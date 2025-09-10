Taupymas ateičiai: vaikų studijoms, būstui arba – išvis niekam

Išsilavinimas – svarbiausias tikslas
„Citadele“ banko inicijuotos apklausos duomenimis, Lietuvoje didžiausia dalis (31 proc.) tėvų nurodo kaupiantys vaikų studijoms ar išsilavinimui. Dar 19 proc. respondentų atideda lėšas be aiškus tikslo, kurias vaikai galės panaudoti pradėję gyventi savarankiškai. Pagalbai įsigyjant būstą kaupia apie 11 proc. apklaustųjų, o beveik trečdalis (30 proc.) nekaupia visai. Talentų ugdymui, kaip muzikos ar sporto būreliams, kaupia vos 3 proc. tėvų, automobiliui ar vestuvėms – tik po 2 proc.
Latvijoje ir Estijos svarbiausias tikslas taip pat yra išsilavinimas – Latvijoje jį nurodė 32 proc. tėvų, Estijoje kiek mažiau – 21 proc. Toliau pagal tikslų populiarumą seka santaupos be konkretaus tikslo – ir Latvijoje, ir Estijoje taip įvardino po 16 proc. respondentų, trečioje vietoje – pagalba įsigyjant būstą – jam kaupia 5 proc. latvių ir 13 proc. estų.
Vis dėlto Latvijoje ir Estijoje kur kas daugiau šeimų nei Lietuvoje nekaupia vaikų ateičiai visai – taip atsakė net 37,5 proc. latvių ir 39,4 estų.
„Džiugu matyti, kad dauguma tėvų kaupia vaikų išsilavinimui – tai viena iš investicijų, kuri ilgainiui atsiperka labiausiai. Tiesa, nemaža dalis šeimų visai nekaupia, tačiau svarbu suprasti, kad net ir mažos, pagal kiekvienos šeimos galimybes reguliariai atidedamos sumos laikui bėgant gali virsti reikšminga suma, palengvinančia vaiko savarankiško gyvenimo pradžią“, – komentuoja „Citadele“ banko plėtros vadovas Romas Čereška.
Nuo mažų sumų iki reikšmingų rezultatų
Apklausos duomenimis, Lietuvoje visai nekaupia daugiau moterų (32 proc.) nei vyrų (25 proc.), taip pat visai netaupančių vaikų ateičiai daugiausia (50 proc.) tarp mažesnes pajamas gaunančių ar žemą išsimokslinimo lygį turinčių gyventojų. Tačiau pasak R. Čereškos, taupymas šiandien nėra tik aukštesnes pajamas uždirbančių privilegija – egzistuoja nemažai būdų kaip kaupti, gaunant nedideles pajamas.
„Tam gali padėti ir įvairūs išmanūs sprendimai – pavyzdžiui, galima nusistatyti automatišką centų suapvalinimą, atsiskaitant kortele – taip skirtumas nuo sumos bus pervedamas į taupomąją sąskaitą, o prie sutaupytų sumų prisideda ir palūkanos. Tokiu būdu taupymas vyksta beveik nepastebimai, tačiau rezultatas gali tapti reikšmingas“, – sako „Citadele“ banko plėtros vadovas Romas Čereška.
Eksperto teigimu, apie kaupimą verta kalbėti ir su pačiu vaiku – taip jis mato pavyzdį, kad taupymas ir planavimas yra svarbi gyvenimo dalis. „Jeigu tėvai atvirai dalinasi, kam ir kodėl kaupia, ne tik gauna finansinį pagrindą ateičiai, bet ir išmoksta atsakingo požiūrio į pinigus“, – priduria banko atstovas.
„Citadele“ banko užsakymu reprezentatyvią Baltijos šalių gyventojų apklausą atliko tyrimų agentūra „Norstat“ 2025 m. liepos mėn. Internetinės apklausos būdu Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje apklausta mažiausiai po 1000 gyventojų nuo 18 iki 74 metų.
