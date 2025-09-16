Permokančių už elektrą vartotojų šį rugsėjį – 70 proc. mažiau

Vartotojų, kurie moka iki 0,249 eurų už kilovatvalandę (kWh) elektros, skaičius šiemet padidėjo daugiau nei dvigubai – nuo 330 tūkst. iki 708 tūkst., rodo rugsėjo pradžios duomenys.
„Matome, kad už elektros energiją permokančių vartotojų skaičius ir toliau nuosekliai mažėja. Tai rodo, kad vartotojai aktyviai domisi kainų pasiūlymais, seka naujienas ir ieško geriausios kainos“, – pranešime teigia VERT pirmininkas Renatas Pocius.
Birželį įsigaliojo nauja tvarka, pagal kurią nepriklausomi tiekėjai įpareigoti sąskaitose vartotojams aiškiai nurodyti ne tik galutinę kainą, bet ir pigesnius planus, kuriuos vartotojas gali rinktis.
Pasak laikinojo energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno, suvienodinti elektros sąskaitų reikalavimai gyventojams padeda nepermokėti už elektrą, pakeisti turimą planą ar patį tiekėją.
„Gyventojai sąskaitose mato galutinę elektros energijos kainą, taip pat informaciją apie pasirinkto elektros energijos tiekėjo pigiausią siūlomą planą“, – pranešime teigia laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Skelbiama, kad šiuo metu 32 proc. – daugiau nei 335 tūkst. – buitinių elektros vartotojų per mėnesį moka nuo 25 iki 28,9 cento už kWh ir daugiau.
Iš jų 55 tūkst. vartotojų, pasirinkusių fiksuotos kainos planus, vis dar gerokai permoka už elektrą, mokėdami nuo 29 centų už kWh.
Pasak VERT, pagal nepriklausomų tiekėjų planus, naujiems vartotojams, kurie suvartoja apie 100 kWh per mėnesį, siūlomos sutarčių kainos prasideda nuo 22,1 cento už kWh, tačiau konkreti suma priklauso nuo vartojimo, sutarties termino, pasirinkto tiekėjo ir kitų faktorių.