V. Germanui teks grąžinti šimtatūkstantinę skolą

Kaip skelbiama portale, V. Germanui teks grąžinti beveik 130 tūkst. eurų skolą statybų bendrovės direktoriui A. B, pinigus jam paskolinusiam 2012 m.
Tuomet A.B. V. Germanui paskolino 220 tūkst. litų (63,7 tūkst. eurų), o jis, užtikrindamas skolos grąžinimą, išdavė vekselį. Jame numatyta, kad iki vekselio apmokėjimo bus skaičiuojamos 15 proc. metinės palūkanos.
Kaip praneša „Delfi“, prieš 13 metų paskolintų pinigų neatgavęs verslininkas šią vasarą kreipėsi į antstolius – buvo pradėta priverstinio išieškojimo procedūra.
Savo ruožtu V. Germanas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų ir teismui bandė įrodyti, kad skolą jis yra apmokėjęs. Tą neva įrodo faktas, kad verslininkas jau anksčiau buvo kreipęsis į antstolius dėl skolos išieškojimo, tačiau 2020 metais atsiėmė vykdomąjį raštą.
Portalo duomenimis, verslininkas A. B. teismui paaiškino, kad 2020 metais išieškojimo procedūrą nutraukė, nes V. Germanas jam pažadėjo skolą sumokėti geranoriškai, bet to nepadarė. Tiesa, 2021 m. V. Germanas pervedė jam 2,2 tūkst. eurų.
Vis dėlto, Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėja Silvija Bunkuvienė, išnagrinėjusi V. Germano skundą, konstatavo, kad jokių įrodymų apie grąžintą skolą nėra pateikta, todėl 129 tūkst. eurų iš jo išieškomi pagrįstai.
ELTA primena, kad Vilniaus apygardos teismas rugpjūčio pradžioje patenkino Generalinės prokuratūros prašymą ir dar trims mėnesiams pratęsė kardomojo suėmimo terminą verslininkui V. Germanui.
V. Germanas įtarimų sulaukė dėl galimai neskaidrios įmonės „Foxpay“ veiklos.