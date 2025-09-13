Išaiškino, ką turi žinoti darbuotojai, dirbantys pagal slenkantį grafiką: štai kada alga bus mažesnė

Tai reiškia, kad darbdavys negali vienašališkai reikalauti, jog darbuotojas ateitų dirbti papildomai, jei toks darbas nebuvo numatytas patvirtintame grafike, rašoma VDI pranešime žiniasklaidai.
Jeigu darbuotojas laikinai nedirba dėl pateisinamų priežasčių – ligos, kasmetinių atostogų, papildomo poilsio dienos (mamadienio ar tėvadienio) – darbdavys privalo perskaičiuoti jo darbo laiko normą. Perskaičiavimas atliekamas atimant iš bendros apskaitinio laikotarpio darbo valandų normos tas valandas, kurios pagal grafiką buvo numatytos, tačiau dėl pateisinamų priežasčių nebuvo dirbtos. Tokios valandos negali būti laikomos darbuotojo „skola“.
„Darbdavys neturi teisės versti darbuotojų už neatvykimus dėl pateisinamų priežasčių atidirbti poilsio dienomis už viengubą atlygį. Pagal Darbo kodeksą už darbą poilsio dieną, kuri nėra nustatyta grafike, darbuotojui turi būti mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbo užmokestis“, – pabrėžia Ieva Piličiauskaitė-Dulkė, Darbo teisės skyriaus vedėja-vyriausioji darbo inspektorė.
Ji komentuoja, kad, pasibaigus apskaitiniam laikotarpiui, darbdavys turi įvertinti, ar darbuotojas išdirbo nustatytą arba perskaičiuotą darbo laiko normą. Jei per apskaitinį laikotarpį darbuotojas neišdirbo visos normos, už faktiškai neatidirbtą laiką jam mokama proporcingai mažiau. Visgi jeigu darbuotojas dirbo daugiau, nei priklauso pagal normą, už viršytą laiką jam privaloma mokėti kaip už viršvalandžius arba darbuotojo prašymu šis laikas gali būti pridėtas prie kasmetinių atostogų.
VDI primena, kad tokia tvarka būtina tam, jog darbo laiko apskaita būtų teisinga ir užtikrintų abiejų darbo santykių šalių interesų pusiausvyrą. Vienašaliai darbdavio sprendimai darbuotojams priskaičiuoti „neišdirbtas valandas“ ir versti jas kompensuoti papildomu darbu poilsio dienomis už viengubą atlygį prieštarauja teisės aktų nuostatoms.
Darbuotojai, manantys, kad jų teisės yra pažeidžiamos, gali kreiptis į VDI su rašytiniu skundu. Skundą galima pateikti tiesiogiai teritoriniame skyriuje, atsiųsti paštu ar elektroniniu paštu info@vdi.lt. Skundas gali būti pateiktas ir anonimiškai – užpildžius skundo formą, kurią galima rasti interneto svetainėje www.vdi.lt skiltyje „Formos“ (2 forma). Be to, pastebėtina, kad jei tarp darbo sutarties šalių kyla ginčas dėl netinkamo sutarties vykdymo ar atsiskaitymo, darbuotojai taip pat turi teisę kreiptis į darbo ginčų komisiją.