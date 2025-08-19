Pasitelkę kelias gudrybes – gerokai sutaupysite: aiškina, ką daryti, kad nepermokėtumėte už mokyklines prekes

Pradėkite nuo namų revizijos
Prieš lankydami parduotuves, apsidairykite namuose. Gal metus naudotas penalas puikiai tarnaus ir šiemet? O vyresnėlio kuprinę nesunku paversti jaunėlio – prisiūkite mėgstamos krepšinio komandos ar muzikos grupės antsiuvą. Kuprinė atgims, o kišenėje liks keliasdešimt eurų.
Suteikite daiktams antrą gyvenimą
Mokyklinės prekės iš antrų rankų – dar viena išeitis norintiems sutaupyti. Tokios platformos kaip „Vinted“ siūlo mažai dėvėtus daiktus, dažnai net su etiketėmis, o specializuotose daiktų atiduotuvėse, kaip DĖK’ui ir „Daiktų kiemas“, galite rasti atiduotų geros būklės daiktų, pavyzdžiui, stalą ar dviratį.
Mainykitės su kitais
Senasis mainų principas vis dar veiksmingas ir šiandien. Sukurkite mainų grupę savo klasėje, mokykloje ar net bendruomenėje. Galbūt kažkieno spintoje dulka beveik nauja sportinė apranga, o jūs turite atliekamą skaičiuotuvą? Apsikeiskite – tai ne tik tausoja šeimos biudžetą, bet ir suartina bendruomenę.
Palaukite rugsėjo nuolaidų
Neskubėkite pirkti visų prekių rugsėjo 1-ajai. Pasibaigus priešmokykliniam pirkimo sezonui, dalis prekybininkų nori atlaisvinti sandėlius naujoms kolekcijoms ir pradeda išparduoti likusias sezonines prekes. Atidėkite nebūtinų prekių, pavyzdžiui, antros sportinės aprangos, naujo penalo ar papildomų sąsiuvinių, pirkimą vėlesniam laikui. Šiek tiek kantrybės gali virsti sutaupytais eurais.
Lyginkite kainas ir pasinaudokite konkurencija
Lietuvos e. prekyba pasižymi didele pasiūlymų įvairove, todėl tos pačios prekės kaina skirtingose prekybos vietose gali skirtis. Todėl prieš dėdami prekę į krepšelį, skirkite kelias minutes kainų palyginimo portalams, tokiems kaip Kaina24.lt ar Pricer.lt. Šis paprastas žingsnis leis išnaudoti pardavėjų konkurenciją ir užtikrinti, kad už tą pačią prekę nepermokėsite.
Kooperuokitės su kitomis šeimomis
Susiburkite su kitomis šeimomis, sudarykite bendrą reikalingų prekių sąrašą ir pirkite urmu. Specializuotos parduotuvės ir didmenininkai dažnai taiko nuolaidas didesniems kiekiams, todėl galutinė kaina kiekvienai šeimai bus pastebimai mažesnė. Derindami šiuos du būdus ne tik gerokai sumažinsite išlaidas, bet ir prisidėsite prie tvaresnio vartojimo.
„Raktas į sėkmingą ir taupų pasiruošimą mokyklai – tvarūs sprendimai ir nuodugni kainų analizė. Tai reiškia ne tik ieškoti pigiausio varianto, bet ir apsvarstyti daiktų mainus, bendrus pirkimus ar kokybiškų prekių įsigijimą iš antrų rankų. Paverskite tai kasmetiniu ritualu, o ne vienkartiniu veiksmu, ir pajusite, kad galite sutaupyti kelis šimtus eurų“, – apibendrina J. Šidlauskienė.