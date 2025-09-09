Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasMano pinigai

Š. Birutis susitarė su profsąjungomis: didins tam tikro sektoriaus algas

2025 m. rugsėjo 9 d. 14:46
Laikinasis kultūros ministras Šarūnas Birutis su profsąjungomis pasirašė kolektyvinę sutartį, numatančią gerinti kultūros sektoriaus darbuotojų darbo sąlygas ir didinti jų atlyginimus, pranešė Kultūros ministerija.
Daugiau nuotraukų (1)
Anot jos, pakeitimais susitarta atnaujinti ir papildyti kultūros įstaigų, kurių profesinių sąjungų nariams taikoma sutartis, sąrašą, o sutarties galiojimą pratęsti iki kitų metų gruodžio 31 dienos.
„Socialinis dialogas yra gyvybiškai svarbus mūsų sektoriui. Džiaugiuosi, kad konstruktyvių derybų keliu radome sprendimus, kurie užtikrina stabilumą ir aiškumą ilgesniam laikotarpiui. Išplėstas įstaigų sąrašas reiškia, kad papildomos garantijos pasieks dar daugiau kultūros darbuotojų“, – pranešime teigė laikinasis kultūros ministras Šarūnas Birutis.
Susitarimas pasirašytas su Lietuvos kultūros darbuotojų profesine sąjunga, Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesine sąjunga, Lietuvos kultūros darbuotojų profsąjungų federacija ir Lietuvos teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesine sąjunga. 
Šios organizacijos vienija 130 kultūros įstaigų visoje Lietuvoje, tarp jų – nacionaliniai, valstybiniai ir savivaldybių teatrai, muziejai, bibliotekos bei kultūros centrai. 
algosŠarūnas BirutisKultūra

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.