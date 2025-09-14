Rado miestą, kur butai brango sparčiausiai Lietuvoje: išsiskyrė visai ne Vilnius

Sandorių skaičius Kėdainiuose išaugo
Per šių metų pirmąjį pusmetį Kėdainių rajone įregistruota 225 butų, 93 gyvenamųjų namų ir 595 žemės sklypų sandoriai. Palyginimui, 2024 m. tuo pačiu laikotarpiu buvo įregistruoti 157 butai, 75 gyvenamieji namai ir 487 žemės sklypai.
Remiantis Registrų centro duomenimis, butų pardavimų augimas Kėdainių rajone šiemet yra spartesnis nei šalies vidurkis, o gyvenamųjų namų sandorių skaičius augo panašiai kaip visoje Lietuvoje.
Kainų skirtumai tarp šalies ir Kėdainių
Lietuvoje vidutinė butų pardavimo kaina pirmąjį šių metų pusmetį siekė beveik 2 000 eurų už kv. m, o Kėdainiuose – 777 eurus už kv. m. Gyvenamųjų namų kainos šalies mastu siekė 1 036 eurus už kv. m, o Kėdainiuose – 384 eurus už kv. m.
Per metus butų kainos visoje Lietuvoje augo apie 10 proc., o Kėdainiuose – net 20–25 proc. Tuo tarpu namų kainos išliko stabilios.
Brokerių vertinimas: paklausa auga
NT brokerė Giedrė Arcinavičiūtė pastebi, kad pirmąjį šių metų pusmetį Kėdainiuose rinka buvo aktyvesnė nei pernai.
„Butų paklausa visuomet yra didesnė nei individualių namų. Dauguma pirmą būstą perkančių žmonių renkasi 1–3 kambarių butus, nes kaina dažnai tampa pagrindiniu kriterijumi – jauni žmonės paprastai turi mažiau santaupų ir mažesnes skolinimosi galimybes. Tuo tarpu įsigydami antrą ar trečią būstą pirkėjai daugiau dėmesio skiria šeimos poreikiams, patogumui, susisiekimui, todėl dažniau renkasi namus, kotedžus ar didesnius butus“, – sako brokerė.
Ji taip pat pažymi, kad pirkėjų aktyvumą skatina mažesnis Euribor ir galimybė pasinaudoti subsidijomis.
Pasak brokerės, būstą be paskolos dažniausiai įsigyja žmonės, pardavę nekilnojamąjį turtą po paveldėjimo, dovanojimo ar senai įgytą. Tuo tarpu jaunesni pirkėjai dažniau renkasi banko paskolas, nes jų finansinės galimybės sukaupti visą sumą yra mažesnės. Vyresni žmonės skolinasi rečiau.
Būsto paskolos Lietuvoje auga, Kėdainiuose – stabilios
Gyventojų galimybes įsigyti būstą lemia ir skolinimosi situacija.
Pasak SEB banko, Kauno regione, kuriam priskiriamas ir Kėdainių rajonas, šiemet per pusmetį suteiktų būsto paskolų suma buvo 19 proc. didesnė nei pernai.
Vis dėlto Kėdainiuose augimo nematyti.
„Šių metų pirmą pusmetį rajone buvo išduotos 44 naujos būsto paskolos, kai pernai tuo pačiu metu – 48. Lyginant Kėdainių rajono skaičius su bendrais Lietuvos skaičiais, matyti, jog šiemet Lietuvoje paskolų išdavėme gerokai daugiau nei pernai, tačiau būtent Kėdainių rajone panašaus augimo nepastebime“, – komentuoja „Artea“ banko produktų vystymo departamento direktorė Goda Butkienė.