dabartine $YPRED kaina – $0,1).

Nors yPredict ateitis gali nevisiškai atitikti ambicingų „ChatGPT“ prognozių, visgi projektas neabejotinai rodo daug teigiamų ženklų, įskaitant sėkmingai vykstantį išankstinį išpardavimą ir išmanią bei investuoti padedančią platformą.

Apsilankykite yPredict oficialioje svetainėje, sužinokite daugiau apie projekto tikslus bei įsigykite kriptovaliutos už $0,1 (kaina palaipsniui auga).

Apsilankykite yPredict svetainėje

„ChatGPT“ prognozuoja Bitcoin kainą ir 3 geresni Altcoins: apibendrinimas

Kriptovaliutų pasaulyje „ChatGPT“ įžvalgos yra puikus įrankis suvokti rinkos tendencijas ir vyraujančias nuotaikas. Nors Bitcoin išlieka svarbiu žaidėju, alternatyvių kriptovaliutų, turinčių didelį potencialą, taipogi netrūksta – vienos populiariausių šiuo metu yra Wall Street Memes, XRP20 ir yPredict.

Primename, kad kaip ir bet kurios investicijos atveju, prieš priimant sprendimus yra būtina atlikti išsamų asmeninį tyrimą ir atsižvelgti į įvairius veiksnius.

