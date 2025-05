Išaiškino, kaip apskaičiuojami atostoginiai: žinokite, kuriais mėnesiais geriausia eiti ilsėtis

Koks yra vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo laikotarpis?

Skaičiuojamasis laikotarpis yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (arba jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis. Darbuotojo vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas iš skaičiuojamojo laikotarpio užmokesčio, apskaičiuoto už atliktą darbą ar dirbtą laiką, rašoma VDI pranešime žiniasklaidai.

Pavyzdžiui, jeigu darbuotojui kasmetinės atostogos suteikiamos birželį, tokiu atveju skaičiuojant atostoginius skaičiuojamasis laikotarpis yra kovo–gegužės mėnesiai, t. y. vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas iš kovo–gegužės mėnesių darbo užmokesčio ir dirbto laiko.

Kokios sumos įskaitomos skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį?

Įskaitomos visos su darbo užmokesčiu susijusios sumos, kurios sumokėtos už atliktą darbą, t. y.:

bazinis darbo užmokestis už atliktą darbą;

didesnis apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą, darbą naktį, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, kai padidinamas darbuotojo darbo mastas bei kt. įstatymuose ar kolektyvinėje ir darbo sutartyse numatytais atvejais;

papildoma darbo užmokesčio dalis, nustatyta šalių susitarimu arba mokama pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą;

priedai ir priemokos, mokami už darbo rezultatus, kiti mokėjimai už atliktą darbą, numatyti darbo teisės normose, kolektyvinėje ir darbo sutartyse;

premijos ir kitos pinginės išmokos už atliktą darbą, nustatytos šalių susitarimu arba mokamos pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą.

Kokios sumos neįskaitomos skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį?

Neįskaitomos tos sumos, kurios gautos ne už atliktą darbą, pavyzdžiui, atostoginiai, ligos išmoka, dienpinigiai, nekonkuravimo kompensacija, apmokėjimas už prastovą, švenčių proga mokamos premijos ir kt.

Kaip skaičiuojami atostoginiai?

Darbdavys skaičiuoja vidutinį dieninį arba vidutinį valandinį darbo užmokestį. Vidutinis valandinis darbo užmokestis skaičiuojamas, kai darbuotojo faktiškai dirbama darbo diena (pamaina) yra skirtingos trukmės.

Vidutinis dieninis darbo užmokestis apskaičiuojamas taip: skaičiuojamojo laikotarpio darbo užmokestis dalijamas iš faktiškai dirbtų per tą laikotarpį dienų skaičiaus (įskaitant dirbtas poilsio ir švenčių dienas).

Pavyzdžiui, darbuotojas naudojasi kasmetinėmis atostogomis birželį. Skaičiuojamuoju laikotarpiu (kovo–gegužės mėnesiais) jis dirbo 62 dienas, o už šiuos mėnesius priskaičiuotas 6 tūkst. eurų dydžio darbo užmokestis. Tokiu atveju vidutinis dieninis darbo užmokestis apskaičiuojamas taip: 6 tūkst. eurų / 62 d. d. = 96,77 euro. Gautas dieninis įkainis dauginamas iš suteiktų atostogų dienų skaičiaus.

Pavyzdžiui, jeigu darbuotojas naudosis 10 darbo dienų kasmetinių atostogų, jo atostoginių suma sudarys 96,77 euro × 10 d. d. = 967,7 euro.

Vidutinis valandinis darbo užmokestis apskaičiuojamas taip: skaičiuojamojo laikotarpio darbo užmokestis dalijamas iš faktiškai dirbtų per tą laikotarpį valandų skaičiaus (įskaitant viršvalandžius).

Pavyzdžiui, darbuotojas naudojasi kasmetinėmis atostogomis birželį. Skaičiuojamuoju laikotarpiu (kovo–gegužės mėnesiais) jis dirbo 460 valandų, o už šiuos mėnesius priskaičiuotas 6 tūkst. eurų dydžio darbo užmokestis. Tokiu atveju vidutinis valandinis darbo užmokestis apskaičiuojamas taip: 6 tūkst. eurų / 460 d. val. = 13,04 euro.

Gautas valandinis įkainis dauginamas iš suteiktų kasmetinių atostogų valandų skaičiaus.

Pavyzdžiui, darbuotojas, kurio darbo laiko norma yra 40 val., per savaitę naudojasi kasmetinėmis atostogomis 5 darbo dienas, tai jo atostoginių suma bus 13,04 euro × 40 val. = 521,60 euro.

Kokie laikotarpiai neįskaitomi į vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo laiką?

Apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, neįskaitomos dienos ar valandos, kai darbuotojas faktiškai nedirbo įmonėje, taip pat piniginės sumos, išmokėtos už tas dienas ar valandas.

Tokie laikotarpiai gali būti atostogos, laikinasis nedarbingumas, prastova ar kt.

Pavyzdžiui, jeigu darbuotojo skaičiuojamasis laikotarpis yra kovo–gegužės mėnesiai, tačiau visą gegužę darbuotojas naudojosi laikinuoju nedarbingumu, atostoginiai bus skaičiuojami iš kovo–balandžio mėnesių ir per šiuos mėnesius gautų sumų už atliktą darbą.

Jeigu darbuotojas visą skaičiuojamąjį 3 mėn. laikotarpį nedirbo ir negavo pajamų už atliktą darbą, tuomet vidutinis darbo užmokestis bus nustatomas iš skaičiuojamuoju laikotarpiu darbuotojui darbo sutartyje arba darbo teisės normose nustatytų darbo užmokesčio dydžių, juos dalijant iš darbo dienų (valandų) skaičiaus pagal darbuotojo darbo (pamainos) grafiką skaičiuojamuoju laikotarpiu.

Pavyzdžiui, po 2 metų trukusių tikslinių atostogų darbuotojas nusprendžia iš karto pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis. Tokiu atveju jo vidutinis darbo užmokestis skaičiuojamas iš darbo sutartyje nustatyto dydžio. Skaičiuojant atostoginius į darbo užmokesčio dydį turėtų būti įtrauktos visos sumos, sulygtos pagal darbo sutartį, kurios darbuotojui būtų mokamos, jeigu jis skaičiuojamuoju laikotarpiu būtų dirbęs. Priskaičiuotas darbo užmokestis dalijamas iš darbo dienų (valandų) skaičiaus, kurį darbuotojas skaičiuojamuoju laikotarpiu būtų dirbęs.

Kaip mokami atostoginiai, kai darbuotojui kasmetinės atostogos suteikiamos savaitėmis?

Darbuotojams, kurių darbo dienų skaičius per savaitę yra skirtingas arba mažesnis nei 5, kasmetinės atostogos suteikiamos savaitėmis (ne darbo dienomis). Savaitė turėtų būti suprantama kaip bet kuris 7 kalendorinių dienų laikotarpis. Kai darbuotojui kasmetinės atostogos suteikiamos savaitėmis, vidutinis darbo užmokestis mokamas pagal tam darbuotojui nustatytą darbo laiko normą.

Pavyzdžiui, jeigu darbuotojui kasmetinės atostogos suteikiamos savaitėmis, o darbo sutartyje nustatyta 40 val. per savaitę darbo laiko norma, tokiu atveju suteikiant savaitės (7 k. d.) trukmės kasmetines atostogas atostoginiai apskaičiuojami 40 val. dauginant iš apskaičiuoto vidutinio valandinio darbo užmokesčio dydžio.

Kaip apskaičiuojami atostoginiai, kai keitėsi darbuotojo darbo laiko norma?

Aprašas nereglamentuoja atvejų, kaip turėtų būti apskaičiuojami darbuotojo atostoginiai, jeigu keitėsi darbuotojo darbo laiko trukmė (pavyzdžiui, darbuotojas dirbo 8 valandas per dieną, 5 darbo dienas per savaitę, o susitarus dėl papildomo darbo – 10 valandų per dieną, 5 darbo dienas per savaitę).

Atitinkama apskaičiavimo tvarka galėtų būti nustatyta darbo tvarkos taisyklėse, darbo apmokėjimo sistemoje ar kituose darbdavio vidaus teisės aktuose.

Tuo atveju, jeigu konkrečios tvarkos nėra ir darbuotojo darbo laiko norma už laikotarpį, už kurį suteikiamos kasmetinės atostogos, keitėsi, vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas taip pat pagal Aprašą, tačiau laikas, už kurį mokami atostoginiai, galėtų būti apmokamas proporcingai darbuotojo darbo laiko normai, kurią darbuotojas dirbo tuo laikotarpiu, už kurį yra suteikiamos atostogos.

Pavyzdžiui, jeigu darbuotojui suteikiama 20 d. d. atostogų, iš kurių 5 d. d. už laikotarpį, kai darbuotojas dirbo 40 valandų per savaitę, o 15 d. d. už laikotarpį, kai darbuotojas dirbo 50 valandų per savaitę, atitinkamai pagal dirbtą darbo laiko normą turėtų būti apskaičiuojami ir išmokami atostoginiai.

Kaip apskaičiuojami atostoginiai, kai darbuotojo kasmetinės atostogos tęsiasi per daugiau nei vieną mėnesį?

Vidutinis darbo užmokestis už kasmetinių atostogų laiką apskaičiuojamas vieną kartą. Skaičiuojamasis laikotarpis yra 3 mėn. prieš kasmetinių atostogų pradžią.

Pavyzdžiui, jeigu kasmetinės atostogos prasideda birželio ir baigiasi liepą, vidutinio darbo užmokesčio skaičiuojamasis laikotarpis yra gegužės, balandžio ir kovo mėnesiais.

Skaičiuojamasis laikotarpis nekinta, nepaisant to, ar už kasmetines atostogas išmokama prieš jų pradžią, ar kartu su einamojo mėnesio darbo užmokesčiu.