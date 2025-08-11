Skausmingos sumos: vien bazinis krepšelis pirmokui – 370 eurų

Didžiausia rizika išleisti daugiau, nei būtina, tenka pirmokų tėvams. Jų biudžetą lemia ne vien finansinės galimybės, bet ir emocijos – tiek vaikams, tiek ir tėvams pirmą kartą norisi pasirengti kuo geriau. Vis dėlto jau po kelių mėnesių paaiškėja, kad dalis pirkinių buvo pertekliniai, o realūs poreikiai – kitokie.
Užsienio šalių patirtis rodo, kad 77 proc. priemonių mokyklai vėliau tampa atliekomis. Net 80 proc. tėvų nurodo, kad mokslo metų pabaigoje susidaro kanceliarinių ir kitų mokyklinių priemonių likutis. Tėvai taip pat teigia, kad mokyklų pateikiami pirkinių sąrašai būna pernelyg išsamūs – realybėje tiek daiktų neprireikia.
Nepirkite visko iš karto
„Prieš keliaudami į parduotuves, aiškiai sudarykite jums tinkamą biudžetą ir pirkinių sąrašą. Tuomet atskirkite, kurie daiktai yra būtini pirmajai savaitei, o ką galima įsigyti vėliau. Per pirmas mokyklos savaites pastebėsite, kurių priemonių vaikui iš tikrųjų reikia, o ko pritrūks – nupirksite vėliau.
Svarbiausia yra pirkti palaipsniui, o ne vieno apsipirkimo metu. Prekybos vietos artėjant rugsėjui taiko akcijas įvairioms prekių grupėms: kuprinėms, rašikliams, užrašinėms. Vieną savaitę geresne kaina įsigysite vienos grupės prekes, o kitą – kitos. Pirkdami etapais pasinaudosite skirtingais pasiūlymais ir apsisaugosite nuo impulsyvių sprendimų“, – pataria SEB banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė-Varnė.
Palyginkite skirtingų prekybos vietų pasiūlymus
Norėdami sutaupyti, pasinaudokite internetinėmis parduotuvėmis: palyginkite kainas, užsiregistruokite į lojalumo programas, jei jos suteiks nuolaidą mokyklinėms prekėms, įvertinkite prekių siuntimo išlaidas. Pasinaudokite prekių paieška pagal nuotrauką – paieškų sistemoje įkelkite vaiko norimo rašiklio ar sąsiuvinio atvaizdą ir palyginkite jų kainas skirtingose parduotuvėse.
Nepamirškite, kad kainos fizinėse ir elektroninėse prekybos vietose gali reikšmingai skirtis, kartais verta apsipirkti mišriai.
„Gali praversti ir dirbtinio intelekto pagalba – dirbtiniam intelektui pateikiau viename pirmoko priemonių rinkinyje esančių prekių sąrašą ir pasiteiravau, kiek tokios prekės galėtų kainuoti jas perkant skirtingose vietose. Bendra rinkinio kaina svyravo nuo 59 eurų iki 90 eurų, o tai rodo, kad erdvės sutaupyti yra išties daug“, – dalijasi banko atstovė.
Nepanaudoti daiktai – ir finansinė, ir ekologinė problema
Ji siūlo daugiau investuoti į daiktus, kurie tarnaus ne vieną sezoną – kuprinę, aprangą. Tuo metu kanceliarinėms prekėms didelių sumų skirti nereikėtų – pertekliniai pieštukai, popierius ir panašios priemonės apkrauna namus ir galiausiai atsiduria šiukšliadėžėje.
Mokykite vaikus ir finansinio sąmoningumo. Paaiškinkite, kad naudoti daiktai tarnauja ne prasčiau nei nauji, o gamtai ir piniginei jie – palankesni. Kuprinę, uniformą ar net kai kurias priemones galima įsigyti iš vyresnių vaikų tėvų. Vaikai auga greitai ir dažnai nespėja nudėvėti aprangos, todėl tokie drabužiai būna puikios kokybės ir kainuoja mažiau.
Vyresniems vaikams prieš mokslo metus verta peržiūrėti jau turimų priemonių likučius ir įvertinti, ko šiemet pirkti išvis nereikia.
Bazinis krepšelis pirmokui – 370 eurų
„Swedbank“ Finansų instituto skaičiavimais, bazinis pirmoko krepšelis šiais metais atsieis apie 370 eurų. Tačiau tai – ne vienintelės išlaidos, kurias turėtų įvertinti tėvai.
„Mokyklinio krepšelio kainą skaičiuojame septintus metus iš eilės ir jau antrus metus iš eilės matome panašią tendenciją – kuprinę ir būtinąsias kanceliarines prekes vaikams šįmet ir vėl galima nupirkti 20-čia eurų pigiau nei praėjusiais metais, tačiau galutinė krepšelio kaina nemažėja. Taip yra todėl, kad šįmet šiek tiek daugiau gali tekti išleisti uniformai“, – pranešime žiniasklaidai komenuotja „Swedbank“ finansinio raštingumo srities vadovė Justina Bagdanavičiūtė.
Žinoma, vyresnius vaikus auginantys tėvai gali tikėtis pastebimai mažesnių išlaidų, jei prieš metus ar anksčiau įsigyta uniforma, sportinė apranga ir kuprinė, sudarantys santykinai didžiausią mokyklinių išlaidų dalį, dar puikiausiai tiks.
Mažos prekės – didelės išlaidos
Pirmą kartą ruošiant vaiką į mokyklą ir pažvelgus į mokyklinių prekių lentynas gali atrodyti, kad po kelis eurus atsieinančios prekės biudžeto planavimo nepareikalaus. Vis dėlto, sudėjus viską į krepšelį, susidaro visai nemenka suma.
Mūsų skaičiavimais, renkantis pigiausias rinkoje siūlomas prekes, kuprinę ir kanceliarines priemones galima įsigyti už maždaug 60 eurų.
Tačiau tai – tik dalis priemonių iš kur kas kompleksiškesnio ir gausesnio pirmoko krepšelio.
Papildomų išlaidų – nuo 50 iki eurų 276 eurų – pareikalaus sportinė apranga, šokių bateliai ir patogi klasės avalynė. Vidutiniškai 160–230 eurų, atsižvelgiant į komplektaciją, atsieis uniforma. Pratyboms teks numatyti 24–47 eurus priklausomai nuo to, ar iškart bus perkamos visos jų dalys.
Auga ne tik dalies prekių kainos
Planuojant moksleivio biudžetą, svarbu numatyti ne tik vienkartines apsipirkimo mokyklai išlaidas. Reikėtų įsivertinti ir tai, kad ėjimo į mokyklą pradžia neretai sutampa su kišenpinigių davimo pradžia.
„Swedbank“ užsakymu jau ne vienerius metus atliekama tėvų apklausa rodo, kad laikui bėgant auga ne tik kai kurių mokyklinių prekių kainos, bet ir vaikams skiriami kišenpinigiai. Tai, kokią sumą vaikams skirsite kas savaitę ar kas mėnesį, rekomenduojama apgalvoti iš anksto.
Pavyzdžiui, jei 2017 m. 31–50 eurų dydžio kišenpinigius per mėnesį 7–10 metų vaikui skyrė 8 proc. tėvų, tai šiandieną tokių tėvų dalis yra išaugusi iki 19 proc. Tiesa, dažniausiai tokio amžiaus vaikams tėvai nurodo skiriantys 16–30 eurų per mėnesį.
Su amžiumi didėja ir kišenpinigiai. 11–15 metų vaikams tėvai dažniausiai skiria 31–50 eurų per mėnesį. Tuo metu 16–19 metų amžiaus vaikams tėvai per mėnesį dažniausiai patiki 51–100 eurų dydžio kišenpinigius.
Visuomet yra erdvės sutapyti
„Siekiant, kad išlaidos būtų kuo racionalesnės, svarbūs keli dalykai. Pirmiausia, net jei galite sau tai leisti, nėra prasmės dairytis į pačias brangiausias prekes. Vaikai gan dažnai pameta daiktus, o kai kurios priemonės tiesiog greitai susidėvi ar susinaudoja, galiausiai, pastebimai didesnė kaina nebūtinai reiškia pastebimai didesnę kokybę. Verčiau rinktis prekes, kurių kokybės ir kainos santykis yra optimalus. Tai prisidės ir prie vaikų atsakingo požiūrio į daiktus ugdymo“, – mini J.Bagdanavičiūtė.
Sutapyti padės ir proginės nuolaidos, kurių parduotuvėse gausu jau kone nuo liepos vidurio. Bazines priemones, kurių sąrašus dažnai galima rasti įvairių mokyklų internetinėse svetainėse, apdairiai galima nusipirkti su siūlomomis nuolaidomis, kai kuriuos konkrečius pirkinius pasiliekant rugsėjui, kuomet jų poreikį patikslins mokytoja ar mokytojas.
Na, o susiduriant su didesniais finansiniais iššūkiais būtina prisiminti, kad visi mokiniai turi teisę į 140 eurų dydžio paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 331,5 euro. Be to, savivaldybių administracijos turi teisę išimties atvejais paramą mokinio reikmenims įsigyti skirti ir tada, jei vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra didesnės, bet neviršija 442 eurų.
