Vidutinis darbo užmokestis prieš mokesčius per 2025 m. antrąjį ketvirtį išaugo 2,1 proc.

Viešajame sektoriuje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis balandžio-birželio mėnesiais sudarė 2533,9 eurų ir buvo 4,5 proc. didesnis, o privačiame – 2325,6 eurų ir buvo 1,1 proc. didesnis nei ankstesnį ketvirtį.
Vidutinis mėnesinis neto (atskaičius darbuotojo mokesčius) darbo užmokestis šalies ūkyje sudarė 1461,3 eurų ir, palyginti su 2025 m. pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 1,7 proc. Viešajame sektoriuje jis sudarė 1544,9 eurų ir buvo 4,2 proc. didesnis, privačiame – 1430,2 eurų ir buvo 0,9 proc. didesnis.
Realiojo darbo užmokesčio indeksas 2025 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2025 m. pirmuoju ketvirčiu, šalies ūkyje buvo 101,3 proc., viešajame sektoriuje – 103,8 proc., privačiame – 100,5 proc.
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2025 m. antrąjį ketvirtį labiausiai išaugo žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės ekonominėje veikloje (6,4 proc.), vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo (5,9 proc.) veikloje, o sumažėjo finansinėje ir draudimo veikloje (3,7 proc.).
Darbo užmokesčio pokyčiams įtakos turėjo didesnės darbų apimtys, sezoniniai svyravimai ir kitos priežastys.
Per metus fiksuojamas 8,7 proc. bruto darbo užmokesčio augimas
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2025 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2024 m. tuo pačiu laikotarpiu, šalies ūkyje padidėjo 8,7 proc. Viešajame sektoriuje – 8,7 proc., privačiame – 8,6 proc.
Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus šalies ūkyje padidėjo 8 proc. Viešajame ir privačiame sektoriuose jis augo po tiek pat – 8,1 proc.
Realiojo darbo užmokesčio indeksas 2025 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2024 m. tuo pačiu laikotarpiu, šalies ūkyje sudarė 104,1 proc.: viešajame ir privačiame sektoriuose – 104,2 proc.
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per metus padidėjo visose ekonominės veiklose nuo 3,3 proc. (informacijos ir ryšių) iki 13,5 proc. (vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo).
Darbo užmokesčio pokyčiams įtakos turėjo nuo 2025 m. sausio 1 d. padidinta minimalioji mėnesinė alga, padidinti biudžetinių įstaigų darbuotojų minimalieji pareiginės algos koeficientai, pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka ir kitos priežastys.
Antrąjį šių metų ketvirtį vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje išaugo 4,9 tūkst.
Vidutinis darbuotojų skaičius 2025 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2025 m. pirmuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 4,9 tūkst. (0,4 proc.). Viešajame sektoriuje užfiksuota 1,3 tūkst. darbuotojų daugiau (0,3 proc. augimas), privačiame sektoriuje – 3,6 tūkst. (0,4 proc.).
Vidutinis darbuotojų skaičius 2025 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, Lietuvoje padidėjo 6,4 tūkst. (0,5 proc. augimas). Viešajame sektoriuje – 5,8 tūkst. daugiau (1,6 proc. augimas), privačiame sektoriuje – 0,6 tūkst. (0,1 proc.).