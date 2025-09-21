Šiuo atveju pinigus atgausite net ir neturėdami čekio: įvardijo, kada galite grąžinti maisto prekes

Išimtys – masinio atšaukimo atvejais
Pagal galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius maisto tvarkymą, tarp prekybininkų – tiekėjo ir prekybos vietos – produktų grąžinimas draudžiamas, išskyrus tuos atvejus, kai dėl tam tikrų neatitikimų produktas yra masiškai atšaukiamas iš rinkos. Šis draudimas taip pat gali būti netaikomas tais atvejais, kai grąžinamos ilgesnio galiojimo prekės.
Svarbu, kad iki prekių tinkamumo vartoti termino pabaigos būtų likę daugiau nei trečdalis viso galiojimo laiko, be to, prekės turi būti kokybiškos ir jų pakuotės nepažeistos.
Apie masinio atšaukimo atvejus vartotojai dažniausiai sužino iš žiniasklaidos ar kitų viešųjų šaltinių. Taip pat pareigą pranešti apie maisto prekės atšaukimą turi ir prekybos vietos. Nors jie pasitaiko retai, turintiems tokį produktą svarbu reaguoti nedelsiant, mat tokie atšaukimai inicijuojami tik tada, kai yra nustatomi neatitikimai, galintys turėti įtakos prekės saugumui. Deja dažnu atveju tokios atšaukiamos maisto prekės būna trumpo galiojimo laiko ir retai yra grąžinamos vartotojui.
Masiškai atšaukiamą produktą prekybos vieta privalo priimti ir grąžinti pinigus – net ir tais atvejais, kai pirkėjas čekio nebeturi ar prekė jau buvo pradėta vartoti. Svarbiausia, kad būtų išsaugota pakuotė, ant kurios būtų matomas partijos numeris ir kita informacija.
Jei prekė nekokybiška
Tais atvejais, kai pirkėjas prastą prekės kokybę pastebi vos grįžęs namo – pavyzdžiui, kad produktas yra supelijęs, sugedęs ar turi neįprastą kvapą – jis gali kreiptis į prekybos vietą su prašymu pakeisti prekę arba susigrąžinti sumokėtus pinigus. Tiesa, šiuo atveju jau prireiks pirkimo kvito. Ir nors konkretaus termino, per kurį turi būti grąžinta nekokybiška prekė nėra, visgi tai reikėtų padaryti kuo greičiau – ypač jei tai trumpo galiojimo produktas.
Palaikius tokią prekę keletą dienų, prekybininkas jau turi teisę kelti klausimą, ar jos būklė pablogėjo dėl gamybos prastos kokybės, ar dėl netinkamų laikymo sąlygų vartotojo namuose. O jei praėjo dar daugiau laiko – pardavėjas gali pagrįstai atsisakyti tokią prekę priimti.
Taip pat įprasta prekę grąžinti į tą pačią parduotuvę, iš kurios ji buvo pirkta, tačiau kai kurios prekybos vietos sutinka priimti prekę ir kitose tinklo parduotuvėse, ypač jei žmogus turi svarią priežastį, pavyzdžiui, tuo metu keliavo tarp miestų.
„Tinka vartoti iki“ ir „geriausias iki“
Vartotojams svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, koks tinkamumo vartoti terminas nurodytas ant maisto produkto pakuotės, kadangi ženklinimas gali skirtis. Yra du pagrindiniai terminų tipai: „tinka vartoti iki“ ir „geriausias iki“.
Ženklinimas „geriausias iki“ reiškia, kad pasibaigus ant pakuotės nurodytai datai, produktas dar yra saugus vartoti, nors skonis, kvapas, tekstūra ar spalva gali būti pakitusi. Šis terminas dažniausiai taikomas ilgesnio galiojimo produktams – kruopoms, makaronams, sausainiams, kavai ir arbatai. Vis dėlto prieš vartojimą vis tiek svarbu atidžiai įvertinti produkto išvaizdą, kvapą, pakuotės būklę – ar nėra pažeidimų, pelėsio ir kitų akivaizdžių trūkumų.
Tuo tarpu terminas „tinka vartoti iki“ yra taikomas tiems produktams, kurie po šios datos tampa nebesaugūs vartoti. Šiuo atveju gamintojas būna nustatęs galutinę datą, iki kurios produktas atitinka visus maisto saugos reikalavimus. Tokiu būdu ženklinami greitai gendantys produktai, tokie kaip pienas, šviežia mėsa, žuvis, sūris ir kt.
Jei pablogėjo sveikata
Svarbu žinoti, kad net ir pradėtas vartoti produktas gali būti grąžintas į prekybos vietą, ypač jei jo kokybė galėjo būti įvertinta tik atidarius pakuotę ar paragavus. Tokiu atveju svarbu nedelsti ir kreiptis į parduotuvę kaip įmanoma greičiau. Prekybininkas, įvertinęs situaciją, turėtų tokią prekę priimti ir saugiai ją sunaikinti.
Na, o jei dėl suvartoto produkto asmeniui pablogėjo sveikata – situacija yra vertinama daug rimčiau. Tokiais atvejais, ypač jei vartotojas kreipėsi į gydytoją, informacija apie galimą apsinuodijimą yra perduodama atsakingoms institucijoms, kurios pradeda tyrimą dėl galimo maisto saugos pažeidimo. Tyrimu siekiama nustatyti, ar tai pavienis atvejis, ar platesnio masto problema. Prireikus patikrinimas pradedamas ir prekybos vietoje, įvertinant, ar laikomasi visų galiojančių maisto saugos reikalavimų.
Taigi, nors maisto produktų grąžinimas ir nėra aiškiai reglamentuotas, prekybininkai dažnai yra linkę bendradarbiauti ir sutinka pakeisti prekes ar grąžinti sumokėtus pinigus, vartotojams tereikia nedelsti ir kreiptis iš karto, kai buvo pastebėtas kokybės neatitikimas.
