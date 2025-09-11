ECB apsisprendė dėl palūkanų normų

Tai – antrasis iš eilės posėdis, kuriame 20 euro zonos šalių centrinis bankas paliko pagrindinę indėlių palūkanų normą nepakitusią – 2 proc..
Ši pauzė seka po daugiau nei metų trukusių palūkanų normų mažinimų, kai ECB perėjo nuo kovos su infliacijos šuoliu prie pastangų padėti sunkumų patiriančiai euro zonai.
Infliacija bloke stabilizavosi ir pastaraisiais mėnesiais svyruoja ties centrinio banko nustatyta 2 proc. tiksline riba.
„Bet koks politikos palūkanų normų pokytis būtų didelė staigmena“, – ataskaitoje apie ketvirtadienio posėdį anksčiau šią savaitę teigė HSBC analitikai.
Tuo metu Jungtinėse Amerikos Valstijose plačiai tikimasi, kad Federalinis rezervų bankas po ilgo palūkanų normų nekeitimo laikotarpio šį mėnesį jas sumažins, siekdamas paskatinti darbo rinką ir atsižvelgdamas į nuolatinį prezidento Donaldo Trumpo spaudimą.
Keletą mėnesių įtampą ECB kėlęs neapibrėžtumas dėl muitų sumažėjo po to, kai liepos mėnesį D. Trumpas sudarė susitarimą su ES, pagal kurį daugumai prekių iš bloko taikomas 15 proc. muitas.
Susitarimas „suteikia tam tikro aiškumo“, anksčiau šią savaitę pažymėjo HSBC analitikai.