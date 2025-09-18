Šildymo sezonui artėjant daugėja prašančiųjų kompensacijų

Klaipėdos miesto savivaldybės 1-ojo socialinių išmokų skyriaus vedėjos Reginos Grabauskės teigimu, iki šios dienos jau yra pateikta apie 500 prašymų kompensacijoms gauti.
„Rugsėjo pradžioje buvo išplatintas pranešimas dienraščiuose bei Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje apie galimybę teikti prašymus dėl būsto šildymo kompensacijų. Vertinant statistiką ir lyginant skaičius su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, prašymų skaičius yra maždaug dvigubai didesnis“, – sakė R. Grabauskė.
Anot jos, statistika, kokia gyventojų grupė dažniausiai gauna kompensacijas, nėra renkama, nes kompensacijų dydis skaičiuojamas individualiai, vertinant daugelį kriterijų: gyventojų pajamas, turimą turtą, būsto ploto normatyvą, kuro kainą bei oro temperatūrą.
Pagal galiojančią tvarką, norint gauti kompensacijas visam 2025-2026 metų šildymo sezonui, prašymą reikia pateikti nuo rugsėjo 1 d. iki to mėnesio, kurį baigiasi šildymo sezonas.
Kompensacijos yra skiriamos visam šildymo sezonui, nebent keičiasi aplinkybės, turinčios įtakos teisei į kompensacijas (pajamos, turtas, šeimos sudėtis, šeiminė padėtis ir pan.).
Skiriant kompensacijas vertinamas gyventojų nuosavybės teise turimas nekilnojamasis, kilnojamasis (transporto priemonės, žemės ūkio technika ir kt.) ir finansinis turtas (piniginės lėšos, pasiskolintos ir negrąžintos lėšos, vertybiniai popieriai ir pan.).