Įsigalioja naujos „Ryanair“ taisyklės: keliauti jau galima su didesniu rankiniu bagažu

2025 m. rugsėjo 4 d. 09:52
Lrytas.lt
„Ryanair“ patvirtino, kad baigė didesnių rankinio bagažo matuoklių diegimą visuose 235 savo oro uostuose Europoje, skelbiama pranešime žiniasklaidai. Nuo šiandien, rugsėjo 4 d., visi „Ryanair“ keleiviai gali nemokamai į lėktuvo saloną pasiimti didesnį asmeninį krepšį (40 x 30 x 20 cm), kuris yra 33 proc. didesnis nei ES standartinis nemokamas rankinio bagažo dydis (40 x 30 x 15 cm).
Šie krepšiai turi tilpti po keleivio sėdyne – jei keleiviai nori pasiimti papildomą rankinio bagažo vienetą, tai galima padaryti įsigijus „Ryanair Priority Boarding“ paslaugą, rašoma pranešime žiniasklaidai. 
Bagažo matuokliai pakeisti naujais
„Ryanair“ rinkodaros vadovas Dara Bradis patvirtino, kad naujoji sistema visiškai įdiegta, o bagažo dydį dabar tikrins naujais matuokliais. „Nuo šiandien (ketvirtadienio, rugsėjo 4 d.) naujas, didesnis nemokamas „Ryanair“ rankinis bagažas yra 33 % didesnis nei ES standartas. Mūsų matuokliai visuose oro uostuose buvo „perdaryti“, kad atitiktų šį didesnį, nemokamą rankinio bagažo dydį. Visi keleiviai, norintys pasiimti antrą krepšį, gali tai padaryti pasinaudodami „Priority Boarding“ paslauga, o registruotą bagažą galima įsigyti dar užsakymo metu“, – sakė D.Bradis.
Nesilaikančių naujųjų apriboijimų laukia baudos – prie įlaipinimo vartų teks susimokėti papildomai.
„Ryanair“ taip pat planuoja padidinti premijas darbuotojams, kurie pastebės keleivius, bandančius į lėktuvą įsinešti per didelį bagažą.
