Svarbu planuojantiems remontuoti būstą: už nelegalų darbininką teks mokėti užsakovui

„Anksčiau skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodas (ID) buvo reikalingas atliekant statybos darbus tik statybvietėse, tačiau nuo pernai metų liepos mėnesio šis reikalavimas taikomas ir vykdant privačių namų, butų remontą ar renovaciją – kitaip tariant, net samdant meistrus keisti stogą, langus ar atlikti vidaus apdailą savo būste, jie privalo turėti skaidriai dirbančio asmens ID“, – akcentuoja Dalius Čeponas, LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas.
Jeigu darbai atliekami be šio ID – tai traktuojama kaip nelegalus darbas atliekant statybos darbus, o atsakomybė už pažeidimą tenka darbų užsakovui, t. y. fiziniam asmeniui, samdančiam darbininką.
Vis dėlto jeigu užsakovui fiziniam asmeniui statybos darbus atlieka vienas rangovas juridinis asmuo, tai šis juridinis asmuo yra laikomas įgaliotu rangovu ir atsakomybė tenka pastarajam. Taip pat užsakovas fizinis asmuo turi teisę raštu įgalioti tikrinti ID vieną rangovą, jeigu jam statybos darbus atlieka keli fiziniai ar juridiniai asmenys.
„Atvejai, kai statybos darbus atliekantys fiziniai asmenys neturi suformuoto galiojančio skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo arba kode užšifruojamų duomenų pagrindžiančių dokumentų, yra laikomi nelegaliu darbu, – pabrėžia D. Čeponas. – O atsakomybė tenka darbų užsakovui, jeigu įgaliojimai nebuvo perduoti kitam asmeniui“.
Pavyzdys iš praktikos: netikrinęs – nubaustas
Vilniaus apygardos teismas šių metų birželio 26 d. paliko galioti administracinę nuobaudą fiziniam asmeniui, kuris, organizuodamas elektros instaliacijos darbus bute, nepatikrino, ar darbus atliekantys asmenys turi galiojančius skaidriai dirbančio ID.
Nors asmenys darbą atliko savarankiškai, teisėjų kolegija konstatavo: tai nėra reikšminga – skaidrumo reikalavimas galioja visiems, nepriklausomai nuo darbo sutarties formos. Asmuo buvo nubaustas 2 100 eurų bauda.
Svarbu!
Darbus samdantis fizinis asmuo privalo ne tik paprašyti parodyti skaidriai dirbančio ID, bet ir patikrinti, ar jis galiojantis. ID kodo galiojimą galima patikrinti čia. Nežinojimas ar „gera valia“ netikrinant neatleidžia nuo atsakomybės.
Baudų dydžiai: statytojui (užsakovui) fiziniam asmeniui – 500–1 100 eurų; jei statybos darbus atlieka trečiosios šalies pilietis – 2 000–5 000 eurų.
VDI ragina gyventojus būti sąmoningus, nepatikėti darbų bet kam ir nuo pat pirmo kontakto tikrinti, ar samdomi asmenys dirba skaidriai ir legaliai. Patiems nebūnant statybos darbų atlikimo vietoje, įgalioti vieną iš rangovų užtikrinti darbų skaidrumą.
Tai svarbu ne tik dėl galimų baudų – tai ir saugumo, ir teisinio aiškumo garantija jums patiems.