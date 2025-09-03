Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Trečiadienį vakare – „Swedbank" trikdžiai: nepavyksta nei prisijungti, nei prisiskambinti Nesklandumai ir atsiskaitant kortele

2025 m. rugsėjo 3 d. 18:57
Lrytas.lt
Papildyta
Trečiadienį vakare sutriko „Swedbank“ veikla.
„Tapo neramu, nes negaliu prisijungti prie savo „Swedbank“ paskyros tiek per appsą, tiek per jų tinklapį“, – pasakojo skaitytoja Aurėja.
Moteris teigė bandžiusi susisiekti su banku, tačiau veltui. Skambutis iš karto atmetas, o linija – užimta.
„Nesuprantu, ar tikrai sutrikusi vėl šio banko sistema“, – taip pat rašė ji.
Banko atstovas ryšiams su visuomene Gytis Vercinskas trečiadienį 19 val. vakare Lrytui patvirtino apie pastebimus banko sistemų sutrikimus, kurie gali turėti įtakos banko paslaugų tiekimui klientams.
„Su nesklandumais klientai gali susidurti jungdamiesi prie skaitmeninių banko kanalų, atsiskaitydami kortelėmis“, – teigė G.Vercinskas.
