Didelės nuolaidos vilioja suskubti – apsipirkdami vasaros savaitgaliui „Iki“ pirkėjai jau graibsto ir mokyklines prekes

„Planavimas ypač svarbus artėjant naujiems mokslo metams, kai tėveliams rūpesčių netrūksta. Norime juos palengvinti – net iki 50 proc. siekiančiomis nuolaidomis su „Iki“ programėle ar lojalumo kortele jau galima naudotis ištisoms mokyklinių prekių kategorijoms, įvairiems prekių ženklams. Kad jos klientams vertingos ir paprasčiausiai apsimoka, rodo pirkėjų elgesys – pavyzdžiui, šiemet aplankų, segtuvų, piešimo ir konstravimo reikmenų jau nupirko ketvirtadaliu daugiau nei pernai tuo pačiu metu“, – statistiką atskleidžia G.Kitovė.
Tarp itin patrauklių pasiūlymų lojaliems „Iki“ klientams – 50 proc. nuolaida aplankalams, sąsiuviniams ir kanceliariniam popieriui, įvairioms „Alpino“, „Schneider“, „Colorino“, „Disney Stitch“ kanceliarinėms prekėms, modelinui ir išmaniajam smėliui „Genio Kids“, Neopreno kuprinėms ir krepšiams, pietų dėžutėms su gertuvėmis „Lego“ ir t. t.
Studentams (ir ne tik) verta suklusti – „Iki“ sutaupysite tam, ko reikia
Pirkėjai jau įvertino ir vieną naujausių daug sutaupyti padedančių „Iki“ iniciatyvų – VIPenktadienius. Tai – išskirtinai geri pasiūlymai ištisoms produktų kategorijoms, kurie galioja tik vieną dieną, todėl gyventojai skuba jais pasinaudoti.
„Naujiems mokslo metams ruošiasi ne tik mokiniai, bet ir studentai – tuoj pradės tvarkytis bendrabučius, spinteles pildyti ilgesnio galiojimo produktais. Kaip gi be makaronų (taip pat ir užpilamų) – o įvairioms jų rūšims „Iki“ penktadienį galios 40 proc. nuolaida. Švara pasirūpinti taip pat galima pigiau – buitinės chemijos „Iki“ įsigysite su 50 proc. nuolaida. Verta ir išmėginti naujų receptų su bulvėmis, nes jų kilogramas penktadienį tekainuos 45 ct. Be abejo, akcijos naudingos visiems – tereikia kasoje pasinaudoti „Iki“ programėle ar lojalumo kortele“, – sutaupyti kviečia G.Kitovė.
Kokių genialių savaitgalio pasiūlymų nevalia praleisti?
Kas dar šį savaitgalį tiesiog privalo keliauti į krepšelius tų pirkėjų, kurie nori pasimėgauti besibaigiančios vasaros laisvadieniais išties skaniai ir nebrangiai?
- Bananai – vos už 79 ct/kg: valgykite vienus, grilinkite, gaminkite kokteilius, puoškite desertus arba kepkite bananų duoną piknikui.
- 20 proc. pigesni marinuoti vištienos gaminiai ir šašlykai: gal sultingų „Grill Party“ vištienos blauzdelių klasikiniame marinate? O gal kvapnių sparnelių su kmynais, kuriuos čia pat parduotuvėje marinavo mėsininkai? Nepamirškite – nuolaida galioja tiek „Iki“ savitarnos lentynose, tiek sveriamose vitrinose.
- Ir piknikui, ir tiesiog užkandai pagriebkite vytintų mėsos gaminių su 20 proc. nuolaida.
- Pasilepinkite šviežutėlėmis, bent 3 kartus iš krosnių parduotuvėse traukiamomis „Su meile IKI“ bandelėmis ir duonomis su 20 proc. nuolaida.
- Pasaldinkite gyvenimą įvairių rūšių guminukais ir kramtomais saldainiais su 25 proc. nuolaida.
- Pigiau pasirūpinkite, kad nepritrūktumėte skanios energijos – pasinaudokite galimybe sutaupyti 30 proc. įvairioms kavos kapsulėms.
- Papildykite padažų, kečupų, krienų ir garstyčių atsargas – su 25 proc. nuolaida.
- Nepamirškite atsigaivinti vaisvandeniais su 30 proc. nuolaida.
- Aprūpinkite savo augintinius įvairiomis prekėmis – nuo ėdalo iki žaislų: „Iki“ sutaupysite net 30 proc.
G.Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.