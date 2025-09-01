Trimetei kavinėje JAV sudaužius stalą – netikėta įmonės reakcija: mama neišleista iš kavinės

Moteris pati pasakojo, jog buvo sulaikyta kavinėje, kai jos dukra netyčia sudaužė 1600 dol. vertės marmūrinį stalą.
Incidentas įvyko „Hazelnut Cafe“, kur peržiūrėti stebėjimo kamerų įrašai parodė, kad mergaitė kojomis trenkė į stalą. Tuo metu jos mama Kathy Denman stovėjo eilėje, kad sumokėtų už kavą ir ledus.
„Buvau visiškai pažeminta ir sutrikusi“, – sakė ji.
Kaip aiškino, parduotuvės vadovai jai pasakė, kad ji „negali išeiti“, kol nepateiks savo vairuotojo pažymėjimo ir kredito kortelės duomenų, kad sumokėtų už stalą, nepaisant to, kad ji iškart pati pasiūlė sumokėti už padarytą žalą.
Internautai vienoje parduotuvių greitai surado minėtą prabangų stalą. Jis kainuoja 1598 dolerius.
Po to, kai šis pasakojimas pačios moters buvo paviešintas „TikTok“, teigiama, kad kavinė paskambino ir atsiprašė už tokį elgesį su šeima.
Taip pat „Hazelnut Cafe“ savo „Instagram“ paskyroje paskelbė pareiškimą, kuriame pateikė savo įvykių versiją.
„Po incidento mes asmeniškai paskambinome vaiko motinai, kad išreikštume savo susirūpinimą, pasiūlytume pagalbą ir pasidalintume savo tiesioginiais kontaktiniais duomenimis, jei jai ko nors prireiktų“, – rašė jie.