Vyriausybė svarstys MMA dydžio keitimą

„Tikrai mes pačiu trumpiausiu laiku padarysim apsisprendimą, turim jau pasiskaičiavimus“, – žurnalistams trečiadienį teigė paskirtoji premjerė.
Iš socialinių partnerių sudaryta Trišalė taryba sutarimo dėl kitų metų MMA nerado antradienio posėdyje, klausimą perduota spręsti Vyriausybei.
Pasak socialinės apsaugos ir darbo viceministrės Aušros Putk, šiuo metu linkstama prie kompromiso kitąmet MMA didinti 11,1 proc. arba 115 eurų – iki 1153 eurų „ant popieriaus“.
Tačiau balandį Lietuvos bankas (LB) pateikė tris variantus, kiek kitąmet būtų galima didinti minimalią algą prieš mokesčius – 1198 eurų, 1138 arba 1078 eurų prieš mokesčius.
Šie dydžiai atitinkamai siekia 50 proc., 47,5 proc. arba 45 proc. MMA ir vidutinio darbo užmokesčio (VDU) santykio.
Dabar MMA siekia 1038 eurų „prieš mokesčius“ – šiems metams buvo pakelta 12 proc. arba 114 eurų.