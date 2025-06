Viena populiariausių atostogų šalių Europoje turistams – „nebeįkandama“: „Viskas tapo per brangu“

Teigiama, kad Kroatiją buvo labai pamėgę turistai iš Vokietijos, Austrijos, Čekijos ir Italijos. Daugelį jų ten viliojo mažesnės kainos.

Visgi per pastaruosius metus situacija pasikeitė. Skaičiuojama, kad per trejus metus kainos, susijusios su turizmo sektoriumi, šoktelėjo net 50 proc. Dėl šio kainų šuolio Kroatija tapo brangesnė nei dvi didžiausios jos konkurentės – Ispanija ir Graikija. Šiose dviejose Viduržemio jūros regiono šalyse išlaidos per tą patį laikotarpį padidėjo 15-20 proc.

Aiškinama, kad kainos šalyje didėjo ne dėl išorinių veiksnių, tokių, kaip energijos kainų augimas. Ši šalis gali pasigirti vienomis mažiausių energijos kainų ES ir lengvatiniu 13 proc. turizmo PVM tarifu.

Pagrindinė kainų šuolio priežastis nuorodoma didėjančios veiklos sąnaudos svetingumo sektoriuje.

Teigiama, kad dėl didėjusių kainų sumažėjo nakvynių skaičius, traukėsi turistų išlaidos. Praėjusių metų vasaros sezono įkarštyje pajamos iš užsienio turizmo Kroatijoje, palyginti su ankstesniais metais, sumažėjo 0,7 proc.

Vienas norvegas, pernai atostogavęs Kroatijoje, liko labai nusivylęs.

„Viskas daug brangiau nei anksčiau“, – rašė jis.

„Gultas pajūryje kainuoja nuo 25 iki 30 eurų! Kroatija buvo mūsų pirmasis pasirinkimas vasaros atostogoms, bet dabar, deja, viskas tapo per brangu“, teigė poilsiautojai.