Papildoma proga tiems, kurie nespėjo: gyventojus kvies įsirengti kaupimo įrenginius

Atsižvelgiant į tai, kad dalis gyventojų jau yra įsirengę kaupimo įrenginius, tačiau nespėjo pateikti paraiškų, planuojama šių metų spalio mėn. paskelbti dar vieną kvietimą gyventojams, kuriam bus skirta 7,6 mln. eurų.
Paraiškas galės teikti tik tie gyventojai, kurie įsirengė kaupimo įrenginį ir kreipėsi į AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl įsirengtų elektros energijos kaupimo įrenginių nuosavybės ribų aktų atnaujinimo iki 2025 m. rugsėjo 22 d. 8.30 val.
„Gyventojų susidomėjimas kaupimo įrenginiais rodo, kad tai yra vienas svarbiausių žingsnių stiprinant savo energetinį savarankiškumą. Sieksime, kad dar vieno kvietimo sąlygos būtų palankios tiems žmonėms, kurie įsirengė elektros energijos kaupimo įrenginius, bet nespėjo pasinaudoti rugpjūčio 19 d. kvietimu“, – sako laikinai einantis energetikos ministro pareigas Žygimantas Vaičiūnas.
Šiuo metu planuojamas kvietimas bus paskutinis šiais metais – gyventojai, dar tik planuojantys įsirengti kaupimo įrenginius ateityje, turėtų įsivertinti, kad šiemet daugiau kvietimų skelbiama nebus, tačiau parama planuojama kitais metais. Nors parama planuojama ir kitais metais, tačiau skelbiant naujus kvietimus bus peržiūrėtas paramos intensyvumas, atsižvelgiant į rinkos sąlygas. Todėl gyventojai, prieš įsirenginėdami kaupimo įrenginius, turėtų atsakingai įsivertinti savo galimybes.
Paramos dydis nesikeičia – apie 380 eurų už 1 kWh ličio geležies fosfato ir 314 eurų už 1 kWh ličio jonų kaupimo įrenginio talpą. Maksimali paramos suma įsirengiant ličio geležies fosfato įrenginius gali siekti 5 696 eurus, o ličio jonų – 4 707 eurus.
Taip pat spalio mėn. planuojama paskelbti naują pilotinę priemonę gyventojams įsirengti saulės elektrines kartu su kaupimo įrenginiais. Kvietimas bus skirtas gyventojams, norintiems įsirengti ne mažesnę nei 5 kW galios saulės elektrinę ir ne mažesnį nei 10 kWh talpos elektros energijos kaupimo įrenginį su ne didesne kaip 1 kW leistinąja generuoti į tinklą galia. Kompleksinei priemonei bus skirta 5,4 mln. eurų.
Energetikos ministerija jau yra skyrusi 23,7 mln. eurų paramos gyventojams įsirengti elektros energijos kaupimo įrenginius.