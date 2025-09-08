I. Ruginienė žada peržiūrėti darbuotojų kasmetinių atostogų trukmę

„Per kadenciją tikrai norėčiau peržiūrėti kasmetinių atostogų trukmę. Jeigu matysime, kad tokio sutarimo nėra, tada reikės ir valstybei įsikišti“, – portalui „lrt.lt“ teigė I.Ruginienė.
Tiesa, paskirtoji premjerė teigė, kad sieks, jog dėl tokių sprendimų darbdaviai ir profsąjungos susitartų tarpusavyje – be didesnio valdžios įsitraukimo.
„Dėsiu visas pastangas, kad dėl kuo daugiau dalykų susitartų pačios profesinės sąjungos su darbdaviais. Mano toks tikslas – daugiau kolektyvinių sutarčių ir daugiau tokių sutarimų. Lygiai taip pat turėsime kontrolinį mechanizmą, jeigu matysime, kad reikia kritiško vieno ar kito sprendimo“, – aiškino I.Ruginienė.
Žada intensyvinti individualiosios pensijos dalies indeksavimą
Paskirtoji ministrė pirmininkė taip pat užsiminė apie tolimesnius pokyčius pensijų sistemoje. Ji teigia, kad turi itin saugų ir tvarų planą, kaip suintensyvinti pirmosios pakopos pensijos individualiosios dalies indeksavimą, kartu auginant ir „Sodros“ rezervą.
„Ką tikrai norėčiau padaryti ir ką atsinešu iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – tikrai intensyvinsime individualiosios dalies indeksavimą pirmojoje pakopoje. Tai esu pažadėjusi. Kaip pažadėjau dėl antrosios pakopos, pažadėjau ir dėl to“, – sakė I.Ruginienė.
„Bet turiu labai saugų ir tvarų planą. Tai reiškia, kad, intensyvinę indeksavimą, lygiai taip auginsime ir „Sodros“ rezervą. „Sodros“ rezervas negali sustoti, jis turi augti. Suprantame, kad turime ruoštis juodai dienai, tai ir darysime“, – tikino būsimojo Ministrų kabineto vadovė.
Anot jos, pirmosios pakopos pensijų indeksavimui būtų galima naudoti dalį „Sodros“ pelno pertekliaus.
„Tačiau nepamirškime ir to, kad, „Sodroje“ atsilaisvinus pinigų, tai padės mums užtikrinti fiskalinę drausmę. Tai reiškia, kad, padidėjus šiam pinigų krepšeliui, daugiau pinigų galėsime skirti kitoms reikmėms“, – aiškino I.Ruginienė.
„Tiesiog dalį pertekliaus (galbūt atsilaisvins pinigų, bet dar žiūrėsime, kiek) galėsime nukreipti į senjorų gerovę. Mūsų pareigūnai kenčia nuo trūkumo, nes jų atlyginimai tapo nekonkurencingi. Turime katastrofišką padėtį sveikatos sektoriuje. Turime viešąjį sektorių gelbėti“, – teigė paskirtoji premjerė.
Naujienų agentūra ELTA primena, kad birželį Seimas priėmė antrosios pensijų pakopos pertvarką, kuri įsigalios kitąmet. Tai reiškia, kad gyventojai iš pensijų fondų galės trauktis laisvai nustatytu laikotarpiu, o nusprendę likti kaupime – toliau pasirinkti standartinę 3 proc. mėnesio įmoką nuo atlyginimo, ją didinti ar stabdyti įmokas vieneriems metams, šį laikotarpį ir pratęsiant.
Atskaičius 3 proc., lėšas bus galima išsiimti dviem būdais: vieną kartą iki 25 proc. sukauptų lėšų (ne daugiau nei žmogaus įmokėta suma) arba visas lėšas, kai sukaupta iki pusės privalomo anuiteto sumos arba iki pensijos liko mažiau nei 5 metai.
Numatytos trys sąlygos – liga, dalyvumo netekimas ir paliatyvi pagalba – kai žmogus galės be apmokestinimo iki pensijos išsiimti visas lėšas.
