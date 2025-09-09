Š. Birutis susitarė su profsąjungomis: didins tam tikro sektoriaus algas

Anot jos, pakeitimais susitarta atnaujinti ir papildyti kultūros įstaigų, kurių profesinių sąjungų nariams taikoma sutartis, sąrašą, o sutarties galiojimą pratęsti iki kitų metų gruodžio 31 dienos.
„Socialinis dialogas yra gyvybiškai svarbus mūsų sektoriui. Džiaugiuosi, kad konstruktyvių derybų keliu radome sprendimus, kurie užtikrina stabilumą ir aiškumą ilgesniam laikotarpiui. Išplėstas įstaigų sąrašas reiškia, kad papildomos garantijos pasieks dar daugiau kultūros darbuotojų“, – pranešime teigė laikinasis kultūros ministras Šarūnas Birutis.
Susitarimas pasirašytas su Lietuvos kultūros darbuotojų profesine sąjunga, Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesine sąjunga, Lietuvos kultūros darbuotojų profsąjungų federacija ir Lietuvos teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesine sąjunga.
Šios organizacijos vienija 130 kultūros įstaigų visoje Lietuvoje, tarp jų – nacionaliniai, valstybiniai ir savivaldybių teatrai, muziejai, bibliotekos bei kultūros centrai.