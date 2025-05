Šį tarifų planą pasirinkusiems gyventojams derėtų suklusti: jau netrukus ESO jį panaikins

„ESO tarifas yra viena iš galutinę elektros kainą sudarančių dalių – tai persiuntimo paslaugos kaina, kuri atsispindi elektros sąskaitoje kaip atskira eilutė, ir mokama nepriklausomai nuo pasirinkto elektros tiekėjo, todėl informuojame klientus, kuriuos palies šie pokyčiai, kokios alternatyvos jiems siūlomos.

Iki liepos vartotojai turės laiko įsivertinti, koks planas jiems labiausiai tinka. Palankiausią planą pagal suvartojimo įpročius paprasta išsirinkti ir užsisakyti per ESO savitarną, pasinaudojus specialiai tam sukurta tarifų planų skaičiuokle.

Ši skaičiuoklė įvertina individualų kliento elektros energijos vartojimą remiantis išmanaus skaitiklio duomenimis ir paskaičiuoja, kuris iš galimų tarifų planų klientui yra ekonomiškai naudingiausias“, – sako ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė.

Besinaudojantiems „Namai plius“ – „Namai“

Nuo liepos 1 d. nebegalios planas „Namai plius“, kurį dažniausiai rinkdavosi daugiausiai energijos suvartojantys klientai. Jei šiuo planu besinaudojantys ESO klientai iki birželio 30 d. nepasirinks kito plano, jų dabartinis planas „Namai plius“ bus automatiškai pakeistas į pagal sąlygas artimiausią planą „Namai“.

„Augant elektrines įsirengusių gaminančių vartotojų skaičiui, didžiausiam vartojimui skirto plano „Namai plius“ klientų kiekis pastaruosius keletą metų nuolat mažėjo. Be to, „Namai plius“ iš esmės buvo orientuotas į labai panašią klientų grupę kaip ir toliau galiojantis planas „Namai“, todėl turėti du panašius planus, kai mokamas fiksuotas įkainis per mėnesį, nebeliko prasmės“, – nurodo R.Juodkienė.

ESO atstovė pažymi, kad bendrovė, reaguodama į pokyčius rinkoje, siekia išgryninti kainodarą, kad klientams būtų paprasta identifikuoti, kuris tarifų planas jiems labiausiai apsimoka, ir pasirinkimas būtų paprastas, racionalus ir patogus.

Planas „Namai“ optimalus tiems klientams, kurie sunaudoja daugiau energijos: nuo 2,3 tūkst. kWh per metus.

„Efektyvus“ – mažesnis tarifas, galios įkainis

Nuo liepos 1 d. taip pat įsigalios planas „Efektyvus“. Šį planą paranku rinktis klientams, kurie efektyviai išnaudoja leistiną naudoti galią, t. y. yra pasirinkę leistiną naudoti galią kuo artimesnę pagal faktinį namų ūkio suvartojimo poreikį, o ne maksimalią, ir jų energijos vartojimas yra tolygus ir stabilus.

„Šio plano privalumas – mažesnė kaina už persiunčiamos elektros kilovatvalandę. Pasirinkusiems šį planą, bus taikomas fiksuotas mėnesinis įkainis už leistinos naudoti galios kilovatą. Kuo mažesnė leistina naudoti galia su aukštesniu suvartojimu – tuo labiau apsimoka šis planas. Jis sudaro galimybę ESO klientams sutaupyti, jei nelaiko perteklinės galios kaip rezervo“, – pastebi R.Juodkienė.

ESO specialistų skaičiavimu, šis planas gali būti naudingas klientams, kurie per mėnesį sunaudoja daugiau nei 60 kWh vienam leistinos naudoti galios kilovatui. Pavyzdžiui, turint „Standartinį“ vienos laiko zonos tarifų planą ir 5 kW leistiną naudoti galią, „Efektyvus“ planas bus pigesnis, jei per mėnesį sunaudojama bent 300 kWh.

„Toks klientų apmokestinimo už užsakomą galią modelis yra taikomas daugelyje Europos šalių ir laikomas teisingesniu kiekvieno kliento atžvilgiu. Jis grindžiamas principu, kad klientas moka pagal realiai pasirinktą galią – t. y., kuo didesnę galią užsisako, tuo daugiau moka, o pasirinkus mažesnę – sąnaudos sumažėja. Tai ne tik užtikrina sąžiningesnį kainodaros principą, bet ir skatina vartotojus atsakingai įvertinti savo realų elektros galios poreikį, vengti perteklinių rezervacijų ir taip prisidėti prie efektyvesnio energijos sistemos valdymo“, – sako R.Juodkienė.

„Išmanus“ tampa „Standartiniu“

Tarifų planas „Išmanus“ nuo liepos 1 d. keičia pavadinimą į „Standartinis“, susiliedamas su šiuo metu galiojančiu planu, o jo sąlygos ir kainos išlieka tokios pačios. Vartotojams, kuriems iki 2025 m. birželio 30 d. taikomas tarifų planas „Išmanusis“, nuo liepos 1 d. bus automatiškai pradėtas taikyti „Standartinis“ keturių laiko zonų tarifų planas.

„Šį planą pasirinkusiems ESO klientams sąlygos ir kainos nesikeičia, o pranešdami apie pasikeitusį pavadinimą informuosime ir apie planą „Efektyvus“, nes daliai klientų jis gali būti palankesnis, jei leistina naudoti galia yra optimali ir sunaudojama daugiau elektros energijos“, – sako R.Juodkienė.

Elektros tarifo planą galima pakeisti ESO savitarnos svetainėje. Pasirinktas tarifas galioja ne mažiau nei mėnesį, keičiamas gali būti bet kada.

ESO tarifų planai nustato, kaip apskaičiuojama kaina už elektros persiuntimo paslaugą – tai viena iš galutinės elektros kainos dalių. Skirtingi planai taiko skirtingus kainodaros principus ir ESO klientai gali rinktis jiems palankiausią pagal savo suvartojimo įpročius – daugiau ar mažiau mokėti už persiunčiamos energijos kiekį, mokėti už galią, mokėti pastovią dedamąją ir pan. Optimalų planą klientai gali pasirinkti pasinaudoję ESO skaičiuokle.