Startuoja kvietimas energijos kaupimo įrenginiams įsirengti: išdalins 5,7 mln. eurų

„Atsižvelgiant į didelį gyventojų aktyvumą ir itin spartų paraiškų teikimo tempą, papildomas finansavimas reikalingas siekiant, kad kuo daugiau gyventojų galėtų pasinaudoti parama investicijoms į kaupimo sprendimus. Didindami finansavimą energijos kaupimo įrenginiams, sudarome galimybes daugiau žmonių efektyviai kaupti savo pagamintą elektros energiją. Tai – dar vienas žingsnis link stipresnės ir atsparesnės šalies energetinės sistemos“, – sako laikinai einantis energetikos ministro pareigas Žygimantas Vaičiūnas.
APVA paskelbus naują kvietimą elektros energijos kaupimo įrenginių finansavimui, kviečiame gyventojus, įsirengusius energijos kaupimo įrenginius ne anksčiau kaip nuo š. m. sausio 7 d., nedelsti ir iš karto pateikti savo mokėjimo prašymus. Atkreipiame dėmesį, kad, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) duomenimis, po paskutinio skelbto kvietimo, pasibaigusio balandžio mėnesio pabaigoje, gyventojai jau yra įsirengę naujų elektros energijos kaupimo įrenginių visai naujame kvietime numatytai sumai. Todėl tuos gyventojus, kurie dar neįsirengė, tačiau planuoja įsirengti elektros energijos kaupimo įrenginius, kviečiame atsargiai vertinti galimybes gauti finansavimą, nes jo gali nepakakti.
Energetikos ministerija nuosekliai remia gyventojų investicijas į energijos kaupimo sistemas: šių metų sausį paskelbtas 3 mln. eurų, balandį – 15 mln. eurų, o dabar – dar beveik 6 mln. eurų kvietimas įsirengti elektros energijos kaupimo įrenginius. Šiemet iš viso tam skirta 23,7 mln. eurų.
Gyventojams planuojama nauja priemonė – įsirengti saulės elektrines kartu su kaupimo įrenginiais
Energetikos ministerija š. m. rudenį planuoja atskirą virš 5 mln. eurų kvietimą gyventojams, norintiems įsirengti ne mažesnę nei 5 kW galios saulės elektrinę ir ne mažesnį nei 10 kWh talpos elektros energijos kaupimo įrenginį su ne didesne kaip 1 kW leistinąja generuoti galia į ESO tinklą. Atkreipiamas dėmesys, kad ši nauja priemonė subalansuota visiems, tačiau labiausiai tinkanti tiems gyventojams, kurie siekiantys įsirengti saulės elektrinę, kreipėsi į ESO ir gavo technines sąlygas su tinklų rekonstrukcija.
Parama gyventojams bus proporcingai išlaikyta, kaip ir ankstesnių kvietimų saulės elektrinėms ar energijos kaupimo įrenginiams atveju. Šiuo metu rengiamos kvietimo sąlygos, tačiau preliminariai planuojama, kad į paramą galėtų pretenduoti projektai, kurie būtų įgyvendinti po rugsėjo 1 d. Papildoma informacija apie šią naują paramos priemonę bus paskelbta netrukus.
Energetikos ministerija per pastaruosius metus skyrė reikšmingą 543 mln. eurų paramą investicijoms į saulės elektrines ir energijos kaupimo sistemas, suteikiant galimybę gyventojams ir verslui siekti energetinio savarankiškumo.
Informacija apie paskelbtas ir planuojamos investicines paramos priemones skelbiama čia.