Vos vienas centas – ir svarbios paramos neliks: išaiškino, ką būtina žinoti

Parama mokyklinėms prekėms ir nemokamas maitinimas
Įprastai mokyklai prireikia įvairių kanceliarinių priemonių: sąsiuvinių, aplankų, rašiklių, pieštukų, trintukų, drožtuko, penalo, liniuotės, skriestuvo ir panašių smulkmenų.
Šeimoms, kuriose vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 331,5 euro, visi mokiniai, nepaisant, kurioje klasėje mokosi, turi teisę į 140 eurų dydžio paramą mokinio reikmenims įsigyti. Tokiose šeimose gyvenantiems 3-12 klasių moksleiviams taip pat skiriamas nemokamas maitinimas mokykloje – prašymą jam galima pateikti tuo pačiu metu.
Klaipėdietė trijų vaikų mama Lina (tikrasis vardas redakcijai žinomas) sako, kad dėl tokios paramos kreipiasi kasmet. Nors šiemet paraišką tik atsiradus galimybei užpildė internetu, atsakymo Lina vis dar laukia. „Prašymą pateikiau liepos pradžioje, sistemoje rašo, kad vyksta apdorojimas, bet koks tas sprendimas – ar gausime, ar ne – dar nėra aišku“, – naujienų portalui Lrytas kalbėjo moteris.
Vis dėlto, pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėjo Igno Algirdo Dobrovolsko, vertinimas turėtų vykti sparčiau. „Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos“, – teigia I.A.Dobrovolskas.
Mažas skirtumas turintis didelę reikšmę
Kartais net vienas centas gali lemti viską. Jei pajamos vienam šeimos nariui siekia 331,51 euro, o ne numatytą 331,50 euro ribą – paramos gauti jau nebepavyks.
Lina dalijasi savo patirtimi, kai paramos negavo po susigrąžintų mokesčių už pajamų deklaraciją. „Jei už deklaruotas pajamas susigrąžinus pajamų mokesčio permoką susidaro didesnė suma – paramos nebeskiria. Tikslingai dirbai visus metus, ir va, nuplaukia tikrai reikalingi pinigėliai vaikams, kuriuos galėtume panaudoti kuprinėms ar sportinėms aprangoms, ar netgi uniformoms, kurios kainuoja tikrai didelius pinigus“, – apgailestauja moteris.
Tačiau, ministerijos atstovo teigimu, parama mokinio reikmenims įsigyti yra fiksuoto dydžio ir bet koks perviršis nėra galimas. „Tokia yra įstatymiškai numatyta tvarka, todėl viskas vertinama griežtai, centas į centą“, – teigia I.A.Dobrovolskas.
Išimtiniai atvejai
Savivaldybių administracijos turi teisę išimties tvarka skirti paramą mokinio reikmenims įsigyti ir tada, jei vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra didesnės, bet neviršija 442 eurų.
„Tokiais išskirtiniais atvejais laikomos situacijos, kai šeima susiduria su sunkumais – pavyzdžiui, dėl ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus vieno iš tėvų (maitintojo), kai vaikus augina tik vienas iš tėvų, šeimoje yra trys ar daugiau vaikų, arba jei bent vienas iš tėvų (ar pats vienas gyvenantis asmuo) yra su negalia“, – aplinkybes vardija I.A.Dobrovolskas.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad vertinant šeimos pajamas, neįskaitomi vaiko pinigai, dalis su darbo santykiais susijusių pajamų bei dalis nedarbo socialinio draudimo išmokos (priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir šeimos sudėties – nuo 20 iki 40 proc.).
Paraiškas galima teikti skirtingais būdais
Dėl paramos reikėtų kreiptis į savo savivaldybės administraciją arba prašymą pateikti per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą. Kartu būtina pateikti pažymas apie šeimos narių pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius. Jei paraiškos dieną, lyginant su trimis praėjusiais mėnesiais, šeimos pajamų šaltinis ar šeiminė sudėtis pasikeitusi – užtenka to mėnesio pajamų pažymos.
Paramą gaunančioms šeimoms kreipiantis dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti užtenka pateikti laisvos formos prašymą, o pažymų apie šeimos gaunamas pajamas pateikti nereikia.
Kreipiantis tik dėl mokinių nemokamo maitinimo, prašymą užtenka pateikti mokyklos administracijai.
Mokyklinių prekių krepšelio kaina
Naujienų portalo Lrytas kalbinta Lina vaikams būtinų mokyklinių prekių ieško tiek internetu, tiek ir fizinėse parduotuvėse. Anot moters, pagrindinis prioritetas – priemonės turi būti kokybiškos.
„Viską, ko reikia, stengiamės pirkti per akcijas – vyresniesiems kuprines jau įsigijome. Ieškome kokybiškesnių – pigesnės greit suplyšta, tada mokslo metų viduryje tenka pirkti dar kartą, nors tuo laiku ir nebūna tiek daug pinigėlių“, – pasakoja Lina.
Kaip rašoma prekybos tinklo „Maxima“ pranešime spaudai, bazinis mokyklinių prekių krepšelis, pasinaudojus specialiomis akcijomis, šįmet kainuoja panašiai tiek, kiek ir praėjusiais metais – apie dvidešimt eurų. Tikinama, kad už tokią sumą galima įsigyti kuprinę, įvairius sąsiuvinius ir aplankus, dailės bei kitas būtiniausias kanceliarines priemones. Tiesa, reikia turėti prekybos tinklo lojalumo kortelę.
Pirmiausia – inventorizacija namuose
Prekybos tinklo „Iki“ pranešime žiniasklaidai dalijamasi patarimais, kaip pasiruošti artėjantiems mokslo metams.
Apžiūrėkite atsargas namuose – pirmiausia reikėtų ne tik išsiaiškinti, ko vaikui tikrai reikia, kas nėra būtina, bet ir tai, ką galima pritaikyti iš anksčiau.
Pakartotinai panaudosite ir aplankus ar segtuvus, sąsiuvinius, kuriuose tik keletas prirašytų lapų. Iš kelių išsibarsčiusių rinkinių tikriausiai pavyks surinkti naują kreidelių, pieštukų ar flomasterių pakuotę. Prieš perkant naują penalą, įsitikinkite, ar senąjį dar galima prikelti – dėmę paslėps lipdukas su vaiko herojumi.
Daugelis mokyklų pateikia rekomenduojamų prekių sąrašus – tai padeda sutaupyti laiką ir išvengti nereikalingų pirkinių. Bazinį mokyklinių prekių krepšelį sudaro įvairios rašymo ir piešimo priemonės, sąsiuviniai, penalas, kuprinė, sporto apranga, pietų dėžutė, gertuvė.
Parama – tūkstančiams mokinių
Ministerijos duomenimis, planuojama, kad nuo rugsėjo socialinę paramą gaus 125 tūkst. mokinių, t. y. apie 32 proc. visų mokinių.
Šių metų pirmąjį pusmetį vidutiniškai per mėnesį nemokamus pietus mokyklose gavo daugiau kaip 118 tūkst. mokinių (apie 31 proc. visų moksleivių).
2025 m. socialinei paramai mokiniams skirta apie 69 mln. eurų.
