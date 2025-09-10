Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasMano pinigai

Vyriausybė svarstys MMA dydžio keitimą

2025 m. rugsėjo 10 d. 11:06
Ūla Klimaševska
Socialiniams partneriams neradus sutarimo, Vyriausybė greitu metu apsispręs dėl 2026-ųjų minimalios mėnesio algos (MMA) dydžio, sako paskirtoji premjerė Inga Ruginienė.
Daugiau nuotraukų (1)
„Tikrai mes pačiu trumpiausiu laiku padarysim apsisprendimą, turim jau pasiskaičiavimus“, – žurnalistams trečiadienį teigė paskirtoji premjerė.
Iš socialinių partnerių sudaryta Trišalė taryba sutarimo dėl kitų metų MMA nerado antradienio posėdyje, klausimą perduota spręsti Vyriausybei.
Pasak socialinės apsaugos ir darbo viceministrės Aušros Putk, šiuo metu linkstama prie kompromiso kitąmet MMA didinti 11,1 proc. arba 115 eurų – iki 1153 eurų „ant popieriaus“.
Tačiau balandį Lietuvos bankas (LB) pateikė tris variantus, kiek kitąmet būtų galima didinti minimalią algą prieš mokesčius – 1198 eurų, 1138 arba 1078 eurų prieš mokesčius.
Šie dydžiai atitinkamai siekia 50 proc., 47,5 proc. arba 45 proc. MMA ir vidutinio darbo užmokesčio (VDU) santykio.
Dabar MMA siekia 1038 eurų „prieš mokesčius“ – šiems metams buvo pakelta 12 proc. arba 114 eurų.
Minimalioji mėnesio alga (MMA)Vyriausybėsvarstymas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.