Klaipėdos studentams – iššūkis: nuomos kainos vejasi Vilnių

Uostamiesčio nekilnojamojo turto agentūrų atstovai teigia, kad studentai išjudino nuomos rinką.
„Studentai tikrai aktyviai ieško būstų Klaipėdoje, tačiau viską lemia kaina“, – „Vakarų ekspresui“ teigė „Aidilos“ administratorė Jovita Idzelienė.
Anot jos, nuomos kainos Klaipėdoje yra padidėjusios, o studentai dažniausiai ieško pigesnių variantų, tačiau „bendrabučiai yra tik kaip gelbėjimosi ratas, ne tokia gera terpė jaunimui gyventi“.
Agentūros „Capital Klaipėda“ biuro vadovas Germanas Jarcevas sako, kad nuomojamo būsto mieste nėra tiek daug, kad kaina mažėtų.
„Pasiūlos nėra tiek daug, kad galėtų kristi kaina“, – tvirtino jis.
Anot jo, kainos labiausiai pakyla rugsėjo mėnesį: „500 ar 600 eurų kainuoja naujas vieno kambario butas geroje vietoje.“
J. Idzelienė nurodė, kad kainos ima kilti jau nuo ankstyvo pavasario. Pasak jos, vieno kambario nuoma dabar apytiksliai atsieina 400 eurų, anksčiau buvo galima rasti ir už 250 eurų.
Dviejų kambarių nuomos kaina, „Aidila“ atstovės teigimu, prasideda nuo 400 eurų, bet gali siekti net 700 ar 800 eurų – priklauso, ar padarytas remontas, yra nauji baldai.
Dažniausiai studentai renkasi vietas, kurios yra netoli universitetų. J. Idzelienė pastebėjo, jog kainos ima supanašėti, nesvarbu, „ar Klaipėdos centras, ar pakraštys“.
Agentūros „Savas būstas“ vadovės Astos Petrauskienės teigimu, Klaipėdos centre nuomos kainos išlieka aukščiausios, todėl studentams šioje miesto dalyje būstą išsinuomoti dažniausiai tampa per brangu.
„Jie nuomojasi miegamuosiuose rajonuose, pavyzdžiui, Minijos gatvėje, Šilutės plente“, – teigė A. Petrauskienė.
„Nuo Klaipėdos vidurio į šiaurinę pusę kainos yra didesnės“, – tvirtino „Capital Klaipėda“ biuro vadovas G. Jarcevas.
„Savas būstas“ vadovės duomenimis, vieno kambario kaina svyruoja nuo 300 iki 500 eurų, o dviejų kambarių – 350-600 eurų. A. Petrauskienės nuomone, Klaipėdoje nėra labai didelio sezoniškumo, studentų grįžimas įtakos beveik nedaro. Studentų dalis Klaipėdos nuomos rinkoje siekia 30 procentų.
Ji taip pat pastebėjo tendenciją, kad studentai yra linkę butuose gyventi vieni, rečiau nuomojasi su draugais.
A. Petrauskienė priminė, kad ateityje dėl nekilnojamojo turto mokesčio augimo nuomotojai bus linkę kainas didinti. „Aidila“ atstovė prognozavo, kad po penkerių metų kainos turėtų sumažėti, šiuo metu jos – per didelės.
„Pasiūla yra, bet nėra paklausos su tokiomis kainomis“, – apibendrino J. Idzelienė. Anot moters, „Klaipėdos kainos vejasi Vilnių“.
bendrabučiaistudentaiKainos
Rodyti daugiau žymių