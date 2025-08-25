Po pokyčių grožio meistrai įspėja apie paslaugų brangimą: „Kodėl aš turiu dirbti į minusą?“

Sako, kad sužinojo per vėlai
Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos (KIGSA) prezidentė Jolanta Mačiulienė neslėpė, kad informacija apie netrukus įsigaliosiančius ribojimus bendruomenę tikrai suglumino.
„Šiek tiek yra skaudu, nes mes esame smulkieji verslininkai – patys susikuriame sau darbo vietas, patys išsimokame algas, patys sau šeimininkai. Faktas, kad tos investicijos yra nemažos, ir, aišku, tai atsilieps ne vienam ir ne dviem“, – mintimis su naujienų portalu Lrytas dalijosi pašnekovė.
Jos manymu, apie draudimą bendruomenė buvo informuota iki jo įsigaliojimo likus per mažai laiko – esą įspėti buvo galima kur kas anksčiau.
„Kodėl pas mus visada taip daroma – čia ir dabar? Buvo galima metų pradžioje parašyti pranešimą, atsiųsti oficialų raštą.
<...> Aišku, teisingai – tai būtina, jei tai kenkia sveikatai. Bet tiek metų nekenkė, o dabar vieną dieną suprato, kad kenkia, nes padaryti tyrimai parodė, kad gali būti. Gali visko būti, mes niekas nieko nežinom“, – piktinosi pašnekovė.
J.Mačiulienė pasakojo prašiusi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC), kad būtų įvestas tolerancijos laikotarpis, jog tiems meistrams, kurie vis dar turi produkcijos su TPO, terminas būtų pratęstas. Tačiau sulaukė neigiamo atsakymo.
„Tas kategoriškas „ne“ šiek tiek sukėlė sąmyšį, kadangi žmonės, kurie susipirko daug produktų, o aš manau, kad pirkosi ne už 10 Eur, dabar apturės nemažą nuostolį“, – pridūrė asociacijos prezidentė.
Jos teigimu, numatydami galimus apribojimus, dalis gamintojų taikė dideles nuolaidas ir išpardavinėjo gelinius lakus su draudžiama medžiaga. Tad galiausiai nukentėjo meistrai, susigundę skelbiamomis akcijomis ir nusipirkę produkcijos, kurios nuo rugsėjo naudoti jau nebegalės.
Įspėja dėl brangimo
Pašnekovės žiniomis, grožio salonuose bus vykdoma prevencija – jos metu tikrins, ar nėra likę lakų su uždrausta medžiaga. Todėl J.Mačiulienė pasakojo jau kalbėjusi su grožio meistrais ir įspėjusi, kad šie dirbtų atsakingai ir susitvarkytų darbo priemones.
Vis tik manoma, kad turimų lakų su kenksmingomis medžiagomis atsisakys ne visi.
„Tų, kurie dirba namuose, man atrodo, niekas neišgaudys ir nesutikrins. Jeigu ateis patikrinti oficialiai, tai ateis į oficialų saloną, kirpyklą arba nagų barą. O kaip sugaudysi namuose?“ – klausimą kėlė J.Mačiulienė.
Tiesa, aiškėja, kad kai kurie pokyčiams ruošėsi ir ieškojo alternatyvų – dalis kompanijų jau investavo į naujo gelio be TPO sukūrimą.
„Tikrai žinau žmonių, kurie jau rado alternatyvas, priprato prie produkto, išsibandė. Sakė, kad yra šiokių tokių pakeitimų – ilgiau džiūsta, galbūt greičiau atšoka gelis“, – pasakojo KIGSA specialistė.
Ji užsiminė ir apie kainas – esą tikėtina, kad manikiūro ir pedikiūro paslauga brangs. Vis tik J.Mačiulienė mano, kad meistrai kainą kels tik simboliškai – keliais eurais. O likusį nuostolį prisiims padengti patys.
„Jeigu aš visą laiką už produktą mokėjau, kaip pavyzdys, 20 Eur, o dabar už tą patį produktą mokėsiu 30 Eur – sutikit su manim, aš vis vien kelis eurus uždėsiu ant paslaugos. Kodėl aš turiu dirbti į minusą, o ne sau užsidirbti algą?“ – klausimą kėlė pašnekovė.
Manikiūristė pasakoja dalį priemonių jau atnaujinusi
Pasipiktinimo dėl esamos situacijos neslėpė ir Lrytas kalbinta manikiūro meistrė Živilė.
„Mes praktiškai prieš metus jau žinojom, kad tą medžiagą nuo šių metų rugsėjo 1 d. bus uždrausta platinti ir gaminti. O liepą sužinojom, kad nebus galima ir naudoti. Aišku, pas meistrus yra labai daug pasipiktinimo“, – sakė ji.
Živilė mano, kad šio draudimo kontekste kai kurie prekių ženklai elgiasi nesąžiningai, nes daro didelius išpardavimus – parduoda lakus, kurių naudoti jau nebus galima.
„Bet suprantama iš verslo pusės. Kai kurie prekių ženklai iš anksto tam ruošėsi, todėl daug kur tos medžiagos jau nebėra, bet ne pas visus. Arba pogrindy bus, arba savo reikmėms naudos, arba pardavinės“, – spėliojo meistrė.
Kandagi meistrams reikia atsinaujinti turimas priemones, moters teigimu, tikėtina, kad kai kur kils ir šios grožio procedūros kaina – esą apie tai jau yra kalbama.
Vis tik ji pridūrė, kad jau dabar nemaža dalis meistrų dirba su priemonėmis be TPO. Tame tarpe – ir pati Živilė.
„Mano daugiau nei pusė priemonių yra be šios medžiagos, bet pagrindinės bazės – su“, – pasakojo Živilė.
Kas laukia pažeidėjų?
Tuo metu NVSC atstovai, teikdami komentarą Lrytui, atkreipė dėmesį, kad net ir tų TPO turinčių gaminių, kurie jau yra sandėlyje arba buvo įsigyti iki datos, kai įsigalios reguliavimas, pateikimas į rinką ir tiekimas rinkai vykdant komercinę veiklą turi būti nutrauktas jau nuo kito pirmadienio.
„Naujuoju reglamentu bus uždraudžiama 21 cheminė medžiaga kosmetikos gaminiuose dėl joms atitinkamai būdingų kancerogeninių ar mutageninių, ar toksiškų reprodukcijai (CMR) savybių.
Didžiausio susirūpinimo tarp ūkio subjektų sulaukė draudimas naudoti cheminę medžiagą difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfino oksidą (CAS Nr. 75980–60-8), INCI pavadinimas – Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (trumpinamas kaip TPO), kuri suklasifikuota kaip 1 B kategorijos toksiška reprodukcijai ir 1 B kategorijos odą jautrinanti“, – apie Europos Sąjungoje nuo rugsėjo 1 d. įsigaliosiantį reglamentą pasakojo NVSC Kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus visuomenės informavimo specialistė Vilda Bajoriūnienė.
Anot jos, ši medžiaga buvo plačiai naudojama kaip fotoiniciatorius geliniuose nagų lakuose, nes, veikiama UV spindulių ar LED lempų skleidžiamos šviesos, spartina net ir daug pigmentų savo sudėtyje turinčių nagų gelių kietėjimą.
NVSC taip pat įspėja apie vykdomą planinę ir neplaninę grožio paslaugų teikėjų kontrolę.
Planiniai patikrinimai, V.Bajoriūnienės teigimu, atliekami naudojant periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynus, kuriuose aiškiai suformuluoti kontroliniai klausimai, atspindintys svarbiausius teisės aktų reikalavimus. Klausimynai skelbiami NVSC interneto svetainėje.
Tuo metu neplaniniai patikrinimai atliekami turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl objekto veiklos, kuri gali prieštarauti nustatytiems reikalavimams ir kelti grėsmę vartotojų sveikatai. Taip pat – gavus skundą dėl galimo pažeidimo.
„Patikrinimų metu tikrinama teikiamų paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normoje HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ nustatytiems reikalavimams, taip pat naudojamų kosmetikos priemonių atitiktis 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių reikalavimams.
Minėtoje higienos normoje nustatyta, kad kosmetikos gaminiai, naudojami teikiant grožio paslaugas, turi atitikti minėto Reglamento reikalavimus“, – aiškino specialistė.
Nustačius pažeidimus, pašnekovės teigimu, taikoma administracinė atsakomybė už Administracinių nusižengimų kodekso 45 straipsnyje numatyto administracinio nusižengimo padarymą ir teikiami nurodymai pašalinti pažeidimus.
